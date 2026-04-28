Восемь погибших и десятки скорых: что известно о пожаре на стройке на севере Москвы

При пожаре в строящемся доме на севере Москвы погибли восемь человек

Пожар пятого, максимального ранга в строящемся жилом комплексе на севере Москвы унес жизни восьми человек, более 10 пострадали. По данным экстренных служб, в здании в момент возгорания могли находиться сотни людей, на время операции у горевшего здания перекрывали движение. Что известно о ЧП и о возможных причинах пожара — в материале «Газеты.Ru».

Днем 28 апреля в строящемся здании на 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы произошел пожар. Возгорание зафиксировали на втором и третьем этажах. Пожару присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

ЧП унесло жизни семи человек, еще 12 пострадали, сообщили в середине дня в столичном МЧС.

По данным спасателей, при помощи специальных устройств из огня вывели 31 человека. Еще в первые минуты пожара трое пострадавших обратились за медицинской помощью до прибытия пожарных расчетов.

«Сегодня в городе на одной из частных строительных площадок в районе Аэропорт произошел пожар, в результате которого погибли, по предварительным данным, семь человек. Мои глубокие соболезнования семьям погибших», — написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Позже в СК РФ уточнили, что число жертв при пожаре возросло до восьми.

Масштаб произошедшего с самого начала вызывал тревогу: по данным экстренных служб, внутри здания могли находиться до 200 человек . Из-за сообщений о людях, которые могли оставаться в горящем помещении, к месту происшествия стягивали дополнительные силы. По информации РЕН ТВ, в разгар спасательной операции к стройке дополнительно запросили 20 машин скорой помощи.

На время тушения и спасательной операции власти перекрыли движение в районе стройки. Из-за пожара закрыли участок 3-го Балтийского переулка от 2-го Амбулаторного проезда до Часовой улицы, чтобы обеспечить проход спецтехники к месту ЧП. В Госавтоинспекции пояснили, что движение пришлось ограничить для работы пожарных расчетов и экстренных служб, автомобилистов направляли в объезд по соседним улицам.

Для тушения также прибыл пожарный поезд, сообщал ТАСС. По данным агентства, авиацию задействовать при этом не стали.

К настоящему моменту огонь удалось локализовать, а затем и ликвидировать на площади 1400 квадратных метров , сообщили в МЧС Москвы.

В чем причина?

После пожара следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Расследование передали в первое управление по расследованию особо важных дел столичного СК. Криминалисты продолжают работу на месте ЧП, а для установления причин возгорания назначили пожарно-техническую экспертизу. Именно она должна ответить, что стало источником огня.

Среди предварительных версий сразу появились две основные — нарушение техники безопасности и короткое замыкание. В пользу первой высказался источник ТАСС в оперативных службах.

«В качестве причины рассматривается нарушение техники безопасности при проведении работ. Также будут изучены другие версии возникновения пожара», — сказал собеседник агентства.

При этом сразу несколько источников связывали начало пожара с электрощитовой на третьем этаже. По данным SHOT и mk.ru, возгорание могло начаться после короткого замыкания, а затем огонь быстро пошел по строительным материалам, тогда как густой дым почти мгновенно заполнил этажи.

Уцелевшие рабочие рассказывали, что пламя вспыхнуло внезапно.