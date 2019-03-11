Сбербанк подтвердил данные о гибели своих сотрудников при крушении Boeing в Эфиопии
Сбербанк подтвердил данные о гибели своих сотрудников при крушении пассажирского Boeing 737 Max 8 в Эфиопии. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в «Газету.Ru».
В банке сообщили о гибели супругов Екатерины и Александра Поляковых, которые находились на борту самолета.
Как отметили в организации, Поляковы были еще совсем молоды, вместе учились, последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг».
«В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался», — говорится в сообщении банка.
В банке выразили соболезнования родным и близким всех погибших. На борту разбившегося утром 10 марта близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт самолета находились 157 человек, никто не выжил.
Ранее Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Запрет на эксплуатацию данных самолетов также ввели Китай и Британия.