11 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

11 мая в России отмечают День Донецкой народной республики. Поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники полиции, охраняющие общественный порядок в метрополитене. По народному календарю — Березосок, время отправляться в лес за уникальным «детокс-напитком». Какие еще памятные даты и праздники отмечают 11 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 11 мая

* День республики в ДНР

Праздник установлен в Донецкой народной республике в память о референдуме, прошедшем 11 мая 2014 года. Большинство жителей тогда еще украинской Донецкой области высказались за независимость региона. На следующий день был провозглашен суверенитет Донецкой народной республики. В праздник в регионе проходят торжественные мероприятия и концерты, возложение цветов к памятникам.

* День полиции по охране метрополитена

Праздник отмечают в честь создания 11 мая 1935 года Отдельного дивизиона милиции по охране метро. В него отбирали грамотных и ответственных сотрудников. Форма включала хромовые сапоги и белые перчатки. Сегодня УВД на Московском метрополитене — самостоятельный территориальный орган МВД, обеспечивающий круглосуточную охрану всех объектов подземки.

* День любви к природе

Праздник посвящен бережному отношению к окружающей среде, защите растений и животных, а также популяризации экологичного образа жизни. В этот день принято убирать мусор на природных территориях, высаживать деревья или просто выбираться за город на прогулку.

* Всемирный день осведомленности об эгоизме

В 2018 году движение Ego Awareness Movement учредило Всемирный день осведомленности об эгоизме, чтобы привлечь внимание людей к проблемам, связанным с нездоровым эго и нарциссическим поведением. Эгоисты действуют ради собственной выгоды, что ведет к конфликтам, жестокости, искажению восприятия. Важно не путать эгоизм с эгоцентризмом (особенность психики, при которой человек не может понять и принять чужую точку зрения). День напоминает о балансе между личными интересами и благополучием других, что создает основу гармоничного общения.

* Всемирный день борьбы с меланомой

Этот день отмечается ежегодно во второй понедельник мая. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1999 году, чтобы привлечь внимание к проблеме рака кожи.

Меланома — одна из самых опасных форм злокачественных опухолей. Она отличается агрессивным течением, стремительным развитием и ранним метастазированием. Однако у этой болезни есть и обнадеживающая сторона: выявленная на начальной стадии меланома успешно лечится.

Главная проблема в том, что около 40% пациентов узнают о своем диагнозе на поздних стадиях, когда помочь уже практически невозможно. Регулярные профилактические осмотры у дерматолога и диспансеризация позволяют заметить болезнь на раннем этапе.

Веселые праздники 11 мая • День «Ешь все, что хочешь». В этот день разрешается забыть о диетах и побаловать себя любимой едой, но без вреда для здоровья. По одной из версий, основателем праздника стал американский актер Томас Рой вместе со своей супругой Рут. • День глаженых шнурков. По разным версиям, праздник посвящен либо лени, либо протесту против бессмысленной работы. Название обыгрывает фразу «Сейчас, только шнурки поглажу» — саркастический отказ выполнить просьбу. • День ожидания Мэри Поппинс. Традиция праздновать этот день возникла в 2010-х в англоязычных фан-сообществах писательницы Памелы Трэверс. Считается, что именно 11 мая Мэри Поппинс появилась в семье Бэнксов. Дата символизирует веру в чудеса и волшебство.

Что отмечают в разных странах 11 мая

Праздник первой борозды — Таиланд. По сути, это древняя брахманская церемония, посвященная началу сельскохозяйственного сезона. Король назначает Главного Пахаря, который по длине выбранной ткани предсказывает осадки, затем вспахивает поле священным плугом. После пахоты быкам предлагают семь видов еды и напитков: по их выбору определяют, чего будет вдоволь в будущем году.

День актера и актрисы — Аргентина. Праздник отмечают во второй понедельник мая. Он учрежден Аргентинской ассоциацией актеров. В этот день вручают почетные премии лучшим мастерам сцены и устраивают театральные премьеры.

Религиозные праздники 11 мая

* День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского

Святитель Кирилл жил в XII столетии в городе Турове (сегодня это город на территории Гомельской области в Республике Беларусь). В зрелом возрасте он принял монашеский постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, а затем стал отшельником. Благодаря своей праведной жизни Кирилл заслужил уважение как у простого народа, так и у духовенства, поэтому вскоре его избрали главой Туровской епархии.

Святитель ревностно противостоял еретическим учениям, наставлял князя Андрея Боголюбского и создал множество духовных сочинений. В частности, им были написаны слова на все годовые Господские праздники. За свои труды и красноречие святитель Кирилл получил прозвище «русский Златоуст».

* День памяти святых апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра

Иасон и Сосипатр были учениками апостола Павла и входили в число семидесяти апостолов — избранных Христом учеников, которые несли его учение по всему миру. Согласно церковному преданию, Иасон стал епископом на острове Корфу, а Сосипатр — епископом в Иконии (современная Турция). Оба они обратили в христианство множество язычников. Церковь почитает их как ревностных миссионеров, а в храмах в этот день за богослужением вспоминают их подвиги.

Народные праздники 11 мая

* Березосок

В этот день на Руси начинали сбор березового сока. Наши предки верили, что сегодня он обретает особенную, целительную силу. Собирая сок, люди благодарили березу за щедрость: прикасались к стволу и тихо шептали дереву добрые слова. По березе также предсказывали погоду и урожай. Если листья на дереве уже распустились — лето обещало быть теплым и хлебородным. Если же береза стояла «лысой», без листвы — готовились к позднему севу.

Именины 11 мая

* Виталий;

* Кирилл;

* Максим;

* Анна.

Приметы: что можно и что нельзя делать 11 мая

Приметы о погоде

Ясный восход солнца в Березосок — к солнечной погоде на все лето.

Если ночь теплая и звездная, урожай будет богатым.

Если бабочки спрятались в доме, погода ухудшится.

Как береза сок отдает, так земля готовится к урожаю.

Что можно делать 11 мая

* Собирать березовый сок, особенно с верхних веток.

* Мириться и просить прощение у близких.

* Умываться холодной водой или березовым соком — для здоровья и красоты.

* Всей семьей пить березовицу (сок с медом и травами) — к благополучию в доме.

Что нельзя делать 11 мая

* Сообщать о помолвке или свадьбе — брак будет несчастливым.

* Делать ремонт, убирать строительный мусор, белить стены.

* Надевать или дарить серьги, прокалывать уши — к потере слуха.

* Стричь ногти и волосы детям, особенно младенцам.

* Рубить или повреждать березы.

Лунный календарь 11 мая

Фаза Луны: убывающая, 24-й лунный день.

Луна в знаке Рыбы.

Астрологи считают этот день благоприятным для новых дел, особенно для строительства дома и работы в огороде, а также для путешествий. В общении сегодня нежелательно использовать давление на собеседника, грубо шутить. Не приветствуется состояние бездействия и грусти.

Если верить астрологическим прогнозам, это день подчинения физической природе: стоит активно укреплять здоровье, заниматься лечением, а также выполнять силовые физические упражнения и практиковать йогу.

11 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 11 мая

* 330 год — состоялась торжественная церемония освящения Константинополя.

* 1881 год — император Александр III издал Манифест о незыблемости самодержавия, начав эпоху жестких контрреформ после убийства своего отца.

* 1927 год — в Лос-Анджелесе основана Американская академия киноискусств, которая сейчас определяет лауреатов премии «Оскар».

* 1928 год — в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач.

* 1937 год — в СССР снят с должности маршал Михаил Тухачевский. Это стало началом масштабных чисток в Красной армии.

* 1949 год — в Нью-Йорке был продан первый в истории фотоаппарат Polaroid за $89,95.

* 1949 год — Королевство Сиам сменило имя и официально стало Таиландом.

* 1955 год — в Варшаве социалистические страны подписали договор о дружбе и взаимопомощи, оформив создание военного блока — Варшавского договора.

* 1960 год — израильские спецслужбы захватили в Буэнос-Айресе нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который вскоре предстал перед судом и был приговорен к смертной казни.

* 1964 год — в СССР учреждена фирма грамзаписи «Мелодия», ставшая единственным официальным звукозаписывающим лейблом в стране.

* 2000 год — в Индии родилась миллиардная жительница страны. Девочку назвали Аста Арора.

* 2004 год — на канале ТНТ стартовал «Дом-2», самое долгое реалити-шоу в истории российского телевидения.

Ксения Бородина и Ксения Собчак в проекте «Дом-2» ТНТ

Кто родился 11 мая

* В 1670 году родился граф Яков Брюс — российский государственный деятель, военный, дипломат, инженер и ученый, генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I. Его усадьба — яркая достопримечательность Подмосковья.

* В 1720 году родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен — немецкий барон, ротмистр русской службы и знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.

* В 1904 году родился Сальвадор Дали — испанский художник-сюрреалист, скульптор, писатель и один из самых узнаваемых мастеров XX века.

* В 1918 году родился Ричард Филлипс Фейнман — американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии и один из основателей квантовой электродинамики.

* В 1932 году родился Валентино Гаравани — итальянский модельер и основатель модного дома Valentino.

* В 1982 году родился Кори Монтейт — канадский актер и музыкант, звезда сериала «Хор».

Кто скончался 11 мая • В 1939 году умерла Полина Осипенко — советская летчица, Герой Советского Союза. • В 1981 году умер Боб Марли — ямайский музыкант стиля регги, композитор, гитарист. • В 1990 году умер Венедикт Ерофеев — советский писатель.

Кто отмечает день рождения 11 мая

* 88 лет исполняется Генри Резнику — российскому адвокату, заслуженному юристу РФ.

* 85 лет исполняется Эрику Бёрдону — английскому певцу и автору песен, фронтмену группы The Animals.

* 79 лет исполняется Юрию Семину — советскому футболисту и бывшему тренеру московского футбольного клуба «Локомотив».

* 74 года исполняется Фрэнсис Фишер — американской актрисе кино, звезде картины Клинта Иствуда «Непрощенный» и исполнительнице роли матери Роуз в фильме «Титаник».

* 63 года исполняется Константину Меладзе — певцу, композитору, музыкальному продюсеру и аранжировщику.

* 60 лет исполняется Кристофу Шнайдеру — барабанщику немецкой группы Rammstein.

* 42 года исполняется Андресу Иньесте — испанскому футболисту, чемпиону мира и Европы в составе сборной Испании и звезде «Барселоны».

* 38 лет исполняется Агнии Дитковските — российской актрисе театра и кино, звезде фильма «ЖАRА».

* 35 лет исполняется Семену Павличенко — российскому саночнику, двукратному чемпиону мира.