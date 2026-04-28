Пожару на севере Москвы присвоили самый высокий уровень сложности

Пожару в строящемся здании на севере Москвы присвоен пятый, максимальный уровень сложности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Объявлен ранг пожара номер 5», — поделился собеседник агентства.

По его словам, повышение ранга пожара позволит привлечь больше сил для его тушения.

28 апреля издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что причиной крупного пожара в строящемся многоэтажном здании на севере Москвы могло стать короткое замыкание в электрическом щитке, который был установлен в бытовке на третьем этаже.

Уцелевшие строители рассказали, что пламя вспыхнуло буквально мгновенно, а потом все помещение заполнил густой и едкий дым. По данным канала, строящийся дом — жилой, находится во Втором Амбулаторном проезде и входит в состав ЖК премиум-класса «Соул», стоимость однокомнатной квартиры без отделки в котором начинается от 22 млн рублей.

Прораб сообщил, что на момент возгорания в здании находилось около 300 строителей. В экстренных службах рассказали, что наверху могут оставаться до 200 человек.

Ранее в Бурятии из-за зарядки телефона сгорел дом.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
