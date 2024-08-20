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Boeing приостановила испытания самолетов серии 777X из-за поломки

CNBC: испытания авиалайнеров Boeing 777X приостановили из-за поломки детали

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Reuters

Авиастроительная корпорация Boeing прекратила тестовые полеты авиалайнеров серии 777X после обнаружения поломки одной из деталей. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на распоряжение компании.

Отмечается, что сломанную деталь изготовили на заказ, она находится между двигателем и конструкцией самолета. Повреждение нашли во время планового технического обслуживания.

«Наша команда меняет и изучает [поврежденную] деталь, мы возобновим тестовые полеты по мере готовности», — рассказали в компании.

В CNBC отметили, что на данный момент не известно, повлияет ли этот инцидент на сертификацию и запланированные на 2025 год поставки новых лайнеров.

В конце июля корпорация Boeing подтвердила свое согласие признать вину в мошенничестве и преступном сговоре, что позволит завершить расследование министерства юстиции США, связанное с крушениями двух самолетов модели 737 MAX, принадлежащих авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines.

Ранее инженер Boeing назвал серьезные дефекты фюзеляжей 787 Dreamliner.

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