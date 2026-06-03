Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

СК квалифицировал атаку на автобус в ДНР как теракт

СК возбудил дело о теракте после атаки на автобус с пассажирами в ДНР
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на пассажирский автобус в Енакиево Донецкой народной республики. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»).

Атака произошла утром 3 июня. По данным властей региона, ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту МоскваСимферополь.

Предварительно, в результате удара семь мирных жителей спасти не удалось. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования пострадавшим семьям и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

До этого сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств — в зданиях выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. По данным губернатора Евгения Первышова, в инциденте никто не пострадал.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!