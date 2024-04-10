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Врачи рассказали, чем полезен березовый сок и кому он противопоказан

Эндокринолог Петрова: березовый сок вреден при сахарном диабете и болезнях ЖКТ

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Березовый сок – это сильное антиоксидантное средство, насыщенное необходимыми организму минералами, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог и основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова. Однако при многих полезных свойствах этот напиток противопоказан людям с сахарным диабетом и другими заболеваниями, отметила она в беседе с телеканалом «360».

В березовом соке содержатся калий, кальций, магний, марганец и железо. Он хорошо влияет на кровеносную систему, предотвращает развитие остеопороза и заболеваний сердца, рассказала Петрова.

При этом она подчеркнула, что помимо полезных минералов, в березовом соке содержатся сахароза, глюкоза, фруктоза и кислоты, из-за чего он вреден людям с сахарным диабетом, а также страдающим от заболеваний ЖКТ. К примеру, напиток может спровоцировать обострение гастрита.

Самым главным противопоказанием употребления березового сока врач назвала аллергию на березу. При проявлении сезонной аллергии весной от напитка лучше отказаться.

Напомним, врачи также отмечают, что березовый сок благотворно влияет на мужское здоровье и нормализует выработку тестостерона.

Россиянам ранее рассказали, когда и как нужно собирать березовый сок.

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