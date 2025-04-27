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СМИ сообщили, что Волочкова подралась с женихом на свадьбе дочери

78.ru: балерина Анастасия Волочкова подралась с женихом на свадьбе дочери
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова в спешке покинула свадьбу Ариадны из-за конфликта с супругом дочери Никитой Григоряном. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

«Предположительно, дело даже дошло до драки», — пишет сайт.

По другой версии, отмечает 78.ru, Волочкова ушла с торжества, поскольку поменяла билеты. Она торопилась вернуться в Москву после конфликта на мероприятии с крестной Еленой. Причиной ссоры издание называет «несогласие во мнениях».

26 апреля прошла свадьба Ариадны Волочковой с бизнесменом Никитой Григоряном в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Представителей СМИ пускали только на первый этаж, а сам банкет проходил на втором.

Как сообщает kp.ru, Анастасия Волочкова была единственным родителем молодоженов, которые присутствовали на свадьбе. Отца Ариадны Игоря Вдовина на торжестве не было. На вечере была развлекательная программа, и, как раскрывал СМИ ведущий мероприятия, она состояла «без пошлых танцев и конкурсов».

Накануне Волочкова резко высказалась о женихе 19-летней дочери Ариадны. Танцовщица рассказала, что встретила мужчину фразой: «Ты никто, ничто и звать никак».

Ранее Семенович объяснила, почему отказалась спать с женихом в одной комнате.

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