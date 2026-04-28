В Москве возбудили уголовное дело после пожара в строящемся здании

МЧС России

В Москве возбудили уголовное дело после пожара в строящемся здании на 3-м Балтийском переулке. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Возгорание произошло 28 апреля. По данным ведомства, травмы, несовместимые с жизнью, получили три человека. Число пострадавших уточняется.

Следственное управление по Северному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ.

На месте пожара работают следователи и криминалисты ведомства. Они устанавливают обстоятельства происшествия. Пожару присвоили пятый максимальный уровень сложности.

Издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что причиной крупного пожара могло стать короткое замыкание в электрическом щитке. Он установлен в бытовке на третьем этаже.

Ранее сообщалось, что в горящем здании на севере Москвы могут оставаться сотни людей.

 
