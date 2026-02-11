Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Стрелок из анапского колледжа предупреждал, что атакует учебное заведение

Baza: студент, устроивший стрельбу в колледже Анапы, предупреждал о нападении
«Telegram-канал SHOT»

17-летний первокурсник, открывший стрельбу в колледже Анапы, публиковал в своих соцсетях информацию о преступниках, ранее нападавших на учебные заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

За двое суток до нападения юноша опубликовал у себя в социальных сетях фото и видео злоумышленников, ранее нападавших на образовательные учреждения.

11 февраля молодой человек пришел в индустриальный колледж, в котором учился, с охотничьим ружьем и открыл стрельбу. Нападавший успел ранить нескольких человек и произвести не менее шести выстрелов. Студенты, услышавшие звуки стрельбы, забаррикадировались в классах. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Красноярске ученица устроила поджог в школе, пострадали пять детей. Один из них получил ожоги второй и третьей степени тяжести 15% тела, у него сильно обожжена спина. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, два человека получили черепно-мозговые травмы.

Ранее устроивший стрельбу в анапском колледже имел проблемы с однокурсниками.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!