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В Литве раскрыли данные черного ящика разбившегося самолета DHL

Минюст Литвы: данных о вмешательстве в крушение самолета DHL не имеется
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Mindaugas Kulbis/AP

Данных о постороннем вмешательстве в действия экипажа разбившегося в Литве самолета DHL не имеется. Об этом сообщает Минюст республики, передает ТАСС.

«Анализ показателей самописцев черного ящика <...> позволяет сделать вывод, что никакого незаконного вмешательства в действия экипажа не было», — указано в публикации Минюста.

В заявлении ведомства сказано, что самописцы черных ящиков были направлены в Германию, так как в самой Литве нет лабораторий, способных расшифровать его данные.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. При падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в Соединенных Штатах не готовы говорить о причастности России к крушению самолета в Литве.

Ранее в США назвали несчастным случаем крушение самолета DHL в Литве.

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