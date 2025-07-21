Сбежала от матери, вышла замуж в 19 лет: как живет дочь балерины Волочковой после «свадьбы века»

Почему Ариадна Волочкова съехала от мамы-балерины и как та отнеслась к ее замужеству

Ариадна Волочкова — единственная дочь эпатажной балерины Анастасии Волочковой. С раннего детства ее сопровождают не только достаток и внимание прессы, но и многочисленные скандалы, связанные с именем ее матери. Недавно девушка обвенчалась со своим избранником и отметила пышную свадьбу в старинном особняке в Санкт-Петербурге. Но и здесь не обошлось без пересудов: знаменитая балерина, по слухам, не одобрила жениха дочери. Как живет Ариадна Волочкова, почему в подростковом возрасте она уехала от матери и как та отнеслась к ее свадьбе — в материале «Газеты.Ru».

Детство Ариадны Волочковой

close Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной, 2011 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анастасия Волочкова не нуждается в представлении. 49-летняя эпатажная балерина, постоянная героиня светской хроники, королева шпагата с размахом ног в рекордные 225 сантиметров известна не только зрелищными выступлениями на сцене, но и откровенными интервью и фото. Интерес публики распространяется и на ее единственную дочь — 19-летнюю Ариадну Волочкову.

Ариадна родилась 23 сентября 2005 года. Отец девочки — Игорь Вдовин, бизнесмен, юрист, доктор наук. Роман Волочковой и Вдовина был стремительным. Вскоре после знакомства они начали встречаться и быстро съехались.

Когда Волочкова поняла, что беременна, то не скрывала своей радости. В одном из интервью балерина поделилась, что имя для дочери выбирала перед иконой. Остановилась на Ариадне, потому что с греческого оно переводится как «чистейшая», «почти святая».

Недавно на своей странице в социальной сети Анастасия Волочкова рассказала, как ждала появления дочери.

«Она была талантливой, находясь еще частью меня во время беременности, потому что я ни на день не прекращала свое творчество. Танцуя свои концертные программы и на пятом месяце беременности. Ари впитывала эту музыку через меня и мою душу. Уже через месяц после появления на свет Ариадны я станцевала балет «Баядерка» в театре Юрия Григоровича. В Краснодаре. Одно могу сказать. После всех исполненных мною ролей на сценах мира, я исполнила главную в жизни: Материнство», — поделилась Анастасия Волочкова.

Два года спустя после рождения Ариадны ее родители сыграли фантастически красивую свадьбу в Екатерининском дворце Санкт-Петербурга. Впрочем, позже балерина призналась, что это был гражданский союз. Штамп в паспорте пара не ставила.

К сожалению, желанный ребенок не смог скрепить отношения Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина. Когда Ариадне исполнилось три года, ее родители расстались. Инициатором разрыва выступил отец девочки. Он заявил балерине, что им «не по судьбе». Маленькая Ариадна осталась жить с матерью.

Как потом рассказывала балерина, Игорь Вдовин шесть лет не интересовался судьбой дочери. Все заботы по воспитанию легли на ее плечи.

Увлечения и хобби Ариадны Волочковой

close Ариадна Волочкова в детстве Ариадна Волочкова/VK

Ариадна жила с мамой до 13 лет. Известно, что балерина мечтала о том, чтобы дочь пошла по ее стопам. С юных лет девочка занималась балетом. Однако Ариадна пуанты не оценила. Ей больше были по душе современные танцы. Анастасия Волочкова не стала настаивать на балете и отдала дочь в студию Аллы Духовой «Тодес». Кроме того, Ариша осваивала бальные танцы у Станислава Попова.

Дочь Анастасии Волочковой росла всесторонне развитым ребенком. Она с увлечением писала картины и пыталась их продавать, пробовала различные виды спорта: теннис, конный спорт, художественную гимнастику.

А еще Ариадна Волочкова увлекалась вокалом. На своей первой в жизни школьной линейке в 2012 году девочка исполнила песню «Дорогою добра». Впоследствии эту песню Ариадна не раз споет вместе с мамой в ее программах. А в 2016 году дочь Волочковой выступила с пронзительной песней «Молитва о маме» на концерте Анастасии.

До 2015 года мать Ариадны вела от ее имени аккаунты в соцсетях. Затем публикации в них прекратились. Страница Ариадны Волочковой во Вконтакте есть и сегодня. Несмотря на то, что блог фактически «мертв», здесь можно полюбоваться на многочисленные фото Ариадны Волочковой в детстве.

Где учится и кем работает Ариадна Волочкова

close Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ариадна Волочкова окончила лицей при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». До этого девочка сменила несколько школ. Из каждой уходила по одной и той же причине: ее хейтили из-за эпатажного поведения ее матери.

После окончания лицея в 2023 году Ариадна поступила в Высшую школу экономики на филологический факультет. Она с увлечением изучает иностранные языки, интересуется историей и пишет стихи. Кроме того, сегодня дочь балерины Волочковой успешно совмещает работу и учебу.

Подробно об увлечениях дочери ее мать рассказала в социальных сетях. Анастасия Волочкова отметила, что дочь написала уже более 250 стихотворений на трех языках.

«Она также преподает английский и французский онлайн. И очень серьезно занимается озвучкой фильмов и мультфильмов, работая в студии дубляжа и в домашней студии. Когда она показала мне свои работы, я была потрясена! Занимается она у очень известного и профессионального педагога. Показала, какие им дают задания и как их нужно исполнять. То, как она умеет в моменте изменять голос и интонации, это просто невероятно!» — поделилась Анастасия Волочкова.

Отношения с матерью

close Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной Global Look Press

Когда Ариадне Волочковой исполнилось 13 лет, она решила сменить место жительства. Покинув роскошный дом своей матери на Рублевке, девочка переехала к Игорю Вдовину. На тот момент отец Ариадны уже сочетался браком с телеведущей Еленой Николаевой. Пара вместе до сих пор.

Решение дочери шокировало Анастасию Волочкову. Балерина начала давать противоречивые интервью прессе. Вначале она припоминала Вдовину все его грехи, обвиняла дочь в неблагодарности, а потом, напротив, заявила, что у нее с Ариадной отличные отношения. Сама девушка пояснила, что переехала, чтобы быть ближе к месту учебы: дорога из Подмосковья в столичный лицей занимала много времени.

В 18 лет у Ариадны Волочковой случился еще один конфликт с матерью. Девушка начала встречаться с молодым человеком и попросила балерину отдать ей роскошную квартиру в центре Москвы, которую когда-то Волочковой подарил бизнесмен Сулейман Керимов. Анастасия возмутилась до глубины души. Она попросила дочь обращаться с финансовыми вопросами к отцу и припомнила, что Вдовин в 2008 году забрал у нее 3,5 млн долларов, которые потом так и не вернул.

Некоторое время мать и дочь не общались, Ариадна не пригласила родительницу ни на последний звонок, ни на свой выпускной. Впрочем, Анастасия восприняла это по-своему.

«Выпускной вечер, выпускной бал. Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху — ради бога. Ничего страшного не произошло», — отметила балерина в интервью 5-tv.ru.

Анастасия Волочкова пропустила даже 18-летие своей дочери. При этом никакой проблемы в этом она не видела. Балерина отметила, что Игорь Вдовин не присутствовал ни на одном из дней рождения Ариадны на протяжении семи лет.

«Приходили мои друзья. Коля Басков уделял Арише больше внимания, чем ее собственный папа, это было так. Но когда Ариша стала взрослее, у нее уже была молодежная тусовка, я туда даже не вмешивалась», — подчеркнула экс-солистка Большого театра.

В 2024 году Анастасия и Ариадна Волочковы, наконец, помирились. Королева шпагата начала активно публиковать в своем Telegram-канале совместные фото и видео с дочерью.

За кого Ариадна Волочкова вышла замуж

close Никита Григорян и Ариадна Волочкова Global Look Press

Первый роман Ариадны оказался недолгим. Она рассталась с парнем в 2024 году и вскоре встретила новую любовь. С Никитой Григоряном Ариадна познакомилась в джаз-баре и уже во время второго свидания поняла, что он — ее родственная душа. Вскоре пара приняла решение сыграть свадьбу.

«Никита не просто человек, с которым у меня очень много общего, он еще серьезно воцерковлен. Он поет на алтаре, и это ни в коем случае не работа для него, это то, чем он живет», — поделилась девушка.

Известно, что Никита Константинович Григорян по национальности армянин. Он родился 8 сентября 2001 года, учился вначале в московской школе № 1212 с углубленным изучением немецкого языка в районе Щукино, а затем в частной католической школе-интернате Gymnasium Johanneum в Германии. В 2023 году поступил в магистратуру Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по направлению «Менеджмент».

Несмотря на то, что Ариадна Волочкова рассказывала о женихе как о перспективном бизнесмене, с финансами у него не все благополучно. В марте 2025 года у Григоряна обнаружили долг перед ФНС в 17 тыс. 773 рубля и два убыточных бизнеса.

Известно, что до 2023 года Никита Григорян был учредителем компании по уборке зданий — ООО «Еав и Партнеры». В первый год работы выручка предприятия составила 200 тысяч рублей, а затем начались убытки. На данный момент на бизнесе числится долг в 97 тыс.

Затем Григорян решил сконцентрироваться на продаже табачной продукции и основал ООО «Фаунд Мэри». В его развитие он вложил миллион рублей. Однако и этот бизнес «не выстрелил». На данный момент убыток фирмы составляет 2,5 млн рублей. Из учредителей этой компании Григорян также вышел в 2023-м.

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В том же году Никита Григорян пытался взять микрозайм на сумму 15 тыс. рублей.

Вполне логично, что организовать пышную свадьбу жениху было бы затруднительно. Этим занялась мама невесты. Хотя изначально Анастасия Волочкова заявляла, что не будет вкладываться в свадьбу дочери, потому что это прерогатива отца, именно она взяла на себя все расходы.

«Моя свадьба, которую я на свои деньги организовала, так и останется свадьбой века. У Ариадны нет такой возможности, поэтому ей помогаю я», — подчеркнула балерина.

Кстати, накануне свадьбы балерина выставила на продажу свою шестикомнатную квартиру площадью 196 кв. м на Итальянской улице в Санкт-Петербурге стоимостью 165 млн руб. Возможно, расходы на торжество сказались на финансовом благополучии балерины.

Как прошла свадьба Ариадны Волочковой

close Анастасия Волочкова, ее дочь Ариадна и зять Никита volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Торжество состоялось 26 апреля в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Ариадна была категорически против ажиотажа в прессе, поэтому представителей СМИ пускали только на первый этаж, а сам банкет проходил на втором.

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Отца Ариадны на свадьбе не было. Также на торжество, оформленное в стиле фильма «Великий Гэтсби», не приехали и родители жениха. Причина, по которой тесть с тещей проигнорировали событие, осталась неизвестной. Программа вечера была развлекательной, но «без пошлых танцев и конкурсов».

В отличие от пышного, роскошного образа матери, Ариадна Волочкова была одета элегантно и просто: в стильный белоснежный атласный топ и длинную юбку из такого же материала.

Мать и дочь элегантно позировали перед фотографами, однако Анастасия Волочкова покинула вечер значительно раньше, чем планировала. Балерина не комментировала случившееся, но причиной этого, якобы, стал конфликт из-за «несогласия во мнениях».

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Кроме того, вскоре стало известно, что свадьба была не совсем настоящей. 24 апреля дочь балерины обвенчалась с возлюбленным в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. А вот до ЗАГСа пара так и не дошла.

Впрочем, отсутствие штампа в паспорте Ариадны ее мать, напротив, оценила положительно. Анастасия Волочкова также выразила надежду, что дочь не возьмет в будущем фамилию мужа.

«Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян. Но я не буду настаивать на том, чтобы Ариадна дала внукам нашу фамилию», — отметила она.

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Сегодня, в отличие от звездной матери, Ариадна Волочкова ведет закрытую жизнь и всячески избегает публичности.

«Жить на виду — это не то, чего бы я хотела для своих детей. Я добираюсь до университета не на «Майбахе», а как все студенты, на метро и автобусе. Я хочу вести жизнь обычного человека», — призналась она.