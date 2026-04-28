Строители назвали причину мощного пожара в многоэтажном доме на севере Москвы

Причиной крупного пожара в строящемся многоэтажном здании на севере Москвы могло стать короткое замыкание в электрическом щитке, который был установлен в бытовке на третьем этаже. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Уцелевшие строители рассказали, что пламя вспыхнуло буквально мгновенно, а потом все помещение заполнил густой и едкий дым. По данным канала, строящийся дом — жилой, находится во Втором Амбулаторном проезде и входит в состав ЖК премиум-класса «Соул», стоимость однокомнатной квартиры без отделки в котором начинается от 22 млн рублей.

Прораб сообщил, что на момент возгорания в здании находилось около 300 строителей. В экстренных службах сообщили, что наверху могут оставаться до 200 человек.

Трое пострадавших обратились за медпомощью еще до прибытия пожарных. Травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек. Сотрудники МЧС с помощью специальных приспособлений спасли 12 человек, один не выжил. Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности, пламя охватило второй и третий этажи.

