На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Усольцевы сбежали из России? Или их задержала ФСБ? Четыре версии пропажи семьи в тайге

Участвовавшие в поиске Усольцевых волонтеры подписывали бумаги о неразглашении
true
true
true
close

Семья Усольцевых

VK
Почти месяц назад супруги Сергей и Ирина Усольцевы ушли вместе с пятилетней дочерью в тайгу в кратковременный поход и пропали без вести. Массовые поиски были прекращены неделю назад, теперь в них участвуют только профессиональные спасатели. Добровольцы, местные жители и друзья пропавшей семьи изложили свои версии загадочного исчезновения: от встречи с хищниками и беглыми зэками до задержания спецслужбами и побега за границу.

Версия 1: задержание ФСБ Версия 2: побег из России Версия 3: встреча с беглыми зеками Версия 4: хищники

Версия 1: задержание ФСБ

Гид из Красноярска Максим Т. заявил Aif.ru, что некоторых участников поиска Усольцевых попросили подписать документ о неразглашении данных.

«Нас заставили подписать соответствующие документы. Не только волонтеров, но и спасателей МЧС. Вся информация засекречена, там сейчас работают Следственный комитет и ФСБ», — сказал он 16 октября.

Волонтер Лилия, принимавшая участие в поисках, заявила, что в Кутурчин (поселок, откуда Усольцевы ушли в поход) прибыли сотрудники спецслужб.

«На самом деле, нас, волонтеров, давно погнали. Спецслужбы давно в курсе того, что случилось с Усольцевыми. Приезжала ФСБ. Тут все всё поняли, когда нас начали аккуратно отправлять по регионам по домам. Недвусмысленно, но дали хорошо понять, что и кому известно конкретно. Ходят слухи, что Усольцевых к настоящему моменту уже обнаружили и задержали. Но это только слухи», — отметила Лилия.

Как пишет Aif.ru, Усольцев ранее работал на секретном предприятии «Горно-химический комбинат», которое производит плутоний. Затем в 90-е он занимался реализацией в Железногорске американской программы «Инициатива атомных городов». Это программа заключалась в поддержке сотрудников, уволенных с ядерных производств, и переводе их в коммерческие структуры.

«Западные партнеры приезжали в Железногорск, а Усольцев — на топовые предприятия Европы и США», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что благодаря Усольцеву в Железногорске открылось множество предприятий, большинство из которых обанкротились после прекращения поддержки со стороны западных стран.

Версия 2: побег из России

Блогер Александр Андрюшенков, работавший с поисковиками в штабе в качестве волонтера, предположил, что семья могла организовать свое исчезновение при помощи иностранцев. Он считает, что Усольцев с родными мог по туристической тропе выйти через лес к ближайшей дороге, сесть там в заранее подготовленный автомобиль и уехать.

«Пересекли бы, например, границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах оттуда. Как раз их первые два дня никто не искал, вполне успели бы», — допустил он в комментарии NEWS.ru.

Волонтер Семен заявил Aif.ru, что не верит в слухи о побеге Усольцевых из России — даже несмотря на то, что следов пребывания семьи в тайге «нет от слова «совсем».

«Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли», — сказал он.

По мнению волонтера, «с ними что-то случилось сразу в день пропажи».

«Не оставлять за собой следов можно, если уметь ходить по тайге. А Сергей был опытным человеком, на месяц в походы отправлялся. Но я все равно уверен, что они не сбежали», — заявил доброволец.

Версия 3: встреча с беглыми зеками

Друзья Сергея Усольцева считают его патриотом России, поэтому не верят в то, что семья спланировала свое исчезновение. В окружении семьи находят в их исчезновении криминальный след. В районе, где пропали Усольцевы, могут скрываться беглые преступники.

«Срок давности розыска беглых из окрестных колоний зэков — пять, семь лет. Но многих из них так и не нашли. Тайга всех скроет. Поэтому, вполне возможно, что Усольцевы в своей прогулке по лесу наткнулись на каких-то лихих людей», — писал Aif.ru.

Туристка Алина, которая за некоторое время до исчезновения Усольцевых шла с сестрой по тому же маршруту, встретила там вооруженных людей.

«Это были браконьеры, причем местные. Мы их нечаянно спалили. Они стали стрелять в воздух и сказали, чтобы мы убирались отсюда. Что здесь тайга, медведь — хозяин, закопаем и никто не найдет, спишут на медведей. А мы пешком шли с Кутурчина, и вокруг никого, и они пьяные, и глаза безумные. А я еще и кидалась на них, по ружью снизу вверх, выстрел в воздух. Хорошо, что в это время ехала какая-то вахтовка, и они нас подобрали, довезли до Маны, хотя мы планировали пеший поход», — вспомнила она.

Версия 4: хищники

Telegram-канал Shot писал об еще одной версии пропажи Усольцевых — нападение диких зверей. С помощью квадрокоптера в районе поиска пропавшей семьи обнаружили двух медведей.

Также там видели волков и «странное сгоревшее дерево».

«Ощущение было, что сначала из него вырезали фигуру, похожую на человека, а затем подожгли», — рассказала Aif.ru участвовавшая в поисках жительница Красноярска Диана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами