Усольцевы сбежали из России? Или их задержала ФСБ? Четыре версии пропажи семьи в тайге

Почти месяц назад супруги Сергей и Ирина Усольцевы ушли вместе с пятилетней дочерью в тайгу в кратковременный поход и пропали без вести. Массовые поиски были прекращены неделю назад, теперь в них участвуют только профессиональные спасатели. Добровольцы, местные жители и друзья пропавшей семьи изложили свои версии загадочного исчезновения: от встречи с хищниками и беглыми зэками до задержания спецслужбами и побега за границу.

Версия 1: задержание ФСБ

Гид из Красноярска Максим Т. заявил Aif.ru, что некоторых участников поиска Усольцевых попросили подписать документ о неразглашении данных.

«Нас заставили подписать соответствующие документы. Не только волонтеров, но и спасателей МЧС. Вся информация засекречена, там сейчас работают Следственный комитет и ФСБ», — сказал он 16 октября.

Как и когда пропали Усольцевы



28 сентября в Красноярском крае 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя дочь пошли в поход в сторону горы Буратинка в Партизанском районе. Они вышли с окраины поселка Кутурчин и не вернулись обратно. Семья планировала остановиться на ночь в домике-куполе с баней в тайге в районе Минской петли, писал Shot. Связь с ними была потеряна, 1 октября начались поиски. По словам местной жительницы, семья уходила в лес с небольшими туристическими рюкзаками и легкой светлой одежде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения семьи.

Волонтер Лилия, принимавшая участие в поисках, заявила, что в Кутурчин (поселок, откуда Усольцевы ушли в поход) прибыли сотрудники спецслужб.

«На самом деле, нас, волонтеров, давно погнали. Спецслужбы давно в курсе того, что случилось с Усольцевыми . Приезжала ФСБ. Тут все всё поняли, когда нас начали аккуратно отправлять по регионам по домам. Недвусмысленно, но дали хорошо понять, что и кому известно конкретно. Ходят слухи, что Усольцевых к настоящему моменту уже обнаружили и задержали. Но это только слухи», — отметила Лилия.

Как пишет Aif.ru, Усольцев ранее работал на секретном предприятии «Горно-химический комбинат», которое производит плутоний. Затем в 90-е он занимался реализацией в Железногорске американской программы «Инициатива атомных городов». Это программа заключалась в поддержке сотрудников, уволенных с ядерных производств, и переводе их в коммерческие структуры.

«Западные партнеры приезжали в Железногорск, а Усольцев — на топовые предприятия Европы и США», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что благодаря Усольцеву в Железногорске открылось множество предприятий, большинство из которых обанкротились после прекращения поддержки со стороны западных стран.

Версия 2: побег из России

Блогер Александр Андрюшенков, работавший с поисковиками в штабе в качестве волонтера, предположил, что семья могла организовать свое исчезновение при помощи иностранцев. Он считает, что Усольцев с родными мог по туристической тропе выйти через лес к ближайшей дороге, сесть там в заранее подготовленный автомобиль и уехать.

«Пересекли бы, например, границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах оттуда. Как раз их первые два дня никто не искал, вполне успели бы», — допустил он в комментарии NEWS.ru.

Как искали Усольцевых



Сигнал телефона Сергея Усольцева в последний раз был зафиксирован вечером 28 сентября в 7 км от поселка Кутурчин — в труднодоступном месте, которая находится намного дальше первоначальной зоны поисков. В региональном управлении СК 12 октября информировали, что проводятся поиски на пересеченной местности в квадрате, где был зафиксирован сигнал.



В тот же день стало известно о завершении активных поисков. Региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявило, что «сам поиск не остановлен», операция «переходит в режим точечных задач»: теперь ей будут заниматься «профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора».



«На поиск допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму с необходимым снаряжением и навыками ночевки в горах», — заявили в СК.



В поисках теперь участвуют опытные альпинисты и спелеологи. Они обследуют каменные россыпи и пещеры.



Пресс-служба краевого аварийно-спасательного формирования «Спасатель» 20 октября

В поисках приняли участие более 1500 спасателей и добровольцев. По информации следователей, они осложнены обильным снежным покровом, холодом и значительными неровностями рельефа.

Волонтер Семен заявил Aif.ru, что не верит в слухи о побеге Усольцевых из России — даже несмотря на то, что следов пребывания семьи в тайге «нет от слова «совсем».

«Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли », — сказал он.

По мнению волонтера, «с ними что-то случилось сразу в день пропажи».

«Не оставлять за собой следов можно, если уметь ходить по тайге. А Сергей был опытным человеком, на месяц в походы отправлялся. Но я все равно уверен, что они не сбежали», — заявил доброволец.

Версия 3: встреча с беглыми зеками

Друзья Сергея Усольцева считают его патриотом России, поэтому не верят в то, что семья спланировала свое исчезновение. В окружении семьи находят в их исчезновении криминальный след. В районе, где пропали Усольцевы, могут скрываться беглые преступники.

«Срок давности розыска беглых из окрестных колоний зэков — пять, семь лет. Но многих из них так и не нашли. Тайга всех скроет. Поэтому, вполне возможно, что Усольцевы в своей прогулке по лесу наткнулись на каких-то лихих людей», — писал Aif.ru.

Туристка Алина, которая за некоторое время до исчезновения Усольцевых шла с сестрой по тому же маршруту, встретила там вооруженных людей.

«Это были браконьеры, причем местные. Мы их нечаянно спалили. Они стали стрелять в воздух и сказали, чтобы мы убирались отсюда. Что здесь тайга, медведь — хозяин, закопаем и никто не найдет, спишут на медведей . А мы пешком шли с Кутурчина, и вокруг никого, и они пьяные, и глаза безумные. А я еще и кидалась на них, по ружью снизу вверх, выстрел в воздух. Хорошо, что в это время ехала какая-то вахтовка, и они нас подобрали, довезли до Маны, хотя мы планировали пеший поход», — вспомнила она.

Версия 4: хищники

Telegram-канал Shot писал об еще одной версии пропажи Усольцевых — нападение диких зверей. С помощью квадрокоптера в районе поиска пропавшей семьи обнаружили двух медведей .

Также там видели волков и «странное сгоревшее дерево».

«Ощущение было, что сначала из него вырезали фигуру, похожую на человека, а затем подожгли», — рассказала Aif.ru участвовавшая в поисках жительница Красноярска Диана.