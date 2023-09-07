Повреждены дома и вокзал, мужчине посекло ноги. Беспилотники атаковали три региона России

Три региона России подверглись атакам беспилотников. В Ростове-на-Дону беспилотник упал в центре города, пострадали три дома, один житель получил резаные травмы ног. Местные власти ввели режим ЧС. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе обошлось без пострадавших и разрушений, глава округа Николай Ханин заявил, что дрон взорвался на уровне верхних этажей многоквартирного дома, выбиты окна в пяти квартирах. В Брянскую область прилетело три дрона – один повредил железнодорожный вокзал.

Три региона РФ подверглись атакам беспилотников минувшей ночью: Ростовская, Московская и Брянская области.

В Ростове пострадал местный житель

Два «прилета» зафиксировано в Ростове-на-Дону. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что один беспилотник упал в центре Ростова, в районе дома №42 по улице Пушкинская; второй был сбит западнее Ростова.

«Обратился за медицинской помощью только один человек (в Ростове. – «Газета.Ru»), с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался», – заявил Голубев.

В центре Ростова из-за взрыва оказались повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Решением городской комиссии был введен режим ЧС.

«В этих трех (поврежденных. – «Газета.Ru») домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде», – сообщил губернатор Голубев.

В Раменском выбило окна пяти квартир

В Подмосковье БПЛА был сбит над Раменским районом.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», – написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем сообщении мэр добавил, что на месте работают экстренные службы.

Глава Раменского городского округа Николай Ханин сообщил, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и взорвался на уровне верхних этажей многоквартирного дома.

«На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля. Оперативные службы осматривают дома и по ул. Лучистой д. 7, 8, 9 — на предмет возможных повреждений», – сообщил Ханин.

Из-за ЧП вводились частичные ограничения на прием и вылет воздушных судов из аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово, сообщили в Росавиации. По соображениям безопасности одно воздушное судно ушло на запасной аэродром.

«(Сейчас) Аэропорты Москвы работают штатно, без особенностей», – сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве добавили, что в период ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В Брянске поврежден вокзал

Сегодняшним утром в небе над Брянской областью были сбиты три беспилотника.

В результате падения обломков одного из БПЛА оказалось повреждено остекление железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет», – сообщил глава региона.

В результате падения обломков двух других дронов в Брянской области разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

Каждый инцидент Минобороны РФ охарактеризовало как «попытку киевского режима совершить террористическую атаку».

С начала проведения специальной военной операции на Украине атаки с применением беспилотников по территории России происходят регулярно. По данным РБК на 31 августа, с 24 февраля 2022 года власти регионов РФ сообщали об атаках или появлении беспилотников 511 раз. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года (атаке подверглись семь регионов). Чаще всего украинские дроны атакуют Белгородскую область.