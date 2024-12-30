В Южной Корее проверят все Boeing 737-800

Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По данным журналистов, в рамках проверки специалисты изучат системы технического обслуживания самолетов. Мера затронет авиакомпании Южной Кореи, уточнило агентство.

Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан 29 декабря. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось нескольким людям, которые находились в хвосте воздушного судна во время ЧП.

Ранее в Южной Корее оценили вероятность ошибки пилота при крушении Boeing.