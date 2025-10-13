«Постоянное движение, поиск и мозговой штурм»

Как молодые россияне массово идут на заводы и кайфуют от своей работы?

Дремучее оборудование родом из СССР, низкие зарплаты, монотонный труд. Если вы считаете, что так по-прежнему можно описать условия труда на российских заводах, то глубоко заблуждаетесь. В рамках проекта «Где (за)работать?» «Газета.Ru» выяснила, почему сейчас работать на заводе престижно и интересно, на какую зарплату может рассчитывать молодой специалист со средним специальным образованием и можно ли выучиться на токаря, если надоела работа в офисе.

«Только в войну такое видела»

«Северное машиностроительное предприятие» или сокращенно «Севмаш» — градообразующий завод в Архангельской области. Вокруг него в 1937 году и был построен поселок Судострой, который позднее стал городом Северодвинском.

Здесь ковали щит Родины. Тяжелый ракетный подводный крейсер проекта 941 «Акула» — самая большая подлодка в мире, атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» — самая глубоководная. Работать на предприятии было и престижно, и доходно.

В 90-е «Севмаш», как и российский ВПК в целом, переживал тяжелые времена. Государство не могло оплачивать заказы, а завод — закупать комплектующие, оплачивать электроэнергию, выдавать зарплаты, производить отчисления в Пенсионный фонд. Казалось, будущего у завода нет.

«Я только в войну такое видела. Иду я по Морскому проспекту, а мне навстречу человек бредет медленно. Он вдруг оседает и набок. Я подошла, спросила: «Вам плохо?» А он: «Я несколько дней не ел», — рассказывала местная жительница в марте 1997 года.

Перезапуск начался с 2000-х — вновь появились заказы. Загрузка предприятия — на годы вперед. Токари, фрезеровщики, стропальщики, плотники, инженеры-конструкторы, электросварщики — сегодня завод обеспечивает свыше 20 тысяч рабочих мест. Устроиться сюда хотят многие, молодые специалисты в том числе.

Один из них — Александр Киселев. Он слесарь-монтажник 3-го разряда. Если при этих словах вы представили себе мужчину за 50 с суровым лицом и сигаретой в зубах, то ошиблись. Александру — 26 лет. Он занимается монтажом сложнейших трубопроводных систем и режет сталь для крейсеров.

«Любовь к ручному труду мне привили с самого детства бабушка и дедушка — он тоже работал на заводе. Мы вместе делали ремонт в доме, клеили обои, клали плитку в ванной. Они научили меня чертить эскизы мебели, собирать все воедино. Делать что-то своими руками доставляло радость, поэтому перспектива работы на заводе никогда не пугала, тем более «Севмаш» — настоящий судостроительный гигант», — вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» Киселев.

После срочной службы он первым же делом пошел в отдел кадров, где ему и сообщили, что штат монтажников укомплектован на год вперед. Но Киселев не отступил. Через несколько дней снова пришел на завод и настойчивому кандидату подыскали вакансию.

На то, чтобы пройти все проверки и получить пропуск на территорию стратегического предприятия, ушло пять месяцев. По словам Киселева, ему повезло с бригадой. Все его коллеги были старше как минимум на десять лет, но никакой «дедовщины» и в помине не было. Новичка приняли тепло, делились опытом, обучали тонкостям профессии.

«Ничего общего с монотонным клепанием детали в этой работе нет. Монтажник — это постоянное движение, творческий поиск и мозговой штурм. Утром мы можем проводить гидравлические испытания под давлением в 100 атмосфер, а после обеда уже размечать фундамент для установки нового оборудования, добиваясь ювелирной точности, когда контрольный щуп в пять сотых миллиметра не должен проходить в зазор. Это разнообразие захватило меня». Александр Киселев

Отработав смену, Александр сменяет спецовку на джинсы и рубашку и берет в руки фотоаппарат.

«В будние дни я беру съемки на вечер, успевая после смены заехать домой за оборудованием и отправиться на локацию. Ночи и выходные посвящены обработке отснятого материала. Со временем мое хобби переросло в нечто большее», — объясняет Киселев.

Сейчас у Александра есть своя группа в социальных сетях, о нем узнают все больше людей, а значит, больше и заказов. Но менять тяжелый инструмент на фотоаппарат он не планирует. Увлечение не мешает основной работе, а, наоборот, добавляет в жизнь еще больше красок.

«Коллеги по заводу, видя мое увлечение и результаты, и сами доверяют мне запечатлеть самые важные моменты их жизни: свадьбы, юбилеи, семейные истории, кто-то приходит за индивидуальным портретом. Многих удивляет, но мир сурового промышленного гиганта и мир творческой фотографии гармонично соединились в моей жизни». Александр Киселев

Для полноты картины добавим, что средняя зарплата слесаря-монтажника в 2025 году составила около 120 тысяч рублей .

Гонка за кадрами

Как и северный гигант «Севмаш», через упадок и возрождение прошла вся российская тяжелая промышленность. Справившись с последствиями мирового финансового кризиса конца 2000-х годов, устояв в эпоху санкций в начале 2010-х, пережив пандемию COVID-19 и, наконец, еще одну волну санкций после начала СВО, тяжпром по-прежнему остается одним из локомотивов, что двигает вперед отечественную экономику. Но управляют этим «локомотивом» люди.

Как меняются заводы в России? Тяжпром, как и весь реальный сектор экономики, становится все более высокотехнологичным. В частности, по национальному проекту «Средства производства и автоматизации» идет активное внедрение промышленных роботов и роботизированных систем. Роботы помогают людям — без «риска для здоровья» поднимают тяжести, не боятся огня и излучения. Опасаться, что они лишат россиян рабочих мест, оснований нет — умные машины освобождают людей от тяжелого монотонного труда, предоставляя возможность заняться решением интересных интеллектуальных задач. При этом, автоматизация помогает предприятиям повысить производительность труда, благодаря чему стоимость готовой продукции снижается, а ее качество улучшается.



Помимо повышения уровня промышленной роботизации, нацпроект предусматривает и развитие станкоинструментальной промышленности. Цель — к 2030 году обеспечить технологическую независимость страны в средствах производства на 95%.



Объем выпуска станкоинструментальной продукции для нужд различных отраслей должен вырасти более чем на 100% относительно 2022 года.

О том, что в обрабатывающей промышленности формируется серьезный спрос на квалифицированных специалистов, говорил премьер-министр Михаил Мишустин в июле этого года на стратегической сессии выставки «Иннопром — 2025».

«Мы актуализировали кадровый прогноз и теперь ожидаем, что гражданским отраслям до 2030 года потребуется привлечь еще свыше 2,2 миллиона человек. Примерно две трети от общей потребности составляют сотрудники со средним профессиональным образованием», — отметил глава кабинета министров.

В этой ситуации все чаще работодатели стараются привлечь молодых специалистов, пусть и без серьезного профессионального опыта.

«Спрос на молодых специалистов в тяжпроме всегда был достаточно высок, но за последние годы он вырос и значительно. С января по июль 2025 года на hh.ru было размещено более 3 тыс. вакансий для молодых специалистов со средним специальным образованием, но без опыта в профессии. Это полностью дублирует потребность 2024 года и на 36% больше, чем в таком же периоде 2023-го», — рассказывает «Газете.Ru» Мария Игнатова, директор по исследованиям Headhunter.

Привлечь кандидатов компании стараются, вводя компенсации за специальные сложные условия, доплаты, сокращенный рабочий день, страхование здоровья, и, конечно, поднимая зарплаты.

По данным Авито Работы, в первой половине 2025 года именно промышленность демонстрировала одну из самых высоких динамик по зарплатам и количеству вакансий среди всех секторов экономики.

«Средние зарплатные предложения выросли на 25–30% за год, причем наиболее значительный рост отмечается в обрабатывающих производствах, таких как металлообработка и машиностроение. Лидерами по доходам стали токари — 192 864 руб./мес., строгальщики — 171 517 руб./мес. и горные мастера — 160 037 руб./мес.», — отмечает Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

«Набрали пять девчонок для работы на станках»

Некоторые предприятия готовы брать на себя даже обучение сотрудников с нуля, предлагая собственные курсы прямо на территории завода. Так новой профессией овладела Анастасия Поплевко, за несколько месяцев освоив специальность токаря.

Анастасия родилась в Петропавловске-Камчатском. В 2018 году поступила на заочное отделение факультета искусств в Институте культуры Санкт-Петербурга, несколько раз приезжала на сессии, а в 2022-м решила окончательно обосноваться в городе на Неве.

Окончив обучение, трудилась в копицентрах, в фотостудии и поняла, что устала от работы с людьми.

«Приходилось постоянно решать какие-то проблемы, вечно улыбаться и быть приветливой, даже если тебя кто-то выводит из равновесия, ты выгорел и устал. Хотелось какой-то понятной работы. Наверное, поэтому мне и приглянулся завод», — вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» Анастасия.

Просматривая вакансии, она наткнулась на позицию ученика на производстве. «Там открыли программу для женщин, называется «Мягкая сила», набирали пять девчонок для работы на станках. Мне это сразу показалось интересным. Нам попался классный наставник, мы начинали с практики — он считал, так будет легче понять теорию. Обучение длилось три месяца, потом мы сдали экзамен на третий разряд и получили корочки», — рассказывает девушка.

Без сложностей, правда, не обошлось. По завершении обучения выяснилось, что в этом цехе все станки заняты, а у опытных токарей желания брать себе подмастерьев нет. Но бросать дело, едва начав, не хотелось.

«Сначала я сама бегала за начальником и умоляла дать мне работу, но меня просто игнорили. Кажется, все думали, что мы просто уйдем, но вместе с другой девушкой мы решили перейти в соседний цех, и там руководство вошло в наше положение — мы стали штатными сотрудниками, нам выделили станки, наставников, которые могли что-то подсказать, и мы наконец-то стали работать».

Смена длится с 7 утра до 15:30. Мастер выдает «новобранцам» заготовки, чертежи, объясняет задачу и делится тонкостями работы.

«Как токари 3-го разряда, мы в основном выполняем черновую обработку и подготовку изделий для следующих операций. Например, я могу подогнать деталь под размер, придать ей форму. Дальше она пойдет на фрезеровку, шлифовку, термообработку — маршрутный лист может быть большой», — объясняет Поплевко.

Сейчас девушке предлагают перейти на более высокий уровень — учиться на станки с числовым программным управлением, одно из самых востребованных и перспективных направлений. Курс будет вновь проходить в образовательном центре при заводе.

Такой подход к поиску кадров, по словам специалистов, становится все более популярным.

«Сегодня гонку за кандидатами выигрывают те работодатели, которые начали активно вкладываться в работу с будущим поколением несколько лет назад, — объясняют «Газете.Ru» в агентстве по подбору персонала для тяжелой промышленности «TEK Talent». — Все чаще мы видим, что предприятия начинают работать с будущими сотрудниками еще в старших классах, предлагая экскурсии на производство, мастер-классы и стипендиальные программы. Лидеры отрасли проводят профориентационные программы для молодежи, формируют карьерные программы на базе корпоративных университетов, сотрудничают с колледжами».

«Верхняя граница уходит за 300 тысяч»

Только в рамках федерального проекта «Профессионалитет» более 2,4 тысячи российских компаний сегодня принимают непосредственное участие в обучении студентов колледжей.

Что такое «Профессионалитет»? «Профессионалитет» — это локомотив системы среднего специального образования. Главная цель — помочь ученикам колледжей получить актуальные знания и навыки, необходимые для ключевых отраслей экономики, и сократить разрыв между образованием и реальными потребностями рынка труда.



В рамках «Профессионалитета» в колледжах обучение по приоритетным направлениям после 9-го или 11-го класса длится примерно два с половиной года вместо трех–четырех, а для сложных специальностей — до трех лет.



При этом студенты учатся работать на современном оборудовании, а практику, на которую выделено в некоторых учебных заведениях до 80% учебного времени, проходят на реальных производствах. Это позволяет будущим специалистам приобрести востребованные навыки и получить опыт необходимый для трудоустройства.



Колледжи-участники работают в тесной кооперации с ведущими региональными предприятиями (учебные программы разрабатываются с работодателями), что позволяет успешным выпускникам претендовать на быстрое трудоустройство.



«Профессионалитет» развивается по нацпроекту «Молодежь и дети» и помогает адресно готовить кадры для таких отраслей как металлургия, строительство, транспорт, атомная отрасль и многих других.



Бизнес вкладывает деньги в оснащение студенческих лабораторий, строительство симуляторов производственных площадок, повышение квалификации преподавателей, разработку образовательных программ, тем самым инвестируя в своих будущих сотрудников.



Сегодня проект охватывает 86 регионов. За три года по программам «Профессионалитета» отучились больше 350 тысяч студентов, а более 1,8 млн еще учатся.

Один из тех, кто многие годы готовит квалифицированные кадры для тяжелой промышленности, — Мончегорский политехнический колледж, старейший на Кольском полуострове.

С 1945 года ГАПОУ МО «МонПК» обучал студентов для предприятия «Североникель», а затем стал активно сотрудничать с АО «Кольская горно-металлургическая компания».

«По действующему договору студенты нашего колледжа имеют право посещать экскурсии, проходить оплачиваемую производственную практику в подразделениях АО «Кольская ГМК, а преподаватели и мастера производственного обучения могут проходить стажировки. Ежегодно работодатели принимают участие в разработке образовательных программ и в заседаниях Государственной экзаменационной комиссии. Наши студенты выполняют реальные проекты на Выпускную квалификационную работу по заказу работодателя», — рассказывает «Газете.Ru» директор ГАПОУ МО «МонПК» Лариса Рыжко.

Колледж, участвующий в проекте «Профессионалитет», сотрудничает и с другими предприятиями. По словам директора, это помогает поддерживать качество образования и учитывать требования работодателей к специалистам, чтобы выпускники были более конкурентоспособными на рынке труда.

«Уже на первом курсе студенты знакомятся с оборудованием и технологическими процессами на учебных полигонах и предприятиях-партнерах. Например, будущие специалисты по сварке осваивают работу с различными типами оборудования, учатся выбирать оптимальные режимы сварки, изучают технологии подготовки материалов и контроля качества швов». Лариса Рыжко директор ГАПОУ МО «МонПК»

Обучение с гарантированной практикой и трудоустройством — то, что искал для себя Михаил Левицкий. В 2021 году он поступил в Московский государственный образовательный комплекс (МГОК).

«Когда я выбирал колледж, смотрел партнеров. МГОК сотрудничает с заводом «Салют» (Производственный комплекс АО «ОДК», — прим. «Газеты.Ru»), а это одно из крупнейших объединений по производству двигателей. Я выбрал этот колледж, поступил на ТехМаш, сразу заключил целевой договор с предприятием и ни разу не пожалел. У нас придерживаются такого принципа: 30% — это теория и 70% — практика. Уже на первом курсе нам впервые дали воспользоваться инструментами с завода, а в конце года мы уже делали детали по чертежу. Тогда очень многие ребята загорелись», — вспоминает Михаил.

Как вчерашние студенты становятся начинающими промышленниками? Если «Профессионалитет» делает ставку на подготовку кадров на этапе колледжа, то федеральный проект «Промышленный наставник» ориентирован на молодых специалистов и предпринимателей, которые уже сделали первые шаги в профессии.



Проект выстроен по двухуровневой системе. На первом уровне студенты, выпускники профильных программ и руководители студенческих конструкторских бюро учатся у руководителей промышленных МСП (малых и средних предприятий), в том числе у резидентов Межрегионального «Клуба молодых промышленников».



На втором уровне уже сами молодые промышленники становятся наставляемыми и перенимают опыт у топ-менеджеров крупнейших корпораций. Такой формат выстраивает цепочку преемственности: от начинающего специалиста до главы предприятия.



Среди менторов — лидеры отрасли: «Вертолеты России», АО «ОМК», «АВТОВАЗ», «Росатом Аддитивные технологии» и другие компании. Сегодня в проекте задействованы представители 51 региона России. Лидерами по числу участников стали Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.



Эффект от участия ощутили все стороны: начинающие специалисты получили понимание тонкостей промышленной отрасли и практические навыки, малые и средние предприятия — поддержку в разработке стратегий и новые кооперационные связи, а крупный бизнес — возможность интегрировать МСП в свои цепочки поставок.

По его словам, все страхи об атмосфере на заводе ушли после первого визита на производство.

«Изначально ты представляешь себе мрачные цеха, суровых мужиков, металл, специфический запах, а тут новейшее оборудование, очень клевые ребята, которые всему готовы обучить, в цехе все друг друга знают и общаются, в перерывах играют в настольный теннис. Атмосфера очень дружная, при этом мы производим детали, которые послужат для всей страны. Это очень заряжает». Михаил Левицкий студент выпускного курса МГОК, работает на ПК «Салют» АО «ОДК»

Полноценно работать на предприятии Михаил стал со второго курса, выбрав в колледже индивидуальный учебный график.

«Два дня я посвящаю учебе, три работаю на заводе и остается два законных выходных. Конечно, к сессии, как всегда, запары и нужно больше готовиться, но всегда можно взять дополнительное время для обучения. В дальнейшем у нас есть возможность пойти в ВУЗ, но я хочу развиваться на заводе», — рассказывает Михаил.

Как отмечает юноша, отточить навыки и повысить разряд можно и со средним профессиональным образованием. Уже на втором курсе он и его товарищи зарабатывали на заводе от 80 тысяч рублей, а верхняя граница, в зависимости от сложности профессии, по словам Левицкого, уходит и за 300.

«Сейчас я стараюсь получить разный опыт — на токарном станке, на слесарке, могут попросить сделать чертежи, обсудить технический план. Скучно не бывает. Когда из металлической заготовки у тебя выходит деталь, которая будет двигаться, работать — это восхищает», — делится Михаил своими эмоциями.