Возникает не только на коже. Что такое меланома и у кого она может развиться

Меланома — один из самых распространенных видов рака кожи, который быстро дает метастазы. Однако он может появиться не только на коже. Подробнее об этом опасном заболевании во Всемирный день борьбы с раком «Газете.Ru» рассказала врач высшей категории, дерматовенеролог отделения общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Гончакова.

— Что такое меланома?

— Меланома кожи — злокачественная опухоль, исходящая из меланоцитов (пигментных клеток) кожи. Выделяют четыре наиболее распространенные клинические формы меланомы, которые встречаются на коже человека. Первая — это поверхностно-распространяющаяся меланома. Она составляет около 70% случаев меланомы кожи и в целом имеет относительно благоприятный прогноз, если вовремя провести лечение. Поверхностно-распространяющаяся форма меланомы развивается на внешне неизмененной коже или на фоне пигментного невуса (родинки).

Вторая — узловая (нодулярная) меланома. Считается самым неблагоприятным в плане прогноза типом опухоли. Узловой вариант меланомы представлен плотным узлом с бугристой поверхностью различных размеров, поверхность ее изъязвляется, кровоточит и покрывается корками. Третья — лентиго-меланома, самая медленно развивающаяся и редкая форма опухоли. Развивается на фоне первично расположенных пигментных пятен, лентиго.

И последняя — акрально-лентигинозная меланома, она локализуется в области кистей и стоп, в области ногтевого ложа и проксимального околоногтевого валика. Этот тип опухоли отличается более агрессивным характером течения, чаще и раньше метастазирует, кроме того, специфическая локализация затрудняет визуализацию опухоли, и в большинстве случаев она диагностируется уже на стадии интенсивного роста.

— Различаются ли они по внешнему виду?

— Они выделены в том числе и из-за их внешнего вида. Так, поверхностно-распространяющаяся меланома — плоское пятно, может быть с бугристой поверхностью. Узловая форма представлена узлом серо-коричневого, черного цвета, а лентиго-меланома может выглядеть как коричневое пятно с темными включениями, и только при дерматоскопическом исследовании можно заподозрить меланому. Акрально-лентигинозная меланома может выглядеть как первая и третья формы. При осмотре образований на коже врач поставит диагноз.

— Почему развивается меланома?

— Патогенез меланомы, как и всех злокачественных опухолей, весьма сложный. Результат воздействия ультрафиолета на кожу человека (лучей А и В, длиной 280–340 нм) зависит от многих факторов, включающих дозу облучения и индивидуальный ответ организма (особенности иммунного ответа и генетическую предрасположенность).

Если очень кратко: ультрафиолетовое излучение проникает в кожу, происходит фотохимическая реакция, которая повреждает молекулу ДНК в меланоцитарной клетке, происходит мутация и далее неправильное развитие клетки. При воздействии многих дополнительных факторов начинает развиваться раковая клетка. Около 30% меланом развиваются в области меланоцитарных невусов (неподготовленный человек их определит как обычную родинку), остальные 70% развиваются на неизмененной коже.

— Меланома возникает только на коже?

— Нет. Поскольку клетки меланоциты в норме представлены в различных органах (включая слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, половых путей, мозговые оболочки, сосудистую оболочку глаза и др.), опухоль (меланома) может возникнуть в любом из этих органов . В этом случае опухоль следует называть меланомой соответствующего органа, например, меланомой слизистой оболочки подвздошной кишки или меланомой сосудистой оболочки глаза. Например, в 7% случаев меланома локализуется на сетчатке глаза и в 1–3% случаев — на слизистых оболочках прямой кишки, полости рта, оболочках головного и спинного мозг.

— Может ли человек распознать меланому самостоятельно?

— Сначала на неизмененной коже под воздействие факторов появляется зона пигментации (коричневая, черная точка), которая увеличивается в размерах в ширину или в высоту. Иногда сразу в оба направления. В период своего развитии зона может менять цвет или интенсивность окраски, потом может появиться изъязвление, кровоточивость и корочки.

Субъективно часто пациенты отмечают зуд кожи в области образования. Если говорит о развитии меланомы из пигментного невуса (родинки), то процесс тот же, только протекать он будет значительно медленнее. В любом случае все эти симптомы могут указывать на развитие рака, так что если вы наблюдаете у себя что-то похожее, то лучше обратитесь к врачу.

— Кто входит в группы риска развития меланомы? Есть ли люди, у которых она возникает чаще?

— Не существует единого этиологического фактора для развития меланомы. Самым значимым фактором риска ненаследственных форм меланомы кожи следует считать воздействие на кожу ультрафиолетового излучения типа B (длина волны 290–320 нм) и типа A (длина волны 320–400 нм).

— То есть, чем в более солнечном регионе человек живет, тем выше риск развития рака?

— Да, так можно сказать. Гиперинсоляция увеличивает риск развития рака кожи. Но при этом можно проживать в солнечном регионе и прятаться от солнца, пользоваться средствами защиты от УФО (солнцезащитный крем, одежда и т. д.), и, как следствие, минимизировать риски развития злокачественных новообразований кожи.

— А возраст влияет на риски?

— Человек, находящийся в группе риска, при хроническом и длительном облучении кожи УФО может заболеть в любом возрасте. По данным статистки за 2020 год, средний возраст заболевших оказался 61,9 года, без гендерных различий.

— Кто еще в группах риска?

— Люди с первым и вторым фототипом кожи по Фитцпатрику. Это люди с рыжими или светлыми волосами, альбинизмом, голубыми, зелеными, серыми глазами, с высокой чувствительностью к солнечному излучению, которые часто обгорают.

Также среди факторов риска частое нахождение на солнце и в солярии, солнечные ожоги, в том числе в детстве, наличие более 100 родинок или более 10 диспластических невусов (образований с неравномерной окраской, неровными границами). Если у вас есть гигантский невус, который занимает более 5% площади поверхности тела, вы тоже попадаете в группу риска.

Также если у ваших близких родственников были злокачественные заболевания кожи — меланома, плоскоклеточный или базальноклеточный рак, или если у вас иммунодефицитное состояние (врожденное или на фоне лечения после трансплантации и аутоиммунных заболеваний).

— А если у человека есть, например, псориаз, повышается ли у него риск развития меланомы?

— Если он проходит PUVA-терапию — метод лечения, при котором используют специальные фотоактивные вещества и проводят ультрафиолетовое облучение пораженного участка, то да. Обычно он применяется при псориазе, витилиго и других дерматологических заболеваниях.

Кстати, если говорить о лечении. Прием диуретиков, препаратов, снижающих артериальное давление (блокаторы кальциевых каналов, бета-адреноблокаторы), некоторых противоопухолевых препаратов тоже повышает риск развития меланомы.

— А если после получения раны, например, царапины, остаются пигментные пятна?

— Если царапины поверхностные, то вероятность развития меланомы в данной области, минимальна. А вот если «свежий» рубец подвергать избыточной, постоянной инсоляции без средств защиты, то риск увеличивается. После оперативного лечения: кожа, подкожно-жировая клетчатка, и далее мышцы, фасции, пытаются закрыть раневой дефект, все клетки ускорено делятся, меланоциты тоже, чтобы защитить глубокие ткани от пагубного воздействия УФО обручения. И как защитный механизм по окружности рубца формируется гиперпигментация.

— Правда ли что у мужчин и женщин меланома может располагаться на разных участках тела?

— Наверное, правильнее ответить будет так. Если говорить про локализацию, то меланома чаще располагается на зонах подверженных хроническому облучению солнца: голова, грудь, спина, верхние конечности. Каких-то половых отличий в расположении меланомы нет.

— Какие осложнения меланомы бывают?

— Меланома, как и другой рак, в процессе своего развития может давать метастазы — а именно распространившиеся с помощью кровеносных и лимфатических сосудов по организму раковые клетки, закрепившиеся в одном или нескольких внутренних органах.

Если поставить вопрос немного по-другому: где надо чаще искать метастазы меланомы? То ответ будет таким: в регионарных лимфатических узлах, головном мозге, легких, печени, костях, желудочно-кишечном тракте. Можно провести всего одно исследование, позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, сокращенно называемое ПЭТ/КТ, с мечеными изотопами (флудезоксиглюкозой) в режиме «все тело» и выявить все зоны, куда распространилась раковая опухоль. В РНЦХ им. Петровского это исследование можно выполнить.

— Как ее диагностируют?

— На первичном приеме у врача дерматолога или онколога необходимо выполнить дерматоскопию. В идеале цифровую. В процессе фотографируют человека с разных ракурсов, составляют карту родинок, подробно изучают каждый элемент. Это позволяет на начальном этапе выявлять пигментные новообразования, требующие хирургического иссечения с дальнейшим гистологическим исследованием. В дальнейшем, после излечения пациента от первичной опухоли, рекомендовано раз в год проводить цифровую дерматоскопию кожи — вести «паспорт кожи».

К сожалению, часто бывает, что после обнаружения и лечения одного злокачественного новообразования кожи можно найти развитие еще одной меланомы, базалиомы или плоскоклеточного рака кожи. Поэтому динамическое наблюдение, осмотры всей кожи пациента надо проводить регулярно в течение нескольких лет.

— Правда ли, что меланому можно диагностировать по ногтям?

— Нет, это миф. Но бывает меланома ногтя (подногтевая меланома). Чаще всего подногтевая меланома проявляется в виде полоски коричневого или черного цвета. Полоска начинается от ногтевого валика и заканчивается на крае ногтя. Иногда пигментация переходит на кожу рядом с ногтем. В отличие от синяка, к примеру, такая меланома не будет срастать с ногтя.

— А если меланома развилась не на коже, а, например, в кишечнике или в глазу. Как же тогда ставится диагноз?

— Как мы говорили ранее, это бывает значительно реже, чем меланома кожи. В данном случае врач-окулист обнаружит образование при динамическом осмотре. Касательно диагностики образований внутренних органов, они могут быть выявлены при помощи различных обследований. Это может быть, например, гастро-колоноскопия, УЗИ органов брюшной полости, МРТ, ПЭТ/КТ.

— Какие современные методы лечения меланомы существуют?

— Основным методом лечения злокачественной меланомы кожи 0–III стадии является хирургическое лечение — ее иссечение с захватом здоровых тканей вокруг опухоли. Также в некоторых случаях проводят лучевую и химиотерапевтическую терапии.

— А что делают на четвертой стадии? Неужели каких-то новых способов нет, только хирургия?

— Решение принимают врачи-онкологи, химиотерапевты, в сложных случаях собирают врачебный консилиум. Но первичный очаг в любом случае удаляется хирургически.

— Какие методы профилактики меланомы есть?

— Это важный вопрос, потому что профилактика — лучшее лечение меланомы. Применение солнцезащитных средств с фильтрами широкого спектра при правильном использовании эффективно защищают кожу от солнечных лучей. Также для профилактики необходимо избегать нахождения под открытым солнцем с 11:00 до 16:00, периода наиболее интенсивного УФ-излучения. И нужно носить одежду, защищающую от прямых солнечных лучей. Это рубашки с длинными рукавами, шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки. Эту культуру важно прививать детям с самого раннего возраста. И, как мы уже говорили, внимательное отношение к своему организму, наблюдение за изменениями (новые пигментные пятна, родинки, изменение их внешнего вида), своевременное обращение к врачу. Все это поможет избежать развития меланомы и вовремя ее диагностировать.