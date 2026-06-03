ОП: ударом по автобусу в ДНР Украина выполняет установку ЕС разогреть конфликт

Ударом по рейсовому автобусу в Донецкой народной республике (ДНР) Украина выполняет установку европейских союзников разогреть конфликт и получать ответные удары Вооруженных сил России. Об этом заявил ТАСС председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

Собеседник агентства подчеркнул, что все причастные к атаке должны быть привлечены к ответственности по суровому закону военного времени.

Также корреспондент агентства сообщил, что беспилотники-детекторы фиксируют БПЛА-разведчики над центром Енакиева в ДНР, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по транспортному средству.

Прибывшие на место медики сообщили, что ребенок 2016 года рождения пострадал в результате удара по рейсовому автобусу.

Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что несколько человек погибли и еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь.

Ранее ВСУ атаковали поезд в Крыму.