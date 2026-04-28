В горящем здании на севере Москвы могут оставаться сотни людей

ТАСС: в горящем строящемся доме на севере Москвы могли остаться до 200 человек

В горящем строящемся здании на севере Москвы могут находиться до 200 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщило МЧС в своем канале в мессенджере МАХ, в настоящее время специалисты принимают все возможные меры для спасения этих людей.

По предварительным данным, 12 человек уже спасли с горящих этажей при помощи специальных устройств, шестеро пострадали, еще один был найден погибшим. Три человека обратились за медицинской помощью еще до прибытия пожарных расчетов.

Горит строящееся многоэтажное здание во Втором Амбулаторном проезде, возгорание охватило второй и третий этажи, пламя быстро распространяется. Пожару присвоен третий ранг сложности, при котором для тушения обычно требуется не менее 10-12 бригад на основных пожарных машинах.

