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Мужа дочери Волочковой вынудили рассказать о первой брачной ночи

Муж дочери Волочковой отшутился на вопрос о первой брачной ночи с Ариадной
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнесмен Никита Григорян отшутился на вопрос корреспондента 78.ru о том, планирует ли мужчина первую брачную ночь с дочерью танцовщицы Анастасии Волочковой Ариадной.

Представители СМИ засняли Григоряна, когда тот собирался уезжать со свадьбы с супругой. Мужчина посадил Ариадну в автомобиль, а сам ответил на вопрос журналиста о том, будет ли у пары первая брачная ночь, фразой: «Уже была. Вы все пропустили».

26 апреля прошла свадьба Ариадны Волочковой с бизнесменом Никитой Григоряном в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Представителей СМИ пускали только на первый этаж, а сам банкет проходил на втором.

Как сообщает kp.ru, Анастасия Волочкова была единственным родителем молодоженов, которые присутствовали на свадьбе. Отца Ариадны Игоря Вдовина на торжестве не было. На вечере была развлекательная программа, и, как раскрывал СМИ ведущий мероприятия, она состояла «без пошлых танцев и конкурсов».

До этого, 24 апреля, дочь танцовщицы обвенчалась с возлюбленным. Церемония венчания прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. На таинстве не было родителей жениха и невесты — только священники и сами молодожены.

Ранее певица Лолита Милявская назвала бандитов лучшими мужчинами в ее жизни.

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