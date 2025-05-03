3 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

3 мая по всему миру чествуют Солнце и отмечают День астрономии. Также в разных странах празднуют Всемирный день свободы печати. А по народному календарю праздник окликания предков: считалось, что души умерших сегодня могут навестить земной мир. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 3 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 мая

Международный день Солнца

3 мая во всем мире отмечают Международный день Солнца — праздник, посвященный единственной и главной звезде нашей планетной системы. Солнце — источник света, тепла и самой жизни на Земле, и сегодня повод вспомнить об этом.

Праздник придумал американский экоактивист Дэннис Хэйес в 70-х годах прошлого века. А на международном уровне День солнца был учрежден в 1994 году по инициативе Европейского отделения Международного общества солнечной энергии. В этот день проходят тематические лекции и фестивали науки. Обсерватории, НИИ организуют акции и дни открытых дверей. Даже если вы далеки от астрономии, просто поднимите голову: сегодня день, когда стоит улыбнуться солнечному свету.

День астрономии

Этот праздник отмечается дважды год — весной и осенью в субботу вблизи фазы 1-й четверти Луны или перед ней. Весной 2025 года дата совпала с Международным днем Солнца. Этот день объединяет всех людей, увлеченных астрономией — как профессионалов, так и любителей. Отмечать его начали в 1973 году.

Одна из интересных традиций праздника — устраивать в этот день массовые наблюдения за звездами и планетами.

День кондитера в России

Вы обожаете тортики и никогда не откажетесь от эклера или брауни? Тогда этот праздник и ваш тоже! Ведь День кондитера могут отметить не только специалисты по сладким деликатесам, но и почитатели десертов. В этот день устраивают кулинарные мастер-классы, дегустации, конкурсы и соревнования кондитеров. И уж точно можно не отказывать себе в покупке торта — есть повод!

Кстати, у профессионального праздника кондитеров надежная историческая основа: в этот день в СССР в 1932 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.

Всемирный день свободы печати

Учрежденный ООН в 1993 году, Всемирный день свободы печати напоминает о важности свободной, независимой журналистики и о ценности права на получение достоверной информации. В этот день во многих странах проходят конференции, вручение премий за достижения в области свободы слова, публичные обсуждения и кампании в поддержку прессы. Девиз праздника — без свободной прессы не может быть свободного общества. Даже сегодня, в эпоху интернета, этот принцип остается актуальным.

День травы

Этот неофициальный праздник возник как радостный символ весеннего обновления природы. Трава первой откликается на приход тепла. 3 мая нелишним будет вспомнить о ее значении для экосистемы, сельского хозяйства и даже для настроения. В некоторых странах устраивают фестивали трав и зелени, мастер-классы по ландшафтному дизайну и плетению венков. Любители природы могут просто выбраться на пикник, побродить босиком по зеленому ковру и зарядиться энергией Земли.

День рождения «спама»

А вы знаете, что спам появился много десятилетий назад? 3 мая 1978 года было отправлено первое в истории электронное письмо, которое можно назвать спамом. Тогда сотрудник компании DEC решил разослать рекламное сообщение 400 пользователям ARPANET (прародителя интернета). Реакция была яркой — возмущение и раздражение. С тех пор спам эволюционировал во множество форм: от назойливых рекламных сообщений до фишинговых атак. Этот день — не только повод пошутить про переполненные почтовые ящики, но и задуматься о цифровой гигиене.

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Международный день хватания за грудь

Такой день тоже существует! Международный день хватания за грудь появился сначала как шутка в интернете, но затем стал напоминанием о важности заботы о здоровье груди, в том числе регулярной профилактики рака молочной железы. Где-то его отмечают флешмобами с юмористическим подтекстом, где-то устраивают серьезные кампании по информированию населения о методах самодиагностики. И пусть праздник кажется странным, его суть вполне серьезная: здоровье — в наших руках.

Какие праздники и памятные даты отмечают 3 мая в других странах

День паранормальных явлений — США. Праздник для всех, кто интересуется привидениями, НЛО, полтергейстами и загадочными совпадениями. День паранормальных явлений — отличный повод пересмотреть «Секретные материалы», обсудить мистические истории с друзьями или устроить тематическую вечеринку. Любители мистики в этот день проводят экскурсии по «домам с привидениями», читают загадочные рассказы и делятся в интернете странными случаями.

Праздник майских крестов — Испания, Латинская Америка. В этот праздник улицы и площади украшаются крестами из цветов, зелени и тканей. Обычай уходит корнями в древнее почитание креста как символа победы над смертью и злом. Праздник сопровождается шествиями, песнями, танцами и народными гуляниями. В некоторых городах проходит конкурс на самый красивый цветочный крест. Атмосфера — яркая, радостная и по-весеннему теплая.

День святого Круза — Филиппины. Праздник связан с католической традицией почитания Святого Креста. В этот день проходит красочное мероприятие под названием «Сантакрусaн» — шествие девушек в роскошных нарядах, олицетворяющих различные христианские добродетели и библейские персонажи. Это не только религиозное торжество, но и настоящее культурное событие с музыкой, цветами, парадами и яркими костюмами, превращающее улицы филиппинских городов в сплошной карнавал.

Фестиваль трубочистов Рочестера — Великобритания. В Рочестере (графство Кент, Великобритания) 3 мая проводится один из самых необычных и обаятельных фестивалей — праздник трубочистов. Исторически считалось, что трубочисты приносят удачу, поэтому с начала XIX века их чествуют как хранителей счастья. Во время фестиваля трубочисты в своих традиционных черных костюмах и цилиндрах проходят парадом по улицам и устраивают показательные выступления. Особый момент гуляний — «поцелуй трубочиста» на удачу. Праздник собирает туристов со всей Британии и дарит атмосферу доброй старинной Англии.

close Graham Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Религиозные праздники 3 мая

День преподобного Феодора Трихины

3 мая православная церковь чтит память преподобного Феодора Трихины. Он жил в VI веке и с юности выбрал путь крайнего аскетизма: носил грубую власяницу (отсюда прозвище «Трихина» — «Волосатый») и вел суровую жизнь в пещере, предаваясь посту и молитве. Преподобный Феодор стал известен как чудотворец и утешитель страждущих.

День святителя Николая (Велимировича), епископа Охридского и Жичского

Святитель Николай Велимирович, сербский богослов и философ XX века, был известным проповедником и духовным лидером. Его глубокие размышления о вере, истории и культуре оказали огромное влияние на сербское православие. В годы Первой мировой войны отец Николай на передовой исповедовал и причащал сербских солдат, укрепляя их дух проповедью. Свое жалованье он перечислял на нужды раненых.

В 1942 году был арестован по личному приказу Гитлера, а в 1944 году оказался в концентрационном лагере Дахау. После войны он спас многие заброшенные сербские монастыри от разрушения. Отец Николай скончался в 1956 году в Свято-Тихоновском монастыре в США, в штате Пенсильвания. Был канонизирован в 2003 году.

3 мая Русская православная церковь также чтит память: • преподобного Александра Ошевенского, игумена;

• мученика младенца Гавриила Белостокского;

• святителей Григория и Анастасия I Синаита, патриархов Антиохийских;

• преподобного Анастасия, игумена Синайской горы;

• святителя Феодосия (Ганицкого), исповедника, епископа Коломенского.



Также это день празднования в честь иконы Божией Матери Кипрской.



Католическая церковь 3 мая вспоминает:



• святых апостолов Филиппа и Иакова (младшего), учеников Иисуса Христа;

• святого Александра I, папу Римского;

• святого Теодора из Болоньи, епископа и мученика.

Народные праздники и приметы 3 мая

Окликание предков

В народном календаре 3 мая отмечался особый праздник — Окликание предков. Считалось, что именно в этот день души усопших ближе всего к миру живых. Люди отправлялись на кладбища, ухаживали за могилами, приносили угощения и поминали родных добрыми словами. Они верили, что предки слышат молитвы и могут помочь советом, защитой или благословением.

На столах в этот день часто оставляли кусочек хлеба и стакан воды «для души», а вечером устраивали семейные ужины, где вспоминали истории о дедах и прадедах. Важно было показать умершим, что их потомки живут в достатке, поэтому трапеза была обильной и сытной. Угощение как бы делили с душами покойных. Считалось: кто почитает своих предков — того и род благословит.

В семьях в этот день не допускались ссоры, иначе умершие могли расстроиться. Еще один запрет касался рыбалки, она считалась в праздник большим грехом. Родиться в этот день было большой удачей: такой человек сразу обретал защиту предков.

close Максим Блинов/РИА Новости

Приметы

Если день выдался теплым и ясным — будет хороший урожай злаков.

Сильный ветер — к дождливому и затяжному лету.

Если утром туман — быть богатому урожаю овощей.

Гром гремит — к теплому лету и урожайному году.

Много мошкары у воды — к скорому теплу и жаркому лету.

Птицы низко летают — к дождю.

Какие исторические события произошли 3 мая

1101 год — князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, куда позже поместили Смоленскую икону Божией Матери.

1494 год — Христофор Колумб открыл остров Ямайка.

1791 год — в Варшаве сейм принял первую в Европе конституцию Речи Посполитой.

1803 год — император Александр I разрешил создать в Москве Странноприимный дом (будущий НИИ скорой помощи им. Склифосовского).

1841 год — Новую Зеландию официально объявили британской колонией.

1867 год — в России основано Общество Красного Креста.

1904 год — Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

1907 год — в России упразднены военно-полевые суды.

1937 год — роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл получил Пулитцеровскую премию.

1946 год — начало Токийского процесса над японскими военными преступниками.

2004 год — новый интернет-червь «Sasser» заразил сотни тысяч компьютеров по всему миру.

2006 год — произошла авиакатастрофа рейса Ереван — Сочи: погибли 113 человек.

2021 год — в Мехико произошло обрушение эстакады метро, в результате чего погибли 26 человек.

Дни рождения и юбилеи 3 мая

В 1314 году, предположительно, родился Сергий Радонежский — игумен земли Русской, величайший русский подвижник, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, чудотворец.

В 1469 году родился Никколо Макиавелли — итальянский философ, писатель и политик, автор «Государя», один из родоначальников политической науки.

В 1870 году родился Александр Бенуа — русский художник, историк искусства, один из основателей объединения «Мир искусства».

В 1898 году родилась Голда Меир — премьер-министр Израиля в 1969–1974 годах, одна из первых женщин на высших политических постах XX века.

В 1903 году родился Бинг Кросби — американский певец и актер, один из самых популярных исполнителей XX века, обладатель «Оскара».

В 1939 году родился Леонид Нечаев — советский и российский режиссер, автор культовых детских фильмов-сказок: «Про Красную Шапочку» и «Приключения Буратино».

Кто празднует день рождения

87 лет исполняется Аркадию Инину — писателю, драматургу, сценаристу, публицисту, заслуженному деятелю искусств РСФСР.

84 года исполняется Ноне Гаприндашвили — советской и грузинской шахматистке, пятой чемпионке мира, первому международному гроссмейстеру среди женщин и первой женщине, которая стала международным гроссмейстером среди мужчин.

74 лет исполняется Татьяне Толстой — российской писательнице и телеведущей.

69 лет исполняется Наталье Андрейченко — советской и российской киноактрисе, заслуженной артистке РСФСР, звезде фильма «Мэри Поппинс, до свидания».

60 лет исполняется Михаилу Прохорову — российскому бизнесмену и политику.

40 лет исполняется Даниле Козловскому — российскому актеру, режиссеру и продюсеру.

35 лет исполняется Иде Галич — российской телеведущей и блогеру.