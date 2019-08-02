Звездные разводы: как знаменитости делят имущество

Сбежавшая принцесса

В Лондоне прошли первые слушания по бракоразводному процессу принцессы Хайи бин аль-Хуссейн и Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, шейха Дубая и премьер-министра ОАЭ. Принцесса Хайя попросила Высокий суд Лондона обеспечить ей государственную защиту от преследований со стороны мужа — то есть от возможных угроз, домогательств и насилия по отношению к ней самой и их общих детям.

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Кроме того, она заявляет, что пытается предотвратить насильственное замужество ее дочери, пишет Reuters.

Также «сбежавшая принцесса» просит суд обеспечить государственную опеку для детей, что значит, что британское правосудие сможет взять на себя право решать их судьбу. Шейх же, в свою очередь, настаивает на полной опеке, а также хочет вернуть их в Дубай.

Этот бракоразводный процесс обещает стать резонансным, поскольку принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн практически сбежала от мужа вместе с двумя детьми, забрав с собой $39 млн.

По данным Associated Press, она близка к британской королевской семье и владеет в Лондоне домом стоимостью £85 млн. Шейху Мохаммеду бин Рашиду 69 лет, его состояние оценивается примерно в $12 млрд. Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум лично руководил преобразованием Дубая. Он стоял у истоков создания авиакомпании Emirates и строительства самого высокого здания в мире Бурдж Халифа, пишет британская The Sun.

«Раздел имущества — это всегда конфликтная ситуация. Были ситуации, когда миром завершали, но это единичные случаи. В основном стороны до конца доводят свои судебные притязания», — комментирует Анастасия Подковко, руководитель практики «Разрешение споров» адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры».

Самый дорогой развод

Самым дорогим в мире стал развод Джеффа и Маккензи Безосов. Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в июле развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни.

При разводе Маккензи отказалась претендовать на доли в газете The Washington Post и космической компании Безоса Blue Origin. Она получила около 4% компании Amazon, что составляет примерно 19,7 млн акций компании, заняв 22 место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Ее состояние оценивается в $39 млрд.

Джефф в свою очередь получил 12% акций стоимостью $114,8 млрд, а также сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира — его состояние оценивается в $121 млрд.

Кстати, эта пара познакомилась в 1992 году, когда они работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Они поженились в 1993-м, а в 2017 году создали совместный благотворительный фонд Day One Fund.

Сатирики не могут поделить имущество

Развод легендарной пары отечественного юмора, 73-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко, после 33 лет брака — событие громкое и скандальное. Судебная тяжба по разделу имущества все больше напоминает мыльную оперу. Пара не может поделить приблизительно 1,5 млрд рублей.

Так, Сергей Жорин, адвокат Евгения Петросяна, утверждает, что артисты уже 15 лет не живут вместе, и Степаненко подала в суд, чтобы разделить наконец имущество. А представитель Степаненко, в свою очередь, говорит, что супруги расстались лишь год назад, потому что Петросян ушел к своей молодой помощнице.

В суде юмористы настаивают, чтобы при разделе имущества вся коллекция живописи, фарфора и т.д. досталась Елене Степаненко, а несколько квартир устроили бы спокойную старость юмориста, пишет сайт kp.ru.

Евгений Петросян несколько десятилетий вкладывал деньги в предметы старины и искусства. Опись его имущества составила порядка 5 тыс. наименований редких и уникальных вещей. В коллекции Петросяна есть шедевры-подлинники Матисса, также он собрал большую коллекцию Айвазовского и Боголюбова.

По оценке экспертов, одна работа Айвазовского в среднем стоит порядка $50-70 тыс. Cтоимость коллекции живописи Петросяна составляет около $15-30 млн.

Помимо этого, у юмориста приличное собрание бронзовой скульптуры, фарфора — преимущественно театральной тематики, с изображением деятелей культуры ХIХ века.

Также говорят, что у Евгения Петросяна лучшая в России библиотека юмористических изданий. Сборники анекдотов ХIХ — начала ХХ веков, сатирические журналы 1890-1920 годов, юмористические рассказы Аверченко, Зощенко, Тэффи. Гордость коллекции — пятитомная «Энциклопедия весельчака» (СПб.; М., 1871 — 1873), вместившая в себя 5 тыс. анекдотов, отмечает издание.

Помимо всего прочего, Евгений Петросян владеет большой коллекцией кукол-клоунов. Она может стоить около 1 млрд рублей, отмечали эксперты. Однако пока официальной экспертизы не проведено.

«Большинство исков о расторжении брака, как правило, несет в себе иск о разделе имущества, поскольку супруги не договорились, договор не заключили. Делят разное: от вилок и ложек, заканчивая пароходами. В нашей практике таких исков было огромное количество. Любой нормальный адвокат заинтересован в том, чтобы было заключено мировое соглашение», — комментирует Евгений Корчаго, председатель коллегии адвокатов, управляющий партнер «Старинский, Корчаго и партнеры».

Балерина и предприниматель

Роскошная свадьба балерины Анастасии Волочковой и предпринимателя Игоря Вдовина длилась три дня. Позже бывшая прима Большого театра призналась, что до ЗАГСа дело так и не дошло. Балерина обвинила бывшего мужа в вымогательстве и даже рассказала об этом в одном из интервью на федеральном канале.

Волочкова утверждала, что предприниматель фактически выкрал из дома танцовщицы $3 млн. Правда, дальше слов дело не пошло.

Сам предприниматель, комментируя обвинения экс-жены, отметил, что ежемесячно выплачивает балерине $50 тыс. Более того, он добавил, что те деньги были вложены Волочковой добровольно в некие инвестиции. Никаких кредитов и задолженностей сам бизнесмен перед бывшей супругой не имеет.

Брачный договор?

Многие пары считают, что брачный договор моментально принижает их чувства, приближая развод. Ведь нередко именно имущественные споры становятся камнем преткновения для супругов, а если все определено заранее — и ссориться незачем. В современном мире все больше пар сходятся во мнении, что брачный договор — гарант прочного союза, потому как всем заранее известна материальная составляющая брака.

Ярким примером успешного брачного контракта можно считать звездную пару Кэтрин Зеты Джонс и Майкла Дугласа. По брачному контракту муж обязался выплатить ей по $3,5 млн за каждый год совместной жизни. И еще по $5 млн — за каждую измену. Пара даже проходила через развод из-за биполярного расстройства Кэтрин, однако они все же не смогли жить отдельно, пишет сайт kp.ru.

В конце 2013 года сестра американской телезвезды Ким Кардашьян Хлоя и профессиональный баскетболист Ламар Одом официально развелись после четырех лет брака. Подавала на развод Хлоя, а основной причиной развода указала пристрастие спортсмена к запрещенным препаратам.

Согласно брачному контракту, девушка получила $2 млн (по $500 тыс. за каждый год, прожитый в браке в баскетболистом), $25 тыс. в виде ежемесячного содержания, не включая $5 тыс. на шопинг, $1 тыс. на уход за собой и постоянные места в первом ряду на играх баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерз».

А что у нас?

Понятие «брачного договора» для россиян все еще остается непривычным. И скорее непопулярным. Значительная часть молодых людей на момент вступления в брак просто не располагает какой-либо собственностью, особенно недвижимой, а задумываться о будущем не видит особой необходимости — она возникает, лишь когда у супругов появляется собственная квартира, загородный дом и так далее.

«Брачный договор до сих больше экзотика, чем повседневность в нашей стране. Дело в том, что супруги считают, что заключение брачного договора показывает, что они изначально друг другу не доверяют. Хотя они входят в практику, особенно если одна из сторон будущей семьи уже серьезно обеспечена, а вторая сторона еще нет»,

— говорит адвокат Евгений Корчаго.

А между тем брачный договор также может облегчить раздел имущества.

«Например, каждый, кто приобретает квартиру на свое имя в браке, тот и будет являться собственником при разводе. Если это не прописано и не заключен брачный договор, то имущество делится между супругами», — добавляет адвокат.

Между тем обеспеченные люди в России уже постепенно пришли к тому, что брачный договор необходимо заключать.

«Я вас уверяю, практически у всех людей в России, чье состояние насчитывает $20 млн и выше, обязательно есть брачный контракт. Часто, вступая в брак, договор приходят заключать не молодожены, а их родители», — рассказал известный адвокат, специалист по бракоразводным процессам состоятельной публики Александр Добровинский.

Знаменитая телеведущая Татьяна Веденеева серьезно отнеслась к понятию «брачного контракта». Ее брак с бизнесменом Юрием Бегаловым продлился 15 лет и изменил всю ее жизнь: она ушла с голубого экрана и вместе с мужем организовала производство известного грузинского соуса.

«Когда люди из-за табуретки начинают ненавидеть друг друга, это ужасно. Лучше договориться сразу», — приводит слова Веденеевой сайт kp.ru.

Развод произошел тихо и мирно, по пунктам брачного контракта. Татьяна и Юрий продолжают вести свой бизнес как равноправные партнеры.