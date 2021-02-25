Экс-супруг Волочковой женился на телеведущей

Ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева намекнула на свадьбу с предпринимателем Игорем Вдовиным в социальных сетях.

На это обратило внимание издание «Стархит». «С днем рождения, муж. В этом году празднуем экстремально», — написала она, опубликовав фотографии из путешествия в Мурманскую область.

Ранее 58-летний Игорь Вдовин состоял в отношениях с Анастасией Волочковой, у них есть общая 15-летняя дочь Ариадна, после рождения которой Волочкова и Вдовин сыграли свадьбу. Через несколько лет после этого они расстались. С Николаевой Вдовин познакомился в 2017 году.

Ранее Собчак посмеялась над «укравшей» чужой букет Волочковой.