Напавший на анапский колледж студент был вооружен охотничьим ружьем

Студент первого курса, открывший стрельбу в анапском колледже, принес с собой охотничье двухствольное ружье. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации, 17-летний стрелок был вооружен ружьем ТОЗ-34ЕР 12-го калибра. Где подросток взял оружие, устанавливается.

Студенты одного из техникумов Анапы забаррикадировались в аудитории после сообщений о выстрелах. Сначала они услышали крики на улице и увидели в окне бегущих людей. После этого студенты закрыли дверь и оставались в помещении, ожидая, пока ситуация не стабилизируется. Во время нападения было слышно пять — шесть выстрелов. После этого учащимся дали указание закрыться в аудиториях и заблокировать двери столами и стульями.

До этого в Уфе подросток изрезал ножом студентов и ранил полицейских. Фигурант причинил себе телесное повреждение, его госпитализировали в детскую больницу № 17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В отношении подростка возбудили уголовное дело.

Ранее в Мариуполе полиция задержала открывшего стрельбу мужчину с гранатой