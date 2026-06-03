В ДНР выросло число погибших в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу

Количество погибших при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Донецкой народной республике (ДНР) увеличилось до восьми. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, всего на рейс Подольск — Симферополь зарегистрировались 53 человека, сейчас выясняется, кто заходил и выходил по дороге.
Пушилин уточнил, что в настоящий момент известно об 11 раненых пассажирах, десять из которых госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно.
«Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны, сгорели документы», — добавил Пушилин.
Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск — Симферополь, был атакован дроном ВСУ во время движения по центру города Енакиево в ДНР. Ориентировочно это произошло в 03:40 ночи 3 июня.
Омбудсмен республики Дарья Морозова заявила, что планирует направить письма и материалы об атаке в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста.
В ДНР после атаки украинских войск на рейсовый автобус открыли горячую линию.
Ранее появилось видео момента атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР.