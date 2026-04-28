К загоревшемуся дому на севере Москвы направили десятки машин «скорой»

РЕН ТВ: еще 20 машин скорой помощи запросили к месту пожара на севере Москвы

Дополнительные машины скорой помощи направили к загоревшемуся строящемуся зданию на севере Москвы. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации журналистов, в доме по-прежнему находятся люди. Работающие на месте сотрудники экстренных служб к текущему моменту спасли 21 человека.

«К месту дополнительно запросили 20 машин скорой помощи», — говорится в публикации.

Строящееся здание, расположенное во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы, загорелось 28 апреля. СМИ приводят разные данные о количестве пострадавших. РЕН ТВ сообщает о шести пострадавших, Telegram-канал SHOT — о 10-ти. Столичное управление МЧС России в канале в мессенджере Max утверждает, что за медицинской помощью обратились три человека. Как пишет Telegram-канал 112, один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара в строящемся доме. Работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев, рассказали в надзорном ведомстве.

