Почему менеджер из Карелии избил журналистку Al Jazeera в прямом эфире

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании Al Jazeera Ранию Дриди. Мужчина влез в кадр, когда корреспондентка вела эфир в Петербурге, потребовал, чтобы та говорила по-русски, а затем ударил ее и убежал. Предполагаемый злоумышленник — Игорь Бердов — попытался скрыться от внимания стражей порядка в Петрозаводске, однако был пойман. На допросе он сознался в содеянном и признался, что был сильно пьян. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании Al Jazeera Ранию Дриди. Об этом через официальный сайт сообщила пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками УМВД России по Невскому району города Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в нанесении побоев журналистке международной телекомпании «Аль-Джазира», — говорится в комментарии официального представителя МВД России Ирины Волк.

В полиции сообщили, что подозреваемый покинул Петербург, чтобы скрыться от правосудия.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник уехал из Санкт-Петербурга в Республику Карелия. Возле дома №12 по улице Попова города Петрозаводска он был задержан сотрудниками полиции», — рассказала Волк.

Бил девушку в первый раз

Полицейские опубликовали видео допроса подозреваемого.

«В пьяном виде ударил человека», — рассказывает он об инциденте.

«В связи с чем вы ее ударили?» — задает вопрос голос за кадром.

«Был в сильном алкогольном опьянении», — признается задержанный.

«Вы часто так девушек бьете?»

«Нет, первый раз».

В разговоре мужчина признался, что даже не понял, что девушка делала журналистскую работу, да и вообще плохо помнит, что происходило в тот вечер.

«Полностью (признаю вину). Раскаиваюсь. Приношу свои извинения потерпевшей», — говорит он.

По данным Shot, задержанного зовут Игорь Бердов, ему 36 лет, он является уроженцем Петрозаводска и работает руководителем отдела продаж ООО «Центр продовольственных поставок».

Травма на работе

Нападение произошло в ночь на 25 августа в Петербурге, когда Дриди вела репортаж у бизнес-центра «Морская столица» на ул. Зольной (более известного как «ЧВК Вагнер центр») по следам авиакатастрофы, в которой разбился Евгений Пригожин.

Пока корреспондент работала в эфире, к ней подошел мужчина, закрыл собой камеру и по-английски требовал «не говорить на этом языке» (репортаж велся на арабском). Последовал конфликт, мужчина ударил журналистку по голове и убежал. «Фонтанка» сообщила, что нападавший бил журналистку в правый висок, Mash писал, что она получила пощечину.

41-летнюю корреспондентку госпитализировали с места происшествия в больницу, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Дриди описала полицейским своего обидчика как мужчину славянской наружности лет 30, на нем была черная куртка.

«24 августа в 23:12 в полицию Невского района поступило сообщение от женщины о том, что около дома 15 по улице Зольная неизвестный ей мужчина без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал. По данному сообщению полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента. Приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вскоре после инцидента «Фонтанке».

Позже по факту инцидента полиция Невского района Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ). Shot сообщает, что подозреваемый в 2017-м уже был приговорен за мошенничество к 2,5 годам, но уже в 2018 году вышел по УДО.

«Сейчас подозреваемый доставлен в город на Неве для проведения следственных действий. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.