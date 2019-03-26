Глава Boeing пообещал продолжить работать с Ethiopian Airlines после авиакатастрофы

Гендиректор Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания будет и дальше сотрудничать с Ethiopian Airlines даже после падение самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Об этом говорится на сайте Boeing.

Меленберг отметил, что трагедия «не влияет на прочные отношения» Boeing с Ethiopian Airlines.

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«Мы стояли плечом к плечу с командой Ethiopian Airlines, разделяли горе и выражали соболезнования семьям [погибших]», — добавил Меленберг.

Ранее сообщалось, что глава Ethiopian Airlines прояснил ситуацию с тренировками пилотов Boeing 737.

Крушение авиалайнера Boeing 737 MAX 8 на прошлой неделе в Эфиопии привело к тому, что многие авиакомпании по всему миру приостановили полеты данной модели самолета. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек.