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Дочь Волочковой заявила, что «открыла для себя бога» с приходом жениха

Дочь Волочковой Ариадна призналась, что просила у бога жениха
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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна призналась в беседе с kp.ru, что «открыла для себя бога» с приходом жениха Никиты Григоряна.

Ариадна рассказала, что ежедневно ходила в храм и просила у господа возлюбленного, который бы ее уважал и любил до конца. По словам девушки, буквально через пару дней после молитв она встретилась с Григоряном в джаз-баре, куда они пришли послушать живую музыку.

«Мы познакомились и очень сильно друг друга зацепили. Через пару дней Никита позвал меня пройтись. На этой прогулке мы поняли, что мы родственные души. Мы говорили обо всем на свете. Никита не просто человек, с которым у меня очень много общего, он еще серьезно воцерковлен. Он поет на алтаре, и это ни в коем случае не работа для него, это то, чем он живет», — поделилась дочь балерины.

Ариадна планирует отпраздновать две свадьбы. Одну — в Москве для отца, а другую — в Санкт-Петербурге для матери. Девушка приняла такое решение из-за конфликта между родителями. Для самих молодоженов важнее всего обвенчаться.

Ранее Волочкова обвинила жену бывшего мужа в пиаре на свадьбе дочери.

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