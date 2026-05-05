Куда сходить 9 мая в Москве: афиша мероприятий, парад Победы и салют

Акции и праздничные программы ко Дню Победы в Москве
Акция «Стена Памяти» в Национальном центре «Россия»
Когда: с 5 по 10 мая, 10:00 — 20:00
Где: Краснопресненская наб., 14, м. «Деловой центр», «Москва-Сити»
Цена билетов: Вход свободный
В Национальном центре «Россия» стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти» — один из форматов «Бессмертного полка». Она пройдет не только в Москве, но и в других регионах РФ и более чем в 20 странах мира (Киргизия, Малайзия, Замбия, Танзания, ЮАР и другие). Ее организатор — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Акция проводится с 2023 года: каждый желающий может принести и прикрепить фотографию героя своей семьи — ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла.
В 2026 году принять участие в акции «Бессмертный полк» также можно в онлайн-формате на сайте акции. Трансляция состоится 9 мая.
Патриотическая акция «Вальс Победы»
Когда: 7 мая, 11:00–12:30
Где: Площадь Победы, д. 3, м. «Парк Победы», «Минская»
Билеты: Вход свободный
7 мая в Музее Победы пройдет традиционная акция «Вальс Победы». Это патриотический флешмоб, который уже больше 10 лет объединяет людей разных поколений. Под «Майский вальс» в исполнении хора «Московское долголетие» сотни пар закружатся в танце в память о Великой Отечественной войне.
Для участия необходимо соблюсти дресс-код: мужчинам — элегантная классика (черные брюки, белая рубашка), женщинам — изящные бальные наряды или черная юбка с белой блузкой. Приветствуются образы в военной форме или стиле 1940–1950-х годов.
Принять участие могут все желающие пары после предварительной регистрации на сайте музея.
Праздничная программа в Музее Победы
Когда: 9 мая, с 10:00
Где: Площадь Победы, д. 3, м. «Парк Победы», «Минская»
Билеты: Вход свободный (за исключением экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамного комплекса и экскурсионного обслуживания, в том числе по экспозиции «Путь к Победе»).
В Музее Победы пройдет праздничная программа, посвященная Дню Победы. Она включает марафон «Победный май», концерт духовых оркестров «От Победы к Победе!», танцевальную программу под духовой оркестр и другие мероприятия. Подробности на сайте.
«Живое эхо Великой Победы» на ВДНХ
Когда: 9 и 10 мая, 12:00 — 21:00
Где: проспект Мира, 119, м. «ВДНХ»
Цена билетов: Вход свободный
ВДНХ 9 и 10 мая представит программу «Живое эхо Великой Победы». На территории выставки создадут звуковой маршрут: можно будет услышать стихи, песни, радиоперехваты, озвученные дневники и письма участников войны. 9 мая с 12:00 в режиме нон-стоп у фонтана «Дружба народов» будет идти спектакль-концерт — всего девять с половиной часов. Там же, рядом с фонтаном «Каменный цветок», организуют интерактивную фотозону с прибывающим на Белорусский вокзал поездом.
Кроме того, детей и взрослых будут ждать у павильона № 59 на мастер-классы, в том числе по созданию писем-треугольников. Желающие смогут написать письма участникам специальной военной операции.
Программа «Герои экрана: фронтовики» в кинотеатрах
Когда: 9 мая
Где: 10 кинотеатров сети «Москино»
Цена билетов: бесплатно по регистрации
9 мая в кинотеатрах «Москино» зрителей ждет специальная патриотическая программа – «Герои экрана: фронтовики», в которую вошли фильмы с участием прославленных актеров и режиссеров — ветеранов Великой Отечественной войны. На больших экранах бесплатно покажут киноклассику: «Белорусский вокзал», «Судьба человека», «Солдаты» и «Они сражались за Родину».
Интерактивные программы в парках
Когда: 9 мая
Где: столичные парки
Цена билетов: вход свободный
9 мая в парке «Ходынское поле» с 14:00 до 17:00 пройдут спортивно-патриотические занятия: полоса препятствий, сбор рюкзака и ориентирование на местности.
В Бирюлевском дендропарке в 14:00 начнется театрализованная интерактивная танцевальная программа мастерской исторического танца Entrée.
Также в разных локациях будет проходить интерактивная программа «На привале»: каждый сеанс длится полчаса. Принять участие в ней смогут посетители парка искусств «Музеон», а также парков у прудов «Радуга», Лианозовского, «Северное Тушино», зон отдыха «Терлецкая дубрава» и «Красногвардейские пруды».
Подробности на сайте.
Выставки ко Дню Победы в Москве
Выставка «Письма огненных лет. Семейный архив» в Историческом музее
Когда: с 15 апреля по 15 мая, 8-9 мая выходные, 10:00 — 18:00
Где: пл. Революции, д. 2/3, м. «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции»
Цена билетов: от 150 руб.
До 15 мая в Государственном историческом музее работает мультимедийная выставка «Письма огненных лет. Семейный архив». На ней представлено более тысячи подлинных писем военного времени. В экспозиции — не только солдатские весточки, но и графика, фотографии, живопись (включая новую работу Виктора Позднова «Фронтовые подруги»), а также семейные реликвии потомков маршалов И. Конева, А. Хрулева, И. Баграмяна, В. Чуйкова.
Выставка «Танкисты в битве за Москву» в Музее обороны Москвы
Когда: до 31 мая
Где: Государственный музей обороны Москвы, Мичуринский пр., Олимпийская Деревня, д. 3
Цена билетов: от 75 руб.
Экспозиция рассказывает о роли бронетанковых войск Красной армии в обороне столицы, в том числе о 1-й гвардейской танковой бригаде. Посетители увидят элементы военной формы, стрелковое оружие, боеприпасы, мемуары и письма с фронта, а также живопись и графику из фондов музея.
Фотовыставки в центре города
Где: Арбат, Чистопрудный и Рождественский бульвар
Цена билетов: бесплатно
В центре столицы проходят фотовыставки. Прогуливаясь по Арбату, обратите внимание на выставку «Маршалы Великой Победы», посвященную 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. На Чистопрудном и Рождественском бульварах можно посмотреть фотовыставки «Вооружены любовью. Артисты на войне» и «Герои и подвиги». Они подготовлены Департаментом культуры города Москвы, Московской дирекцией массовых мероприятий, Музеем Победы и Российским военно-историческим обществом.
Спектакли, концерты ко Дню Победы в Москве
Спектакль «Знамя Победы» в Театре Российской Армии
Когда: 9 мая, 17:00
Где: Суворовская площадь, 2, м. «Достоевская»
Цена билетов: от 1500 руб.
9 мая в Театре Российской армии состоится спектакль «Знамя Победы». Постановка Игоря Угольникова — это новое прочтение военной драмы. Все знают знаменитую фотографию, где советские солдаты водружают красное знамя на крыше Рейхстага в Берлине. Этот снимок облетел весь мир и показал, кто на самом деле победил фашизм.
Театр Армии дает зрителям возможность пережить этот великий момент. Причем не только вместе с актерами, но и с реальными героями тех событий — их показывают на фотографиях и в кинохронике.
Опера «Война и мир» в Большом театре
Когда: 9 — 11 мая
Где: Театральная площадь, д. 1, м. «Театральная», «Охотный ряд»
Цена билетов: от 300 руб.
С 9 по 11 мая на Исторической сцене Большого театра впервые пройдут показы оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Мариинского театра. Дирижером выступит Валерий Гергиев. В либретто сохранен подлинный текст Толстого, а также использованы фрагменты произведений Михаила Ломоносова, Василия Жуковского, Константина Батюшкова и Дениса Давыдова.
Концерт «Великой Победе посвящается» в «Зарядье»
Когда: 9 мая, 19:00
Где: ул. Варварка, 6, стр. 4, м. «Китай-город», «Площадь Революции, «Театральная»
Цена билетов: от 1780 руб.
9 мая в концертном зале «Зарядье» выступит Российский национальный оркестр с программой «Великой Победе посвящается». Лирика Рахманинова и Чайковского, мощь Седьмой симфонии Шостаковича соседствуют с песнями военных лет.
День Победы в Доме музыки
Когда: 7 — 10 мая
Где: Космодамианская наб., 52 стр. 8, м. «Павелецкая»
Цена билетов: от 1100 руб.
В Московском Доме музыки состоится серия концертов ко Дню Победы. Так, 7 мая зрителям будет представлена программа «Песни нашей Победы»: мужской хор и ансамбль «Адмирал». 9 мая будет показан музыкальный спектакль «Веселей к Победе, веселей».
Из-за ограничений связи в центральных районах Москвы зрителей просят заблаговременно перед посещением мероприятий распечатывать билеты или сохранять их на своих смартфонах.
Музыкальный спектакль на воде «Люблю и верю»
Когда: 9 и 10 мая, 11:00, 14:00, 17:00, 19:30
Где: Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53, м. «Водный стадион»
Цена билетов: 4500 руб.
Музыкальный спектакль на воде «Люблю и верю» с участием олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Марии Шурочкиной и Александры Пацкевич — пронзительная история о глубоком чувстве, которое не смогла разрушить война. Текст за кадром читает народный артист России Константин Хабенский. Шоу пройдет на Водном стадионе «Динамо».
Исторический спектакль «Солдатские сны»
Когда: 7 и 8 мая, 19:00
Где: Краснопресненская наб., 14, стр. 18, м. «Деловой центр», «Москва-Сити»
Цена билетов: Бесплатно
7 и 8 мая в Национальном центре «Россия» состоится премьера исторического спектакля «Солдатские сны», основанного на военной хронике. В нем документальные кадры, воспоминания, песни и стихи тех лет погрузят зрителей в атмосферу прошлого. Постановка станет одной из самых масштабных в Национальном центре «Россия»: в проекте задействовано около 400 артистов. Зрители увидят на одной сцене народных артистов России Льва Лещенко, Илью Резника, Сергея Шакурова, Валерию и других. Подробности на сайте.
Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация на сайте с авторизацией в личном кабинете. В день события у западного входа в Национальный центр «Россия» нужно получить цветной браслет при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Концерты в парках
Когда: 9 мая
Где: столичные парки
Цена билетов: вход свободный
9 мая праздничные концерты пройдут:
* в музее-заповеднике «Коломенское» — с 12:00 до 18:00,
* усадьбе Воронцово — с 13:00 до 22:00,
* в парке «Сокольники» — с 15:00,
* в парке 50-летия Октября, саду имени Н.Э. Баумана и ландшафтном парке «Митино» — с 12:00 до 22:00.
В музее-заповеднике «Царицыно» в 13:00 гостям покажут поэтическую постановку «Победное ревю», а в 16:00 состоится выступление оркестра «Победа».
В Лефортовском парке с 12:00 до 14:00 выступят ансамбли песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и «Московская казачья вольница».
Где можно посмотреть военную технику в Москве
На территории Москвы и Московской области действует несколько открытых экспозиций военной техники. Основные площадки для посещения:
Парк «Патриот» (Кубинка)
Где: Московская обл., Одинцовский г. о., 55 км Минского шоссе
Цена билетов: от 450 руб.
На территории под открытым небом можно увидеть как современную технику, так и легендарные машины времен Великой Отечественной войны. Это постоянно действующая музейная экспозиция с образцами всех родов войск и знаменитый танковый музей.
9 мая здесь запланирована праздничная программа, включающая исторические выставки, реконструкцию боя «В логове зверя» (Хальбский котел), выстрелы из гаубицы и бронепоезда, турниры «Танк дрифт» и «Лучший стрелок», VR-соревнования, катание на БТР-152, концерты, выступление хора. Состоится динамический показ техники в Танковом музее, гонки на квадроциклах, кибертурнир «Мир танков».
Завершится день акцией «Минута молчания», театрализованной программой «Одна судьба — одна Победа» и салютом в 22:00.
Площадь перед Центральным музеем Вооруженных Сил РФ
Где: Москва, ул. Советской Армии, д.2, стр.1, м. «Достоевская»
Цена билетов: бесплатно 9 мая
Здесь под открытым небом можно увидеть образцы артиллерийского, ракетного, бронетанкового и авиационного вооружения. Однако часть внутренних залов (№ 15-17) закрыта на ремонт до сентября 2026 года.
ВДНХ, павильон №59, Музей героизма
Где: Москва, проспект Мира, 119, м. «ВДНХ»
Цена билетов: бесплатно
Это современное мультимедийное пространство, где классические экспонаты соседствуют с цифровыми технологиями. Более 600 подлинных предметов передали участники событий из зоны СВО. Экспозиция состоит из трех зон:
* Зал воинской славы — торжественное пространство, посвященное парадам Победы 1945 года и современным шествиям на Красной площади.
* Зал тематических локаций — погружение в фронтовые будни: российское вооружение, трофейная техника, экипировка и символика противника.
* Мемориальный зал «Путь воина» — место, где можно почтить память солдат и офицеров, павших за Отечество.
9 мая Музей героизма отмечает годовщину открытия обновленной экспозиции, посвященной подвигу участников СВО. В честь этой даты 9 мая с 11:30 до 18:30 (каждый час), а также 10 и 11 мая в 16:30 и 18:30 проходят бесплатные тематические экскурсии (нужна предварительная регистрация).
Парк Победы на Поклонной горе
Где: Москва, площадь Победы, 3, м. «Парк Победы», «Минская»
Цена билетов: вход свободный (за исключением экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамного комплекса и экскурсионного обслуживания, в том числе по экспозиции «Путь к Победе»).
Под открытым небом работает музей «Г.О.Р.А.» (расшифровывается как «Главные оружейные реликвии армии»). Его гордость — внушительное собрание из более чем 400 образцов военной техники, которое входит в число крупнейших в России коллекций периода Второй мировой войны. Экспонаты, от легковых машин до тяжелых танков и истребителей, размещены в уникальных тематических локациях. Атмосферу прошлого воссоздают интерактивные экспозиции, батальные сцены, исторические декорации и спецэффекты.
Музей обороны Москвы
Где: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3, м. «Озерная»
Государственный музей обороны Москвы посвящен Московской битве — ключевому сражению Великой Отечественной войны. Экспозиция погружает посетителя в атмосферу 1941–1942 годов: народное ополчение, ПВО столицы, быт москвичей и подвиг защитников, остановивших мощнейшую армию того времени. Под открытым небом представлены лучшие образцы артиллерийских орудий.
Программа на 9 мая еще не объявлена, она будет опубликована на сайте.
Музей техники Вадима Задорожного
Где: Московская обл., Красногорск, пос. Архангельское, Ильинское шоссе, 4-й км, с. 8
Цена билетов: от 400 руб.
На открытой площадке музея представлены уникальные образцы артиллерии, бронетехники, военных автомобилей, авиационной техники и даже два настоящих поезда. Всего в экспозиции насчитывается более 300 единиц военной техники из СССР, Германии, Великобритании, США и Чехословакии. Для посетителей проводятся танковые лекции с динамическим показом техники в действии.
В праздник гостей ждет насыщенная программа: концерт, фотозоны, мастер-классы, полевая кухня, детская анимация, показы в кинотеатре и розыгрыш призов.
Музей военной формы РВИО приглашает на постоянную экспозицию, посвященную истории развития обмундирования и снаряжения вооруженных сил. 9 мая здесь пройдут мастер-классы, экскурсии и лекции.
Где: Москва, Большая Никитская, д.46/17, стр. 1
Состоится ли парад Победы в Москве в 2026 году
Парад Победы пройдет на Красной площади и начнется в 10 часов утра. Обычно он длится два часа.
С 22 апреля в центре Москвы уже началась подготовка: на Красной площади монтируют трибуны для гостей и декорации, вход на площадь ограничен.
Программа парада
Детали программы пока уточняются. Министерство обороны РФ сообщило, что в пешей колонне пройдут курсанты высших военных училищ, представители разных родов войск. Во время трансляции парада покажут кадры работы военнослужащих в зоне СВО, а также на боевом дежурстве (включая расчеты РВСН, ВКС и корабли ВМФ).
Авиационная часть парада состоится: над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп. В финале летчики на Су-25 распишут небо в цвета российского флага.
Где смотреть парад Победы
Попасть на трибуны можно только по приглашениям — традиционно их получают ветераны Великой Отечественной войны. Парад покажут федеральные каналы («Первый», «Россия 1», «Звезда»), онлайн-платформы. Увидеть трансляцию можно на больших экранах в центре и округах столицы.
Будет ли праздничный салют в День Победы
Официальных данных о времени и местах проведения праздничного салюта в Москве пока нет. В прошлые годы он начинался в 22:00. Продолжительность зависит от количества залпов.
В 2025 году красивые виды на салют открывались со следующих площадок:
* Парящий мост в «Зарядье»;
* Мост Багратион (Москва-Сити);
* Бородинский, Андреевский, Крымский мосты;
* Поклонная гора, Воробьевы горы, Москворецкая набережная.
Альтернативы:
* Теплоходы: вид с палубы отличный, но билеты дорожают к празднику.
* Рестораны с панорамой: бронировать столик нужно заранее.
Погода в Москве 9 мая 2026 года
По предварительным данным Гидрометцентра, на День Победы, 9 мая, в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов. Облачность и небольшой дождь прогнозируются как в дневные, так и в ночные часы.
Накануне, 8 мая, в Москве и Подмосковье будет переменная облачность: ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем — от 17 до 22 градусов.