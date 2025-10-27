В поисках семьи Усольцевых за сутки обследовали еще 9 кв. км тайги

Спасатели вместе с сотрудниками МВД и Следственного комитета за сутки обследовали еще 9 кв. км горно-таежной местности в Партизанском районе во время поисков семьи Усольцевых. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель».

Поисковые работы результатов пока не дали.

Супруги с пятилетней дочерью ушли в поход в район урочища Буратинка 28 сентября и спустя некоторое время перестали выходить на связь. Активная фаза поисков завершилась 12 октября, однако 24 октября спасатели вновь выехали в Партизанский район после обращения полиции.

Следствие рассматривает несколько версий пропажи. По одной из них, глава семейства мог получить травму или почувствовать себя плохо, а остальные не смогли самостоятельно вернуться. Также исключать не стали вероятность встречи с дикими животными и дальнейшего блуждания по тайге. Телефон мужчины в последний раз подавал сигнал в день исчезновения — примерно в семи километрах от поселка Кутурчин.

По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

