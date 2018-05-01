Сорок лет рекламы: спам отмечает юбилей

Сорок лет вместе

Каждый год 3 мая в мире отмечается день рождения интернет-спама — навязчивых электронных сообщений, которые рассылаются получателям без их согласия. Первая спам-рассылка была отправлена ровно 40 лет назад компанией DEC, которая занималась производством электроники.

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Таким образом DEC хотела прорекламировать начало продаж своих новых мини-компьютеров.

Рекламное сообщение, адресатами которого стали 400 человек, было отправлено с помощью сети Arpanet — прототипа современного интернета, созданного Министерством обороны США.

Доподлинно неизвестно, удалось ли уже несуществующей компании увеличить свои продажи, но эта рассылка из конца 70-х годов XX века стала предвестником настоящего бедствия, когда спустя двадцать лет интернет заполонили миллиарды электронных писем, рекламирующих те или иные товары и услуги.

Консервный спам

В это непросто поверить, но слово «спам», подразумевающее назойливую интернет-рассылку, уходит корнями в 1936 год, когда на американском рынке впервые появились мясные консервы компании Hormel Foods Corporation, которые получили название «SPAM».

В названии была скрыта аббревиатура, которая расшифровывалась как «SPiced hAM» (рус. «острая ветчина»). По другим данным, эти четыре буквы означали «Shoulder of Pork and hAM» (рус. «свиные лопатки и окорока»).

Во время Второй мировой войны SPAM стал основным заменителем мяса — его выдавали солдатам в большим количествах, а также относительно свободно продавали в тылу. По окончании войны эти консервы стали терять популярность, что привело к старту масштабной рекламной компании — SPAM продавали везде, баннеры с изображением банок размещали на общественном транспорте и биллбордах. Кроме того, реклама SPAM постоянно транслировалась на радио и печаталась в газетах.

Масштабы продвижения SPAM были увековечены в юмористическом скетче британских комиков из группы «Монти Пайтон». По сюжету двое людей приходят в кафе и спрашивают, что есть в меню. Официантка перечисляет блюда, каждое из которых так или иначе содержит в себе популярные консервы.

Скетч завершается хвалебной песней, которая состоит только из слова «SPAM». Всего в общей сложности за три минут это слово было произнесено 108 раз.

Hormel Foods Corporation не возражала против этой сценки из «Монти Пайтона», но вскоре скетч пошел «в народ», что в конечном итоге привело к судебному разбирательству.

В 80-х годах в интернете начали появляться рекламодатели, которые мешали пользователям общаться, забив аналоги чатов своими сообщениями, продвигающими товары. Эта реклама постоянно дублировалась и сильно действовала на нервы.

В результате появилось выражение «заспамить», то есть, заполонить диалоги однообразными сообщениями.

Hormel Foods Corporation не понравилось новое значение и они подали в суд на производителя антиспамового программного обеспечения. Последнему удалось выиграть дело, слово «спам» окончательно стало нарицательным, а сфера его употребления навсегда переместилась в интернет.

Спам — друг мошенника

К сожалению, на сегодняшний день спам уже далеко не безвреден — если раньше он только отвлекал пользователя, то сегодня нежелательной рассылкой информации активно пользуются кибермошенники.

На почту современного юзера ежедневно поступают десятки сообщений — многие из них обещают дополнительный доход или рассказывают о неожиданном выигрыше в лотерею.

Большая часть таких посланий может обернуться вымогательством денег пользователя —

например, «выигравшему» дорогой смартфон предлагается оплатить услуги курьера, после чего мошенники перестают выходить на связь.

Кроме того, с помощью спама киберпреступники занимаются «фишингом» — то есть вымогают у получателя его паспортные данные или номер кредитной карточки. Зачастую такие письма тщательно маскируются под рассылку крупных компаний и брендов, которым пользователи доверяют свою личную информацию.

В спам-письмах могут быть скрыты опасные вирусы — хакеры используют электронную почту для распространения вредоносных программ. Когда пользователь переходит по ссылке в письме или скачивает прикрепленный документ, он заражает свою систему.

Как сообщили корреспонденту «Газеты.Ru» в «Лаборатории Касперского»,

в 2017 году доля спама в почтовом трафике составила 56,63%, что на 1,68 п.п. меньше, чем в 2016 году.

Что же касается вредоносных писем, то их количество в спаме в 2017 году снизилось в 1,6 раза, чем в предыдущем.

Чтобы не стать жертвой фишинга, не стоит переходить по ссылкам или скачивать файлы из писем от неизвестных отправителей, рассказал «Газете.Ru» технический директор Check Point Software Technologies Никита Дуров. Кроме того, не нужно отвечать на спам-письмо, так как таким образом вы подтверждаете подлинность своего электронного адреса, тем самым провоцируете еще больший спам-поток.

Также обычные пользователи могут установить антивирус с антиспамовым модулем, который будет фильтровать нежелательные письма.