Стрелок из анапского колледжа предупреждал, что атакует учебное заведение

17-летний первокурсник, открывший стрельбу в колледже Анапы, публиковал в своих соцсетях информацию о преступниках, ранее нападавших на учебные заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

За двое суток до нападения юноша опубликовал у себя в социальных сетях фото и видео злоумышленников, ранее нападавших на образовательные учреждения.

11 февраля молодой человек пришел в индустриальный колледж, в котором учился, с охотничьим ружьем и открыл стрельбу. Нападавший успел ранить нескольких человек и произвести не менее шести выстрелов. Студенты, услышавшие звуки стрельбы, забаррикадировались в классах. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Красноярске ученица устроила поджог в школе, пострадали пять детей. Один из них получил ожоги второй и третьей степени тяжести 15% тела, у него сильно обожжена спина. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, два человека получили черепно-мозговые травмы.

Ранее устроивший стрельбу в анапском колледже имел проблемы с однокурсниками.