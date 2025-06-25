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Волочкова оценила решение дочери оставить свою фамилию в браке

Балерина Волочкова одобрила решение дочери оставить свою фамилию в браке
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова оценила решение 19-летней дочери Ариадны оставить свою фамилию в браке с 23-летним Никитой Григоряном. Ее цитирует kp.ru.

Ариадна осталась с фамилией «Волочкова». При этом известно, что после венчания официальный брак молодые люди заключать пока не стали.

Танцовщица напомнила, что Волочковы — это династия, а ее отец — бывший тренер сборной России по настольному теннису.

«Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян. Но я не буду настаивать на том, чтобы Ариадна дала внукам нашу фамилию», — отметила она.

При этом балерина добавила, что дочь не хочет, чтобы ее называли дочерью Анастасии Волочковой, а желает, чтобы ее узнавали как репетитора по французскому языку. Однако, уверена звезда, девушке придется на всю жизнь остаться «дочерью Волочковой».

Ариадна обвенчалась с Никитой в Санкт-Петербурге в апостольской церкви Екатерины.

Накануне Волочкова заявила, что не собирается получать водительские права, чтобы не ограничивать свою свободу.

Ранее дочь Волочковой назвала брак «греховным сожительством».

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