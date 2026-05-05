Топ-10 красивых усадеб Подмосковья, куда можно съездить в выходные

Куда поехать недалеко от Москвы на 1-2 дня: красивые исторические локации, как добраться, достопримечательности

В России набирает популярность усадебный туризм — вид культурного активного отдыха с историческим акцентом. За один-два дня можно посетить интересное, красивое место, совершить экскурс в историю, сделать массу эффектных снимков. Москва окружена старинными дворянскими усадьбами, до многих из них легко добраться. О самых интересных локациях — в материале «Газеты.Ru».

Чем интересны усадьбы Подмосковья

Московская область – кладезь старинных усадеб. Здесь сохранилось множество дворянских поместий, связанных с судьбами знаменитых писателей, ученых и государственных деятелей.

Изначально в Подмосковье располагалось около трех тысяч усадеб, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» усадьбовед, основатель проектов «Усадебный Экспресс» и «Усадебные волонтеры» Вадим Разумов.

около 500 интересных локаций, связанных с усадьбами, сохранилось в Подмосковье

Усадебный туризм начал развиваться после революции, в 1920-е годы, когда возник интерес к сохранению старинных имений, рассказал Вадим Разумов.

«Именно тогда появилось общество изучения русской усадьбы. В середине ХХ века этот интерес стих и вновь проснулся в 1960–1980 годы, когда стали популярны путешествия по Золотому кольцу», – подчеркнул эксперт.

Возрождение интереса к русским усадьбам началось с восстановления литературных имений. В советские годы были отреставрированы многие родовые гнезда известных писателей, музыкантов, художников. Другие усадьбы использовались как пионерлагеря и санатории. В 90-е годы большинство из них оказалось заброшенными. В это же время родился интерес к сталкерским экскурсиям по заброшенным местам. Вадим Разумов основатель проектов «Усадебный Экспресс» и "Усадебные волонтеры"

В Московской области представлены усадьбы нескольких типов:

* музеи с облагороженными парками;

* возрожденные усадьбы, которые принадлежат частным инвесторам;

* заброшенные усадьбы;

* усадьбы, на территории которых еще с советских времен разместились санатории и дома отдыха.

Усадьбовед, экскурсовод, автор проекта «Дворянские усадьбы» Дарина Федорова-Землянская отмечает, что популярностью пользуются усадьбы каждого типа.

«Кому то интересны усадьбы в хорошем состоянии, в которых находятся музеи. Здесь можно почерпнуть массу информации и хорошо провести время с семьей. Кто-то проявляет интерес к заброшенным усадьбам, которые быстро разрушаются без хозяина. И это тоже очень важно — успеть увидеть красоту, пока она еще жива», — поясняет собеседница «Газеты.Ru».

Чтобы насладиться усадебным туризмом, эксперт рекомендует объезжать усадьбы Подмосковья выборочно и планомерно, каждый раз знакомясь с новым объектом.

Усадьба Якова Брюса

Адрес: Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. Санаторская

Расстояние: 35 км от Москвы

Стоимость: 1000 руб. — полный билет, 500 руб. — льготный.

Время работы: пн — вс с 11:00 до 20:00

Сайт: usadba-brusa.ru

На востоке Московской области, в живописном месте слияния рек Клязьмы и Вори, находится одна из старинных жемчужин региона — усадьба Якова Вилимовича Брюса. Или, как ее еще называют, усадьба Глинки — по названию села Глинково.

Усадьба Глинки — самая старая из сохранившихся в Подмосковье. Она принадлежала сподвижнику Петра I Якову Брюсу. Яков Вилимович — личность легендарная. В те годы о нем ходило много разных легенд: говорили, что он был чернокнижником, магом, чародеем, алхимиком. На самом деле он был известным ученым. Интересна и его личность, и сама усадьба. Недавно ее отреставрировали, там действует музей. Дарина Федорова-Землянская усадьбовед, экскурсовод, автор проекта "Дворянские усадьбы"

В результате масштабных восстановительных работ дворцово-парковому ансамблю возвращен прежний исторический облик. В музее Якова Брюса действует сразу несколько экспозиций: выставка старинных часов, выставка на тему Отечественной войны 1812 года и экспозиция старинных средств передвижения — от саней и карет до автомобилей.

Музей-заповедник «Абрамцево»

Адрес: Сергиево-Посадский г. о., c. Абрамцево, ул. Музейная, д. 1

Расстояние: 60 км от Москвы

Стоимость: 450 руб. — полный билет, 250 руб. — льготный.

Время работы: ср — вс с 10:00 до 18:00. Пн, вт — выходные, работает только музейный парк.

Сайт: www.abramtsevo.net

Музей-заповедник «Абрамцево» расположен недалеко от города Сергиева Посада, на берегу речки Вори. Его история уходит корнями в середину XVIII века: именно в это время здесь возвели изысканную усадьбу. Это место обрело славу в XIX веке благодаря своим именитым владельцам.

«Изначально усадьба Абрамцево принадлежала писателю Сергею Аксакову: здесь он создал свои лучшие произведения, в том числе сказку «Аленький цветочек». В 1870 году усадьбу приобрел меценат, железнодорожный промышленник, строитель Ярославской железной дороги Савва Мамонтов. Он собрал вокруг себя весь творческий свет. Именно тогда образовался так называемый «мамонтовский кружок», куда входили художники Репин, Кузнецов, Поленов, Врубель и многие другие», — рассказал Вадим Разумов.

Музей-заповедник отличается очень интересной архитектурой. Усадебный дом выполнен в классическом стиле, это яркий памятник русского деревянного классицизма. Также Вадим Разумов советует обратить внимание на баню-теремок, построенную по проекту архитектора Ивана Ропета.

Музей-заповедник А.С. Пушкина «Вяземы-Захарово»

Музей-заповедник А.С. Пушкина «Усадьба Захарово» Борис Кавашкин/ТАСС

Адрес: Одинцовский городской округ, р. п. Большие Вяземы

Расстояние: 50 км от Москвы

Стоимость: 400 руб. — полный билет, 300 руб. — льготный.

Время работы: ср — вс с 10:00 до 17:00. С 25 мая по 30 сентября, в выходные дни и праздники — до 18:00. Пн и вт — выходные (кроме парка).

Сайт: museum-gol.ru

Подмосковные усадьбы Захарово и Вяземы расположены недалеко друг от друга. Их называют поэтической родиной гения русской литературы — Александра Пушкина. Именно тут прошло детство поэта, здесь Александр Сергеевич вдохновлялся красотой русской природы, мелодичностью песен, крестьянскими хороводами. В этих усадьбах он мечтал и творил, вновь и вновь возвращаясь сюда в трудные времена жизни.

Дворцово-парковый ансамбль включает церковь Преображения, звонницу конца XVI века, дворец и два флигеля XVIII века, хозяйственные постройки, а также другие памятники истории и культуры.

В разные годы в этих местах бывали Борис Годунов, Лжедмитрий I, Петр I, Кутузов, Наполеон, Багратион, а также знаменитые писатели и поэты.

Усадьба Середниково

Усадьба Середниково yspexAnna/Shutterstock/FOTODOM

Адрес: Солнечногорск, пос. санатория «Мцыри», вл. 1

Расстояние: 35 км от Москвы

Стоимость: 140 руб. — полный билет, 100 руб. — льготный.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Сайт: serednikovo.su

История этого места началась в 1775 году, когда сенатор Всеволод Алексеевич решил построить в своем имении у села Середниково парадную усадьбу. Мастера возвели роскошный дом с флигелями, разбили парк с системой прудов и мостами. Полвека спустя усадьбу приобрел Дмитрий Столыпин. Он приходился братом бабушке Михаила Лермонтова — Елизавете Арсеньевой. С 1829 года на протяжении нескольких лет та привозила сюда внука. Красота этих мест помогла расцвести поэтическому дару Лермонтова. Сегодня на базе музея работает ассоциация «Лермонтовское наследие».

«Середниково — это еще и киноусадьба. В разные годы здесь снимали фильмы «Лермонтов», «Черный монах», «Глянец», «Слуга государев», телесериал «Закрытая школа» и другие», — отметил Вадим Разумов.

Старинная усадьба — популярное место для свадеб, корпоративов и юбилеев. Сюда приезжают не только полюбоваться красотами природы и архитектуры, но и покататься на лошадях: рядом с имением работает конный клуб.

Музей-усадьба «Архангельское»

Вид на Большой дворец на территории музея-усадьбы «Архангельское» Сергей Фадеичев/ТАСС

Адрес: Красногорск, поселок Архангельское

Расстояние: 30 км от Москвы

Стоимость: 250 руб. — полный билет, 150 руб. — льготный.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Сайт: arhangelskoe.su

Архитектурно-парковый ансамбль этой усадьбы возник на рубеже XVIII-XIX веков. Сегодня Архангельское называют квинтэссенцией русского усадебного искусства и «подмосковным Версалем». В XVIII веке имением владел князь Дмитрий Голицын. Именно он повелел французским и итальянским архитекторам выстроить рядом со старым домом «хоромы из брущатого сосноваго лесу». В хоромах насчитывалось тринадцать покоев и восемь печей, в том числе китайской работы. Напротив дома разбили сад и возвели оранжереи.

Позже строительство имения продолжил сын князя, посол при королевском дворе Швеции Алексей Голицын. Во время поездки в Париж он вдохновился местной архитектурой и заказал проект дворца местному архитектору Жаку-Жако Герну. В Архангельском возвели не только роскошный дворец, но и фонтаны — настоящую диковинку того времени.

Сегодня в усадьбе проходят экскурсии, концерты, мастер-классы, кинопоказы и лекции.

Усадьба Марфино

Дворец в усадьбе Марфино Борис Кавашкин/ТАСС

Адрес: Мытищи, с. Марфино, ул. Санаторная

Расстояние: 41 км от Москвы

Стоимость: 50 руб.

Время работы: пн — пт с 12:00 до 20:00, сб — вс: с 10:00 до 20:00

Сайт: marfinski.ru/territory

Марфино – одна из самых красивых локаций на севере Подмосковья. Первое упоминание об усадьбе, расположенной на берегу реки Уча, связано с именем боярина Василия Головина, который служил воеводой при Иване Грозном. В разные годы имением владели сподвижник Петра I князь Голицын, генерал-губернатор города Москвы граф Салтыков, первая женщина-министр в правительстве России графиня Панина. После революции здание национализировали и отдали в распоряжение сельскохозяйственной академии.

Оно представляет собой двухэтажный дворец с изящными стрельчатыми окнами и стройными башнями. Лестница, ведущая к пруду, украшена статуями белоснежных грифонов. Арочные входы, готический ансамбль, интерьеры с пилонами, щиты с мальтийскими крестами — исследовать дворец и любоваться им можно бесконечно.

«Эта усадьба расположена на территории военного санатория «Марфинский». Чтобы попасть в парк и полюбоваться архитектурой снаружи, понадобится оформить билет на входе по паспорту. На территории усадьбы сохранилось множество старинных построек: дом с флигелями, готический мост, «римский» фонтан, церкви, ротонды», — отметила Дарина Федорова-Землянская.

Усадьба славится и своим кинематографическим прошлым: здесь снимали сцены из фильмов «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мастер и Маргарита», «Крестоносец».

Усадьба Суханово

Усадьба Суханово Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Адрес: Ленинский городской округ, усадьба Суханово, 1

Расстояние: 5 км от Москвы

Стоимость: бесплатно

Время работы: ежедневно с 08:00 до 23:00

Сайт: auipik.ru

Эта дворянская усадьба появилась в конце XVIII-XIX веков. Благодаря стараниям княгини Екатерины Волконской она превратилась в яркий памятник русского классицизма. После кончины любимого супруга, героя Отечественной войны 1812 года князя Дмитрия Волконского, княгиня повелела построить в имении домовую церковь с усыпальницей. Проект здания создал архитектор Доменико Жилярди.

«Усадьба Суханово великолепна, но она разрушается. Здесь очень разнообразная архитектура, сохранились главный дом, мавзолеи, парковые зоны, павильоны, беседки. В усадьбе Волконских есть что посмотреть», — отметила Дарина Федорова-Землянская.

Усадьба Мураново

Музей-усадьба «Мураново»/ VK

Адрес: Пушкинский городской округ, д. Мураново

Расстояние: 63 км от Москвы

Стоимость: 100 руб.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

Сайт: muranovo-museum.ru

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» — яркий представитель среднепоместной дворянской усадьбы XIX века. Большой вклад в развитие этого старинного имения внес один из первых его владельцев – поэт Евгений Боратынский. Земля досталась ему в приданое от жены. Поэт загорелся идеей построить тут родовое гнездо. Именно по его проекту был создан главный усадебный дом, ставший украшением имения.

Также в Муранове жила семья поэта Федора Тютчева. После его смерти сюда перевезли рукописи и семейные реликвии. Сегодня обширное собрание музея насчитывает более 30 тыс. экспонатов. В сокровищнице Муранова — одна из богатейших коллекций мебели и роскошная библиотека из более чем 9 тыс. книг.

Музей-заповедник Менделеева и Блока

Адрес: Солнечногорский городской округ, д. Гудино

Расстояние: 86 км от Москвы

Стоимость: от 730 руб.

Время работы: ср — вс с 9:30 до 18:00

Сайт: шахматово.рф

Этот музей-заповедник объединяет сразу три усадьбы: Шахматово, Боблово и Тараканово. Шахматово — родовое поместье семьи Александра Блока. Впервые поэт увидел эти места в шестимесячном возрасте. Он приезжал сюда каждое лето в детстве и во взрослом возрасте. Неподалеку от Шахматово расположена еще одна знаменитая усадьба — Боблово. Ею владел выдающийся ученый Дмитрий Менделеев. Третья жемчужина музея-заповедника — усадьба Тараканово. Здесь в храме Архангела Михаила в 1903 году обвенчались Александр Блок и дочь химика Любовь Менделеева.

Сегодня на территории музея-заповедника ежегодно проходят концерты, выставки и фестивали.

Усадьба Гончаровых

Усадьба Гончаровых культура.рф

Адрес: Волоколамский городской округ, с. Ярополец, ул. Пушкинская

Расстояние: 115 км от Москвы

Стоимость: вход свободный

Время работы: ежедневно

Прекрасная усадьба в стиле классицизма — объект культурного наследия федерального значения. История имения начинается в XVI веке, однако знаменитой она стала позже — в середине ХIX века, когда в имение прибыл с визитом Александр Пушкин. В Яропольце жила мать Натальи Гончаровой, и литератор приезжал ее проведать.

Пушкин бывал в этом имении дважды, каждый раз останавливался в одной и той же комнате. Во время реставрации дома в 1970-х спальня была восстановлена по старым фотографиям. Сегодня она называется «пушкинская комната».

Во время Великой Отечественной войны территория усадьбы была разрушена. Позже имение передали на баланс МАИ для организации здесь дома отдыха. Доступ в усадьбу свободный, объект также можно посетить в составе экскурсии, которую проводит местный краеведческий музей.

Возрождающиеся усадьбы в Подмосковье Вадим Разумов советует обратить внимание на возрождающиеся усадьбы. «Это Горенки в Балашихе и Глухово в Ногинске. Их восстановлением занимается меценат Вячеслав Фомичев. Если ехать в сторону Коломны, стоит заехать в усадьбу Быково — здесь сохранился отличный парк и дом красивой архитектуры. В феврале эта усадьба была выкуплена на торгах, ее ждет скорая реставрация», — рассказал усадьбовед. Если брать южное направление, Вадим Разумов советует посетить музей-усадьбу Мелихово — имение Антона Павловича Чехова. Здесь не так давно прошла масштабная реконструкция. А если ехать в сторону Можайска, можно посетить усадьбу Любвино. «Это заброшенное место с очень красивой архитектурой в стиле неоклассики. Есть несколько заброшенных усадеб по Дмитровскому направлению. Например, усадьба Никольское-Обольяниново. В прошлом году тут тоже нашелся инвестор, будет ее восстанавливать», — отметил Вадим Разумов.

Как можно пожить в усадьбе

Если вам хочется проникнуться старинной атмосферой, можно не просто посетить усадьбу с экскурсией, а пожить в ней. Такой вариант доступен в тех местах, где на территории усадеб действуют санатории.

Кстати Сегодня в Подмосковье активно развивается волонтерский туризм, когда взрослые и дети организованно приезжают в усадьбы, чтобы сделать там уборку и привести в порядок сады.

«Например, можно поехать в усадьбу Вороново на территории Новой Москвы. Здесь можно купить путевку с лечением либо просто остановиться как в гостинице. Еще один вариант — усадьба Валуево. На ее территории тоже действует санаторий. Кстати, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая в мире концентрация соляных шахт на одной территории». В этой усадьбе снимался фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Здесь обширный парк, где очень приятно гулять», — пояснила Дарина Федорова-Землянская.