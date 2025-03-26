У будущего зятя Волочковой обнаружили долги и два убыточных бизнеса

У будущего зятя балерины Анастасии Волочковой, бизнесмена Никиты Григоряна, обнаружили налоговые долги. Об этом сообщает «КП-Петербург».

По данным издания, у Григоряна есть долг перед ФНС в размере 17 тысяч 773 рубля. Также у предпринимателя есть два убыточных бизнеса.

Первая компания по уборке зданий — ООО «Еав и Партнеры». Как отмечает «КП-Петербург», выручка за первый год составила 200 тысяч рублей, затем все пошло на спад. На данный момент на бизнесе числится долг в 97 тысяч рублей. В 2023 году Григорян вышел из учредителей.

Другая компания Григоряна, ООО «Фаунд Мэри», занималась продажей табачной продукции. По данным издания, бизнесмен вложил в компанию миллион рублей. Сейчас за фирмой числится много долгов и убыток в 2,5 миллиона рублей. Григорян перестал быть учредителем фирмы в 2023-м.

Ариадна Волочкова и Никита Григорян планируют отпраздновать две свадьбы. Одну — в Москве для отца Ариадны, а другую — в Санкт-Петербурге для ее матери. Девушка приняла такое решение из-за конфликта между родителями. Для самих молодоженов важнее всего обвенчаться. Анастасия Волочкова заявляла, что родители жениха не придут на свадьбу.

Ранее Волочкова заявила, что жена бывшего мужа ненавидит ее дочь.