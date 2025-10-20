Усольцевы сбежали из России? Или их задержала ФСБ? Четыре версии пропажи семьи в тайге

Версия 1: задержание ФСБ
Гид из Красноярска Максим Т. заявил Aif.ru, что некоторых участников поиска Усольцевых попросили подписать документ о неразглашении данных.
«Нас заставили подписать соответствующие документы. Не только волонтеров, но и спасателей МЧС. Вся информация засекречена, там сейчас работают Следственный комитет и ФСБ», — сказал он 16 октября.
Волонтер Лилия, принимавшая участие в поисках, заявила, что в Кутурчин (поселок, откуда Усольцевы ушли в поход) прибыли сотрудники спецслужб.
«На самом деле, нас, волонтеров, давно погнали. Спецслужбы давно в курсе того, что случилось с Усольцевыми. Приезжала ФСБ. Тут все всё поняли, когда нас начали аккуратно отправлять по регионам по домам. Недвусмысленно, но дали хорошо понять, что и кому известно конкретно. Ходят слухи, что Усольцевых к настоящему моменту уже обнаружили и задержали. Но это только слухи», — отметила Лилия.
Как пишет Aif.ru, Усольцев ранее работал на секретном предприятии «Горно-химический комбинат», которое производит плутоний. Затем в 90-е он занимался реализацией в Железногорске американской программы «Инициатива атомных городов». Это программа заключалась в поддержке сотрудников, уволенных с ядерных производств, и переводе их в коммерческие структуры.
«Западные партнеры приезжали в Железногорск, а Усольцев — на топовые предприятия Европы и США», — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что благодаря Усольцеву в Железногорске открылось множество предприятий, большинство из которых обанкротились после прекращения поддержки со стороны западных стран.
Версия 2: побег из России
Блогер Александр Андрюшенков, работавший с поисковиками в штабе в качестве волонтера, предположил, что семья могла организовать свое исчезновение при помощи иностранцев. Он считает, что Усольцев с родными мог по туристической тропе выйти через лес к ближайшей дороге, сесть там в заранее подготовленный автомобиль и уехать.
«Пересекли бы, например, границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах оттуда. Как раз их первые два дня никто не искал, вполне успели бы», — допустил он в комментарии NEWS.ru.
Волонтер Семен заявил Aif.ru, что не верит в слухи о побеге Усольцевых из России — даже несмотря на то, что следов пребывания семьи в тайге «нет от слова «совсем».
«Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли», — сказал он.
По мнению волонтера, «с ними что-то случилось сразу в день пропажи».
«Не оставлять за собой следов можно, если уметь ходить по тайге. А Сергей был опытным человеком, на месяц в походы отправлялся. Но я все равно уверен, что они не сбежали», — заявил доброволец.
Версия 3: встреча с беглыми зеками
Друзья Сергея Усольцева считают его патриотом России, поэтому не верят в то, что семья спланировала свое исчезновение. В окружении семьи находят в их исчезновении криминальный след. В районе, где пропали Усольцевы, могут скрываться беглые преступники.
«Срок давности розыска беглых из окрестных колоний зэков — пять, семь лет. Но многих из них так и не нашли. Тайга всех скроет. Поэтому, вполне возможно, что Усольцевы в своей прогулке по лесу наткнулись на каких-то лихих людей», — писал Aif.ru.
Туристка Алина, которая за некоторое время до исчезновения Усольцевых шла с сестрой по тому же маршруту, встретила там вооруженных людей.
«Это были браконьеры, причем местные. Мы их нечаянно спалили. Они стали стрелять в воздух и сказали, чтобы мы убирались отсюда. Что здесь тайга, медведь — хозяин, закопаем и никто не найдет, спишут на медведей. А мы пешком шли с Кутурчина, и вокруг никого, и они пьяные, и глаза безумные. А я еще и кидалась на них, по ружью снизу вверх, выстрел в воздух. Хорошо, что в это время ехала какая-то вахтовка, и они нас подобрали, довезли до Маны, хотя мы планировали пеший поход», — вспомнила она.
Версия 4: хищники
Telegram-канал Shot писал об еще одной версии пропажи Усольцевых — нападение диких зверей. С помощью квадрокоптера в районе поиска пропавшей семьи обнаружили двух медведей.
Также там видели волков и «странное сгоревшее дерево».
«Ощущение было, что сначала из него вырезали фигуру, похожую на человека, а затем подожгли», — рассказала Aif.ru участвовавшая в поисках жительница Красноярска Диана.