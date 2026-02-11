Стало известно, где анапский стрелок достал оружие перед нападением на колледж

«КП»: юноша, устроивший стрельбу в анапском колледже, мог взять ружье у деда

Юноша, устроивший стрельбу в анапском колледже, готовился к нападению и мог украсть оружие у своего родственника. Об этом стало известно kp.ru.

По имеющимся данным, перед атакой на колледж студент первого курса якобы смотрел видео про инциденты со стрельбой в учебных заведениях Керчи и Пензы, а затем и сам решился на преступление.

»[Он] живет студент с мамой, отца у него нет. Ружье взял у деда, и несколько патронов к нему», — говорят в техникуме.

Также сообщается, что 17-летний юноша не мог найти общий язык с однокурсниками. Кроме того, по данным Telegram-канала SHOT, он переживал из-за развода родителей.

11 февраля молодой человек пришел в индустриальный колледж, в котором учился, с охотничьим ружьем и открыл стрельбу.

Нападавший успел ранить нескольких человек и произвести не менее шести выстрелов. Студенты, услышавшие звуки стрельбы, забаррикадировались в классах. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

