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Политика

В МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины

Захарова: мировое сообщество должно стыдиться отсутствия реакции на атаки Киева
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно стыдиться того, что оно не осуждает террористические атаки Украины. Ее слова передает РИА Новости.

Дипломат высказалась о ситуации на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня.

«Киевский режим постоянно совершает теракты, и мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает киевский режим за международный терроризм», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что все нормальные люди обязаны сказать «нет» осуществляемому Украиной терроризму.

3 июня украинский дрон атаковал гражданский рейсовый автобус в Донецкой народной республике (ДНР). Транспортное средство следовало по маршруту Москва — Симферополь, когда в него влетел беспилотник. По предварительным данным, в результате удара семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек, из которых 10 были доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. На фоне произошедшего российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее появилось видео удара дрона по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево.

 
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