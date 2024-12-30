Опять проблемы с шасси: еще один южнокорейский Boeing не смог выполнить рейс

Yonhap: проблемы с шасси возникли еще у одного Boeing 737 Jeju Air

Самолет Boeing 737 южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил экстренную посадку из-за неисправности шасси. В этот раз все завершилось благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Власти страны приостановили все полеты таких самолетов, накануне Boeing 737 того же перевозчика разбился в Муане, где погибли 179 человек. В последнее время с самолетами американской авиакомпании произошло несколько инцидентов.

В понедельник в аэропорт Кимпхо в Чеджу вернулся рейс 7C101 авиакомпании Jeju Air, сообщило агентство Yonhap. Причина — у Boeing B737-800 обнаружились проблемы с шасси, как и у разбившегося накануне самолета перевозчика в Муане, уточнил источник издания.

Экипаж сообщил 161 пассажиру о неисправности, и в 7:25 по местному времени лайнер приземлился в Кипхо.

В авиапарке компании Jeju Air 41 самолет, из них было 39 — Boeing B737-800, однако утром 29 декабря в аэропорту в Муане потерпел крушение один из них. Самолет не выпустил шасси и «на брюхе» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в бетонное заграждение. Произошел взрыв, начался пожар, из 181 человека на борту выжили лишь двое. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ системы шасси из-за столкновения со стаей птиц.

После этого власти республики анонсировали проверку всех Boeing 737 в стране.

В Южной Корее при посадке в аэропорту разбился самолет с 181 человеком. Погибли почти все В международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing... 29 декабря 11:05

Что случилось с самолетом в Норвегии

За день до смертельной авиакатастрофы в Южной Корее еще один Boeing 737 экстренно посадили в аэропорту норвежского города Саннефьорда. Как сообщила компания — перевозчик, KLM, лайнер следовал из Осло в Амстердам, но в воздухе раздался «громкий шум», поэтому борт решили посадить.

«После приземления Boeing 737 на низкой скорости съехал со взлетно-посадочной полосы. Все 176 пассажиров и шестеро членов экипажа не пострадали, им оказывают помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются», — уточнили в компании.

Там добавили, что на следующий день пассажиров доставили в Осло на автобусе, часть из них разместили в гостинице. Вечером туда прибыл другой самолет, на нем люди добрались в Амстердам.

В Саннефьорд прибыла техническая команда KLM. Специалисты заберут проблемный лайнер, а также выяснят обстоятельства аварийной посадке во взаимодействии с местными авиационными властями.

Неисправности с Boeing в США

В начале января в США Boeing 737 MAX 9 совершил экстренную посадку из-за того, что у него отвалилась дверь люка аварийного выхода. Экипажу самолета авиакомпании Alaska Airlines пришлось вернуться в аэропорт Портленда.

«Люди, которые сказали, что были на рейсе, поделились фотографиями, на которых была видна большая дыра в борту самолета и обнаженная изоляция. Другие показали фотографии воздушных трубок, свисающих с потолка в салоне самолета»,

— сообщило издание OregonLive.

Самолет был практически новым, его произвели в 2023 году, а сертифицировали для полетов всего за пару месяцев до аварийной посадки. Никто из 174 пассажиров и шести членов экипажа серьезно не пострадал. Находившиеся на борту люди сильно перепугались, кто-то получил легкие травмы из-за разгерметизации салона. Авиакомпания инициировала проверку по факту случившегося.

В апреле у Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines во время взлета оторвалась крышка двигателя и ударилась о закрылок. Самолет пришлось экстренно сажать в Денвере. На борту были 135 пассажиров и шестеро членов экипажа, никто из них не пострадал. Позже компания предоставила другой самолет, который доставил пассажиров в пункт назначения. Группа технического обслуживания Southwest Airlines начала проверку Boeing. В Федеральном управлении гражданской авиации США уточнили, что самолет выпустили в 2015 году.

В мае Boeing 737 Max 8, летевший из Феникса в Окленд, столкнулся с так называемым эффектом «голландского шага», когда самолет начинает колебаться по курсу и крену. Экипажу удалось вернуть управление, и лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Пассажиры не пострадали, самолет передали для ремонта и проверки. Специалисты выявили повреждение резервного блока управления питанием, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Другие катастрофы с Boeing

В конце ноября грузовой Boeing 737-400 SF, принадлежавший испанской Swift Air, разбился в Вильнюсе, куда летел из Лейпцига. На борту находились четыре человека, один из них погиб, трое пострадали. Минюст Литвы 20 декабря сообщил, что специалисты изучили черные ящики и не обнаружили «незаконного вмешательства в действия экипажа».

В марте 2022 года на юге Китая потерпел крушение Boeing 737-800 компании China Eastern Airlines. Выжить не удалось никому из 123 пассажиров и девяти членов экипажа. Специально созданная комиссия устанавливает причины катастрофы, расследование еще не завершили.

Девятого января 2021-го в Яванское море упал Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air (Индонезия). Все находившиеся на борту 62 человека (50 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли. По результатам расследования стало известно, что лайнер рухнул в результате вышедшего из строя автомата тяги. Из-за этого самолет накренился, что привело к потере управляемости.

Десятого марта 2019 года разбился Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines. Лайнер вылетел из Аддис-Абебы в Найроби, но уже через шесть минут после вылета потерпел крушение. Погибли 149 пассажиров (включая троих россиян) и восемь членов экипажа. Специалисты установили — во время полета сработала вспомогательная система MCAS, она попыталась выровнять носовую часть лайнера, что и стало причиной катастрофы. В Boeing признали ошибку, и с 13 марта 2019 года по 9 декабря 2020-го во всем мире эксплуатацию модели Boeing 737 Max приостановили для устранения выявленных проблем.

В конце августа корпорация Boeing прекратила тестовые полеты авиалайнеров серии 777X. Решение приняли после того, как эксперты обнаружили поломку одной из деталей самолета. Повлияет ли выявленный изъян на сертификацию и поставки новых лайнеров в 2025 году — пока неизвестно.