Число жертв пожара на стройке в Москве возросло

СК РФ: число погибших при пожаре на стройке на севере Москвы возросло до восьми

Число погибших при пожаре в строящемся доме на севере Москвы возросло до восьми. Об этом сообщается в Telegram-канале главного следственного укправления Следственного комитета России по Москве.

По информации ведомства, криминалисты и следователи приступили к осмотру места происшествия. Там добавили, что в рамках следственных действий проводятся допросы начальника участка строящегося объекта, где произошел пожар, представителей компании-застройщика, а также сотрудников субподрядной организации, участвовавшей в работах на площадке. В пресс-службе уточнили, что все перечисленные лица были доставлены в подразделение московского ведомства.

28 апреля в строящемся жилом доме на севере Москвы по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, 14, вспыхнул пожар, охвативший второй и третий этажи. По информации МЧС, в здании могли находиться до 200 человек, более 30 удалось спасти. Пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Изначально возгоранию присвоили максимальный, пятый, уровень сложности, позже его понизили до четвертого.

Издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что причиной крупного пожара могло стать короткое замыкание в электрическом щитке, который установлен в бытовке на третьем этаже.

Ранее в Бурятии из-за зарядки телефона сгорел дом.