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Общество

В ДНР выросло число погибших в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу

Пушилин: до восьми выросло число погибших в результате удара по автобусу в ДНР

Количество погибших при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Донецкой народной республике (ДНР) увеличилось до восьми. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, всего на рейс ПодольскСимферополь зарегистрировались 53 человека, сейчас выясняется, кто заходил и выходил по дороге.

Пушилин уточнил, что в настоящий момент известно об 11 раненых пассажирах, десять из которых госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно.

«Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны, сгорели документы», — добавил Пушилин.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск — Симферополь, был атакован дроном ВСУ во время движения по центру города Енакиево в ДНР. Ориентировочно это произошло в 03:40 ночи 3 июня.

Омбудсмен республики Дарья Морозова заявила, что планирует направить письма и материалы об атаке в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста.

В ДНР после атаки украинских войск на рейсовый автобус открыли горячую линию.

Ранее появилось видео момента атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР.

 
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