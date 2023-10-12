Три человека погибли, два дома разрушены. В Белгороде упал беспилотник

Число погибших в результате падения беспилотника в Белгороде увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Погиб ребенок, который находился под завалами. Ранее сообщалось о гибели мужчины и женщины.

Три человека погибли, еще два сильно пострадали в результате падения украинского дрона в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Три человека погибли, один из них — маленький ребенок, — сообщил Гладков в своем видеообращении к жителям региона. — Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни».

В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что БПЛА упал после поражения системами ПВО. В результате падения обломков оказались разрушены два жилых дома, еще несколько жилых домов и автомобилей — повреждены.

Из-за ЧП пришлось перенести несколько городских мероприятий. Гладков выразил надежду, что жители поймут необходимость мер.

«Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь. Обязательно решим все проблемы, которые будут у вас, родные и близкие, которые сейчас остались без своих близких сердцу людей. Все скорбим, мы рядом с вами», — поддержал пострадавших Гладков.

Два человека ранены

Гладков также сообщил в Telegram, что под завалами погибли мужчина и женщина.

«По состоянию пострадавших. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении губернатора Белгородской области.

Белгородскую область обстреливают чаще всего

С начала спецоперации на Украине разные регионы России регулярно подвергаются ударам украинских беспилотников. Чаще всего они атаковали именно Белгородскую область. 31 августа издание РБК написало, что с 24 февраля 2022 года региональные власти и Минобороны 289 раз сообщили о появлении беспилотников над территорией субъекта.

В начале июня из Шебекино Белгородской области массово эвакуировали местных жителей из-за активных обстрелов со стороны ВСУ. Сообщалось о повреждении 700 частных и 113 многоквартирных домов. Из 40-тысячного населения в городе остались лишь 2,7 тысячи человек. Выезд был организован как в другие регионы страны, так и отдаленные от границы районы Белгородчины. В начале июля власти региона предложили шебекинцам возвращаться в свои дома.