Спасатели потушили пожар на стройке элитного дома в Москве

МЧС: пожар на стройке на севере Москвы потушен на площади 1,4 тыс квадратов

Пожар в строящемся элитном доме на севере Москвы ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, спасатели потушили пожар на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

28 апреля в строящемся жилом доме на севере Москвы по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, 14, вспыхнул пожар, охвативший второй и третий этажи. По информации МЧС, в здании могли находиться до 200 человек, более 30 удалось спасти. Пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Изначально возгоранию присвоили максимальный, пятый, уровень сложности, позже его понизили до четвертого.

Издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что причиной крупного пожара могло стать короткое замыкание в электрическом щитке. Он установлен в бытовке на третьем этаже.

Следственное управление по Северному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Ранее в Бурятии из-за зарядки телефона сгорел дом.