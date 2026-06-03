В Госдуме фразой «мы такое не прощаем» отреагировали на удар ВСУ по автобусу в ДНР

Депутат Колесник: причастных к удару по автобусу в ДНР найдут и накажут

Всех причастных к удару ВСУ по рейсовому автобусу на территории ДНР найдут и накажут, Украину ждет «тяжелая исповедь». Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат заверил, что все, кто принимали участие в атаке на автобус с мирными людьми, будут найдены и наказаны. Украина получит в ответ тяжелые удары, указал Колесник. Он напомнил, что Киев уже получил «тяжелейшие удары» в ответ на теракт в Старобельске.

«Сейчас очень тяжелая исповедь ждет Киев. Мы такое не прощаем», — констатировал депутат.

3 июня атака на рейсовый автобус Москва — Симферополь произошла в селе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, в результате удара не выжили семь пассажиров, еще 11 человек получили травмы. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР выразил соболезнования пострадавшим семьям и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на пассажирский автобус. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский «просто начал бить по мирным».