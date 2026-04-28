В Москве из-за крупного пожара на стройке перекрыли движение транспорта

В Москве закрыто движение автотранспорта по Балтийскому переулку из-за пожара на стройке. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в мессенджере Max.

«В связи с возгоранием во 2-м Амбулаторном проезде в районе дома 14 закрыто движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку (от 2-го Амбулаторного проезда до Часовой улицы)», — сказано в сообщении.

В ГАИ рассказали, что сотрудники инспекции обеспечивают свободный проезд спецтехники для пожаротушения и регулируют движение на месте инцидента, направляя транспорт на соседние улицы. В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.

Пожар произошел сегодня во втором Амбулаторном проезде на втором и третьем этажах строящегося здания. По информации столичного МЧС, из огня спасены 12 человек, еще трое обратились за медицинской помощью до прибытия пожарных.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате происшествия один человек не выжил, а двое пострадавших получили страшные ожоги и сейчас находятся без сознания. ТАСС в свою очередь уточняет, что в здании могут находиться не менее 200 человек.

Ранее в Бурятии из-за зарядки телефона сгорел дом.