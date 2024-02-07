Генерал ФТС уволился после пьяного дебоша

Генерал-лейтенант Олег Завгородний уволен с должности начальника Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее в Telegram-каналах появилось видео с пьяным человеком, похожим на Завгороднего, который дебоширил в гостинице и отделении полиции Калининграда.

Генерал Завгородний уволился 6 февраля по собственному желанию, сообщили РБК в пресс-службе ФТС. По информации телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, он уволен «со всеми привилегиями и компенсациями».

close 100% Приказ об увольнении генерала-лейтенанта Олега Завгороднего ВЧК-ОГПУ/Telegram

В понедельник, 5 февраля, в интернете появилось видео с человеком, похожим на Завгороднего, который в наручниках лежал на полу в отделении полиции и вел себя агрессивно. Как писал Telegram-канал, видео снято в Калининграде, куда Олег Завгородний приехал на совещание по итогам работы Калининградской областной таможни за прошлый год.

На прошлой неделе делегация ФТС из Москвы во главе с заместителем руководителя ФТС генерал-полковником Андреем Струковым поселилась в пятизвездочной гостинице Crystal House Suite Hotel&SPA. В какой-то момент коллеги решили выпить в ресторане отеля. «Остановиться генерал-лейтенант не смог — пока его <...> коллеги разошлись по номерам, Завгородний напал на одного из сотрудников отеля», — рассказывала Baza.

Работники гостиницы вызвали сотрудников Росгвардии, которые доставили генерала в отделение полиции. На видео видно, что к тому моменту Завгородний все еще был пьян и вел себя агрессивно.

В Crystal House Suite Hotel&SPA во вторник не подтвердили «Газете.Ru» информацию об инциденте, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает «информацией об этом».

Олег Завгородний занял должность начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС в 2017 году. Ранее он был заместителем руководителя аппарата Мосгордумы и возглавлял административно-хозяйственный департамент Россельхозбанка.

Андрей Струков стал заместителем руководителя ФТС в августе 2015 года. Окончил Академию ФСБ в 1998 году, после чего служил в ФСБ, затем работал в «Рособоронэкспорте». В таможню пришел в 2006 году.