Куда сходить 9 мая в Москве: афиша мероприятий, парад Победы и салют

День Победы в Москве 2026: куда сходить 9 мая, патриотические акции, выставки, спектакли, концерты

В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Москве пройдут праздничные мероприятия, военные выставки и концерты. Многих интересует, состоится ли парад Победы и где его можно посмотреть. В каком формате пройдет торжественное шествие и что еще запланировано в столице — в материале «Газеты.Ru».

Акции и праздничные программы ко Дню Победы в Москве

Акция «Стена Памяти» в Национальном центре «Россия»

Когда: с 5 по 10 мая, 10:00 — 20:00

Где: Краснопресненская наб., 14, м. «Деловой центр», «Москва-Сити»

Цена билетов: Вход свободный

В Национальном центре «Россия» стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти» — один из форматов «Бессмертного полка». Она пройдет не только в Москве, но и в других регионах РФ и более чем в 20 странах мира (Киргизия, Малайзия, Замбия, Танзания, ЮАР и другие). Ее организатор — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Акция проводится с 2023 года: каждый желающий может принести и прикрепить фотографию героя своей семьи — ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла.

В 2026 году принять участие в акции «Бессмертный полк» также можно в онлайн-формате на сайте акции. Трансляция состоится 9 мая.

Патриотическая акция «Вальс Победы»

Когда: 7 мая, 11:00–12:30

Где: Площадь Победы, д. 3, м. «Парк Победы», «Минская»

Билеты: Вход свободный

7 мая в Музее Победы пройдет традиционная акция «Вальс Победы». Это патриотический флешмоб, который уже больше 10 лет объединяет людей разных поколений. Под «Майский вальс» в исполнении хора «Московское долголетие» сотни пар закружатся в танце в память о Великой Отечественной войне.

Для участия необходимо соблюсти дресс-код: мужчинам — элегантная классика (черные брюки, белая рубашка), женщинам — изящные бальные наряды или черная юбка с белой блузкой. Приветствуются образы в военной форме или стиле 1940–1950-х годов.

Принять участие могут все желающие пары после предварительной регистрации на сайте музея.

Праздничная программа в Музее Победы

Когда: 9 мая, с 10:00

Где: Площадь Победы, д. 3, м. «Парк Победы», «Минская»

Билеты: Вход свободный (за исключением экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамного комплекса и экскурсионного обслуживания, в том числе по экспозиции «Путь к Победе»).

В Музее Победы пройдет праздничная программа, посвященная Дню Победы. Она включает марафон «Победный май», концерт духовых оркестров «От Победы к Победе!», танцевальную программу под духовой оркестр и другие мероприятия. Подробности на сайте.

«Живое эхо Великой Победы» на ВДНХ

Когда: 9 и 10 мая, 12:00 — 21:00

Где: проспект Мира, 119, м. «ВДНХ»

Цена билетов: Вход свободный

ВДНХ 9 и 10 мая представит программу «Живое эхо Великой Победы». На территории выставки создадут звуковой маршрут: можно будет услышать стихи, песни, радиоперехваты, озвученные дневники и письма участников войны. 9 мая с 12:00 в режиме нон-стоп у фонтана «Дружба народов» будет идти спектакль-концерт — всего девять с половиной часов. Там же, рядом с фонтаном «Каменный цветок», организуют интерактивную фотозону с прибывающим на Белорусский вокзал поездом.

Кроме того, детей и взрослых будут ждать у павильона № 59 на мастер-классы, в том числе по созданию писем-треугольников. Желающие смогут написать письма участникам специальной военной операции.

Программа «Герои экрана: фронтовики» в кинотеатрах

Когда: 9 мая

Где: 10 кинотеатров сети «Москино»

Цена билетов: бесплатно по регистрации

9 мая в кинотеатрах «Москино» зрителей ждет специальная патриотическая программа – «Герои экрана: фронтовики», в которую вошли фильмы с участием прославленных актеров и режиссеров — ветеранов Великой Отечественной войны. На больших экранах бесплатно покажут киноклассику: «Белорусский вокзал», «Судьба человека», «Солдаты» и «Они сражались за Родину».

Интерактивные программы в парках

Когда: 9 мая

Где: столичные парки

Цена билетов: вход свободный

9 мая в парке «Ходынское поле» с 14:00 до 17:00 пройдут спортивно-патриотические занятия: полоса препятствий, сбор рюкзака и ориентирование на местности.

В Бирюлевском дендропарке в 14:00 начнется театрализованная интерактивная танцевальная программа мастерской исторического танца Entrée.

Также в разных локациях будет проходить интерактивная программа «На привале»: каждый сеанс длится полчаса. Принять участие в ней смогут посетители парка искусств «Музеон», а также парков у прудов «Радуга», Лианозовского, «Северное Тушино», зон отдыха «Терлецкая дубрава» и «Красногвардейские пруды».

Подробности на сайте.

Выставки ко Дню Победы в Москве

Выставка «Письма огненных лет. Семейный архив» в Историческом музее

Когда: с 15 апреля по 15 мая, 8-9 мая выходные, 10:00 — 18:00

Где: пл. Революции, д. 2/3, м. «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции»

Цена билетов: от 150 руб.

До 15 мая в Государственном историческом музее работает мультимедийная выставка «Письма огненных лет. Семейный архив». На ней представлено более тысячи подлинных писем военного времени. В экспозиции — не только солдатские весточки, но и графика, фотографии, живопись (включая новую работу Виктора Позднова «Фронтовые подруги»), а также семейные реликвии потомков маршалов И. Конева, А. Хрулева, И. Баграмяна, В. Чуйкова.

Выставка «Танкисты в битве за Москву» в Музее обороны Москвы

Когда: до 31 мая

Где: Государственный музей обороны Москвы, Мичуринский пр., Олимпийская Деревня, д. 3

Цена билетов: от 75 руб.

Экспозиция рассказывает о роли бронетанковых войск Красной армии в обороне столицы, в том числе о 1-й гвардейской танковой бригаде. Посетители увидят элементы военной формы, стрелковое оружие, боеприпасы, мемуары и письма с фронта, а также живопись и графику из фондов музея.

Фотовыставки в центре города

Где: Арбат, Чистопрудный и Рождественский бульвар

Цена билетов: бесплатно

В центре столицы проходят фотовыставки. Прогуливаясь по Арбату, обратите внимание на выставку «Маршалы Великой Победы», посвященную 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. На Чистопрудном и Рождественском бульварах можно посмотреть фотовыставки «Вооружены любовью. Артисты на войне» и «Герои и подвиги». Они подготовлены Департаментом культуры города Москвы, Московской дирекцией массовых мероприятий, Музеем Победы и Российским военно-историческим обществом.

Спектакли, концерты ко Дню Победы в Москве

Спектакль «Знамя Победы» в Театре Российской Армии

Когда: 9 мая, 17:00

Где: Суворовская площадь, 2, м. «Достоевская»

Цена билетов: от 1500 руб.

9 мая в Театре Российской армии состоится спектакль «Знамя Победы». Постановка Игоря Угольникова — это новое прочтение военной драмы. Все знают знаменитую фотографию, где советские солдаты водружают красное знамя на крыше Рейхстага в Берлине. Этот снимок облетел весь мир и показал, кто на самом деле победил фашизм.

Театр Армии дает зрителям возможность пережить этот великий момент. Причем не только вместе с актерами, но и с реальными героями тех событий — их показывают на фотографиях и в кинохронике.

Опера «Война и мир» в Большом театре

Когда: 9 — 11 мая

Где: Театральная площадь, д. 1, м. «Театральная», «Охотный ряд»

Цена билетов: от 300 руб.

С 9 по 11 мая на Исторической сцене Большого театра впервые пройдут показы оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Мариинского театра. Дирижером выступит Валерий Гергиев. В либретто сохранен подлинный текст Толстого, а также использованы фрагменты произведений Михаила Ломоносова, Василия Жуковского, Константина Батюшкова и Дениса Давыдова.

Концерт «Великой Победе посвящается» в «Зарядье»

Когда: 9 мая, 19:00

Где: ул. Варварка, 6, стр. 4, м. «Китай-город», «Площадь Революции, «Театральная»

Цена билетов: от 1780 руб.

9 мая в концертном зале «Зарядье» выступит Российский национальный оркестр с программой «Великой Победе посвящается». Лирика Рахманинова и Чайковского, мощь Седьмой симфонии Шостаковича соседствуют с песнями военных лет.

День Победы в Доме музыки

Когда: 7 — 10 мая

Где: Космодамианская наб., 52 стр. 8, м. «Павелецкая»

Цена билетов: от 1100 руб.

В Московском Доме музыки состоится серия концертов ко Дню Победы. Так, 7 мая зрителям будет представлена программа «Песни нашей Победы»: мужской хор и ансамбль «Адмирал». 9 мая будет показан музыкальный спектакль «Веселей к Победе, веселей».

Важно Из-за ограничений связи в центральных районах Москвы зрителей просят заблаговременно перед посещением мероприятий распечатывать билеты или сохранять их на своих смартфонах.

Музыкальный спектакль на воде «Люблю и верю»

Когда: 9 и 10 мая, 11:00, 14:00, 17:00, 19:30

Где: Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53, м. «Водный стадион»

Цена билетов: 4500 руб.

Музыкальный спектакль на воде «Люблю и верю» с участием олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Марии Шурочкиной и Александры Пацкевич — пронзительная история о глубоком чувстве, которое не смогла разрушить война. Текст за кадром читает народный артист России Константин Хабенский. Шоу пройдет на Водном стадионе «Динамо».

Исторический спектакль «Солдатские сны»

Когда: 7 и 8 мая, 19:00

Где: Краснопресненская наб., 14, стр. 18, м. «Деловой центр», «Москва-Сити»

Цена билетов: Бесплатно

7 и 8 мая в Национальном центре «Россия» состоится премьера исторического спектакля «Солдатские сны», основанного на военной хронике. В нем документальные кадры, воспоминания, песни и стихи тех лет погрузят зрителей в атмосферу прошлого. Постановка станет одной из самых масштабных в Национальном центре «Россия»: в проекте задействовано около 400 артистов. Зрители увидят на одной сцене народных артистов России Льва Лещенко, Илью Резника, Сергея Шакурова, Валерию и других. Подробности на сайте.

Важно Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация на сайте с авторизацией в личном кабинете. В день события у западного входа в Национальный центр «Россия» нужно получить цветной браслет при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Концерты в парках

Когда: 9 мая

Где: столичные парки

Цена билетов: вход свободный

9 мая праздничные концерты пройдут:

* в музее-заповеднике «Коломенское» — с 12:00 до 18:00,

* усадьбе Воронцово — с 13:00 до 22:00,

* в парке «Сокольники» — с 15:00,

* в парке 50-летия Октября, саду имени Н.Э. Баумана и ландшафтном парке «Митино» — с 12:00 до 22:00.

В музее-заповеднике «Царицыно» в 13:00 гостям покажут поэтическую постановку «Победное ревю», а в 16:00 состоится выступление оркестра «Победа».

В Лефортовском парке с 12:00 до 14:00 выступят ансамбли песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и «Московская казачья вольница».

Где можно посмотреть военную технику в Москве

На территории Москвы и Московской области действует несколько открытых экспозиций военной техники. Основные площадки для посещения:

Парк «Патриот» (Кубинка)

Где: Московская обл., Одинцовский г. о., 55 км Минского шоссе

Цена билетов: от 450 руб.

На территории под открытым небом можно увидеть как современную технику, так и легендарные машины времен Великой Отечественной войны. Это постоянно действующая музейная экспозиция с образцами всех родов войск и знаменитый танковый музей.

9 мая здесь запланирована праздничная программа, включающая исторические выставки, реконструкцию боя «В логове зверя» (Хальбский котел), выстрелы из гаубицы и бронепоезда, турниры «Танк дрифт» и «Лучший стрелок», VR-соревнования, катание на БТР-152, концерты, выступление хора. Состоится динамический показ техники в Танковом музее, гонки на квадроциклах, кибертурнир «Мир танков».

Завершится день акцией «Минута молчания», театрализованной программой «Одна судьба — одна Победа» и салютом в 22:00.

Площадь перед Центральным музеем Вооруженных Сил РФ

Где: Москва, ул. Советской Армии, д.2, стр.1, м. «Достоевская»

Цена билетов: бесплатно 9 мая

Здесь под открытым небом можно увидеть образцы артиллерийского, ракетного, бронетанкового и авиационного вооружения. Однако часть внутренних залов (№ 15-17) закрыта на ремонт до сентября 2026 года.

ВДНХ, павильон №59, Музей героизма

Где: Москва, проспект Мира, 119, м. «ВДНХ»

Цена билетов: бесплатно

Это современное мультимедийное пространство, где классические экспонаты соседствуют с цифровыми технологиями. Более 600 подлинных предметов передали участники событий из зоны СВО. Экспозиция состоит из трех зон:

* Зал воинской славы — торжественное пространство, посвященное парадам Победы 1945 года и современным шествиям на Красной площади.

* Зал тематических локаций — погружение в фронтовые будни: российское вооружение, трофейная техника, экипировка и символика противника.

* Мемориальный зал «Путь воина» — место, где можно почтить память солдат и офицеров, павших за Отечество.

9 мая Музей героизма отмечает годовщину открытия обновленной экспозиции, посвященной подвигу участников СВО. В честь этой даты 9 мая с 11:30 до 18:30 (каждый час), а также 10 и 11 мая в 16:30 и 18:30 проходят бесплатные тематические экскурсии (нужна предварительная регистрация).

Парк Победы на Поклонной горе

Где: Москва, площадь Победы, 3, м. «Парк Победы», «Минская»

Цена билетов: вход свободный (за исключением экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамного комплекса и экскурсионного обслуживания, в том числе по экспозиции «Путь к Победе»).

Под открытым небом работает музей «Г.О.Р.А.» (расшифровывается как «Главные оружейные реликвии армии»). Его гордость — внушительное собрание из более чем 400 образцов военной техники, которое входит в число крупнейших в России коллекций периода Второй мировой войны. Экспонаты, от легковых машин до тяжелых танков и истребителей, размещены в уникальных тематических локациях. Атмосферу прошлого воссоздают интерактивные экспозиции, батальные сцены, исторические декорации и спецэффекты.

Музей обороны Москвы

Где: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3, м. «Озерная»

Государственный музей обороны Москвы посвящен Московской битве — ключевому сражению Великой Отечественной войны. Экспозиция погружает посетителя в атмосферу 1941–1942 годов: народное ополчение, ПВО столицы, быт москвичей и подвиг защитников, остановивших мощнейшую армию того времени. Под открытым небом представлены лучшие образцы артиллерийских орудий.

Программа на 9 мая еще не объявлена, она будет опубликована на сайте.

Музей техники Вадима Задорожного

Где: Московская обл., Красногорск, пос. Архангельское, Ильинское шоссе, 4-й км, с. 8

Цена билетов: от 400 руб.

На открытой площадке музея представлены уникальные образцы артиллерии, бронетехники, военных автомобилей, авиационной техники и даже два настоящих поезда. Всего в экспозиции насчитывается более 300 единиц военной техники из СССР, Германии, Великобритании, США и Чехословакии. Для посетителей проводятся танковые лекции с динамическим показом техники в действии.

В праздник гостей ждет насыщенная программа: концерт, фотозоны, мастер-классы, полевая кухня, детская анимация, показы в кинотеатре и розыгрыш призов.

Кстати Музей военной формы РВИО приглашает на постоянную экспозицию, посвященную истории развития обмундирования и снаряжения вооруженных сил. 9 мая здесь пройдут мастер-классы, экскурсии и лекции. Где: Москва, Большая Никитская, д.46/17, стр. 1

Состоится ли парад Победы в Москве в 2026 году

Парад Победы пройдет на Красной площади и начнется в 10 часов утра . Обычно он длится два часа.

С 22 апреля в центре Москвы уже началась подготовка: на Красной площади монтируют трибуны для гостей и декорации, вход на площадь ограничен.

Программа парада

Детали программы пока уточняются. Министерство обороны РФ сообщило, что в пешей колонне пройдут курсанты высших военных училищ, представители разных родов войск. Во время трансляции парада покажут кадры работы военнослужащих в зоне СВО, а также на боевом дежурстве (включая расчеты РВСН, ВКС и корабли ВМФ).

Авиационная часть парада состоится: над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп. В финале летчики на Су-25 распишут небо в цвета российского флага.

Где смотреть парад Победы

Попасть на трибуны можно только по приглашениям — традиционно их получают ветераны Великой Отечественной войны. Парад покажут федеральные каналы («Первый», «Россия 1», «Звезда»), онлайн-платформы. Увидеть трансляцию можно на больших экранах в центре и округах столицы.

Парадные расчеты военнослужащих на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 09 мая 2025 года

Будет ли праздничный салют в День Победы

Официальных данных о времени и местах проведения праздничного салюта в Москве пока нет. В прошлые годы он начинался в 22:00. Продолжительность зависит от количества залпов.

В 2025 году красивые виды на салют открывались со следующих площадок:

* Парящий мост в «Зарядье»;

* Мост Багратион (Москва-Сити);

* Бородинский, Андреевский, Крымский мосты;

* Поклонная гора, Воробьевы горы, Москворецкая набережная.

Альтернативы:

* Теплоходы: вид с палубы отличный, но билеты дорожают к празднику.

* Рестораны с панорамой: бронировать столик нужно заранее.

Погода в Москве 9 мая 2026 года

По предварительным данным Гидрометцентра, на День Победы, 9 мая, в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов. Облачность и небольшой дождь прогнозируются как в дневные, так и в ночные часы.

Накануне, 8 мая, в Москве и Подмосковье будет переменная облачность: ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем — от 17 до 22 градусов.