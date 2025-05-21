«Острая потребность в деньгах»: Волочкова продала свою 200-метровую квартиру в Петербурге

Балерина Анастасия Волочкова продала свою 200-метровую квартиру в центре Санкт-Петербурга в апреле 2025 года — незадолго до свадьбы ее дочери Ариадны. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на инсайдера.

«Сделка состоялась еще в конце апреля. Вероятнее всего, причина продажи — острая потребность в деньгах. Состоятельных кавалеров у нее давненько не наблюдалось», — сообщил источник издания.

Инсайдер также напомнил, что Волочкова на данный момент организует благотворительные концерты, которые требуют «немалых вложений». Он не стал раскрывать, есть ли у экс-примы Большого театра дополнительные источники заработка.

18 апреля Telegram-канал SHOT сообщал, что Волочкова выставила на продажу за 165 млн рублей свою шестикомнатную квартиру площадью 196 кв. м на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. По данным канала, причиной продажи стала задолженность в почти 130 тысяч рублей за коммунальные услуги, которую постановил погасить суд. Для приобретения недвижимости, уточнял канал, уже нашелся потенциальный покупатель, готовый заключить сделку.

При этом в беседе с «Газетой.Ru» Волочкова опровергала данную новость. Она заявляла, что дорожит апартаментами, поскольку это подарок ее экс-возлюбленного Сулеймана Керимова.

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