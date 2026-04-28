Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

К загоревшемуся дому на севере Москвы направили десятки машин «скорой»

РЕН ТВ: еще 20 машин скорой помощи запросили к месту пожара на севере Москвы
evgenii mitroshin/Shutterstock/FOTODOM

Дополнительные машины скорой помощи направили к загоревшемуся строящемуся зданию на севере Москвы. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации журналистов, в доме по-прежнему находятся люди. Работающие на месте сотрудники экстренных служб к текущему моменту спасли 21 человека.

«К месту дополнительно запросили 20 машин скорой помощи», — говорится в публикации.

Строящееся здание, расположенное во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы, загорелось 28 апреля. СМИ приводят разные данные о количестве пострадавших. РЕН ТВ сообщает о шести пострадавших, Telegram-канал SHOT — о 10-ти. Столичное управление МЧС России в канале в мессенджере Max утверждает, что за медицинской помощью обратились три человека. Как пишет Telegram-канал 112, один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара в строящемся доме. Работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев, рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее журналисты выяснили, сколько людей могут находиться в загоревшемся здании на севере Москвы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!