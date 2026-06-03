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Политика

В Госдуме заявили, что Зеленский «просто начал бить по мирным»

Депутат Колесник предрек Зеленскому незавидную судьбу независимо от переговоров
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная судьба вне зависимости от переговоров, он «начал просто бить по мирным гражданам». Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru.

«Зеленский начал просто бить по мирным, тут комментарии излишни, у него незавидная судьба, вне зависимости от того, какие договоры будут подписаны. Ему не позавидуешь. Он всю свою жизнь к этому шел, с момента вступления в должность президента Украины», — сказал Колесник.

Он назвал Зеленского «нелегитимным» главой государства. Парламентарий также подчеркнул, что низменные стремления украинского лидера проявились, как только он добрался до высшей руководящей должности.

3 июня произошла атака на рейсовый автобус МоскваСимферополь произошла в селе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, в результате удара не выжили семь пассажиров, еще 11 человек получили травмы. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР выразил соболезнования пострадавшим семьям и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на пассажирский автобус. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ.

Ране журналист обвинил Украину в терроризме после удара по автобусу в ДНР.

 
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