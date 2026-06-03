В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на автобус в ДНР

Минздрав: 10 человек, в том числе ребенок, находятся в состоянии средней тяжести

Десять пострадавших при атаке украинского дрона на автобус Москва — Симферополь в Донецкой народной республике (ДНР), в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, медики диагностировали у пострадавших баротравмы, им оказывается вся необходимая помощь. По пострадавшему ребенку готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов.

Атака на рейсовый автобус Москва — Симферополь произошла сегодня утром в селе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, в результате удара погибли семь пассажиров, еще 11 человек получили травмы.

Этой же ночью в городе Мичуринске Тамбовской области после атаки дронов пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств — в зданиях выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. По данным губернатора Евгения Первышова, в инциденте никто не пострадал.

Ранее сообщили, что за ночь над Россией уничтожили 354 беспилотника.