СК квалифицировал атаку на автобус в ДНР как теракт

СК возбудил дело о теракте после атаки на автобус с пассажирами в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на пассажирский автобус в Енакиево Донецкой народной республики. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»).

Атака произошла утром 3 июня. По данным властей региона, ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь.

Предварительно, в результате удара семь мирных жителей спасти не удалось. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования пострадавшим семьям и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

До этого сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств — в зданиях выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. По данным губернатора Евгения Первышова, в инциденте никто не пострадал.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.