Есть ли обман в «Русском лото», и можно ли изменить жизнь с помощью лотереи

Желание кардинально переменить свою участь, воспользовавшись счастливым случаем, хотя бы раз посещало каждого. И для этого есть вполне понятный и осязаемый способ – лотерея. Кажется, один счастливый билет может изменить все. Но неужели так правда бывает? На этот счет есть разные мнения. Людей, которые верят в чудо, в нашей стране хватает. К примеру, в лотереях, распространяемых «Столото», ежемесячно в среднем выигрывает 16,1 млн билетов. Такие данные распространитель гослотерей приводил в середине прошлого года. Но в то же время существует множество мифов о нечестности лотерей, например, о том, что «Русское лото» обманывает игроков. Где же правда, и есть ли смысл надеяться на удачу?

В чем обвиняют российские лотереи

Некоторые пользователи социальных сетей считают, что лотереи никем не контролируются, а призы в них отдают подставным игрокам. Нередко в этом контексте упоминается «Русское лото», как самая популярная лотерея, и «Столото» – как крупнейшая лотерейная компания. Но на чем основаны подобные утверждения об обмане? Давайте попробуем разобраться.

Можно предположить, что непросто поверить в удачу и многомилионные призы тому, с кем ничего подобного не случалось. Поэтому базовое недоверие здесь вполне уместно. Ограниченность нашего личного опыта – первое, что подпитывает сомнения. Тот, кто постоянно участвует в лотереях, но так и не стал миллионером, невольно задается вопросом, а все ли там чисто? То есть истинной причиной недоверия в данном случае становится отсутствие крупного выигрыша. Но ведь здесь очевидно когнитивное искажение. Никакая лотерея не дает гарантий, что вам обязательно достанется значительный приз. Вероятность разбогатеть с помощью игры изначально не очень велика, поэтому нет ничего странного, если победа ушла к другому.

Впрочем, среди уверенно заявляющих о жульничестве в «Русском лото», некоторые пытаются раздвинуть границы личного опыта. Как правило, они задают окружающим вопрос: «вы лично знаете хоть одного человека, который выиграл много денег?». Большинство отвечает «нет», и вопрошающий делает вывод: «ну вот, я же говорил, что «Столото» обман, а иначе точно нашлись бы знакомые». Но обратимся к элементарной логике и здравому смыслу: нет ничего удивительного, что большинство из нас лично не знакомы с теми, кому повезло выиграть целое состояние, ведь по сравнению с общей численностью населения их не очень много. Но разве это значит, что их совсем мало или нет вообще?

Если судить объективно, из отсутствия среди ваших друзей тех, кому повезло сорвать куш, не следует вывод о нечестности розыгрышей. «Институт общественного мнения «Анкетолог» в прошлом году проводил опрос, в ходе которого выяснилось, что у 18% россиян есть знакомые, которые выигрывали в лотерею значимую сумму, а еще 9% ответили, что такое хотя бы раз случалось с ними. Неужели они нас обманывают в угоду устроителей лотерей?

Обезличенные данные опросов, свидетельствующие, что победители существуют, подтверждаются и конкретными историями россиян, которые выиграли. Таких историй буквально тысячи, и то же «Столото» публикует их на своих площадках в интернете. Информация о победителях появляется также в медиа: счастливчиков показывают по телевизору, зовут в шоу на Ютубе и т. п.

Однако, судя по отдельным отзывам реальных пользователей в социальных сетях, истории победителей убеждают не всех. Некоторые считают, что большие деньги достаются «своим», а кому-то «с улицы» такая удача никогда не светит.

Конечно, каждый имеет право на свои убеждения, но нет причин принимать их за истину. Особенно, если эти убеждения вырастают из абсолютизации личного опыта и банального незнания о том, как на самом деле устроены лотереи.

Простая математика или обман в лотереях от «Столото»?

В основе любой лотереи заложен механизм игры в складчину: призовой фонд собирается из взносов участников и затем случайным образом распределяется между самыми везучими из них. Это означает две вещи. Во-первых, выиграть больше, чем внесли в призовой фонд, нельзя, если только речь не идет о суперпризе, который тоже скапливается из средств игроков и переходит в очередной тираж до тех пор, пока его не выиграют. Во-вторых, крупных призов по умолчанию меньше, чем небольших, а победителей, как правило, меньше, чем тех, кому не повезло. Для простоты можно рассмотреть пример. Представьте, что 100 человек решили организовать собственный импровизированный розыгрыш, скинувшись по 100 рублей. Много ли получат наиболее удачливые в такой игре и какова вероятность победить? Все зависит от условий.

• Если игроки договорятся, что выиграть должен только 1, он заберет всю сумму – 10 000, но шансы для каждого равны 1 : 100.

• Можно условиться, что победителей должно быть четверо, а выигрыши одинаковы, тогда они получат по 2 500. Тоже неплохо, но шансы победить все еще невелики.

• Когда победить должен каждый 4-й, а призовой фонд все также делится поровну, количество везучих вырастет, но их награда составит всего 400 рублей.

Получается, что чем выше вероятность победы, тем меньше размер приза. И напротив – чем труднее победить, тем значительнее награда за успех.

Это упрощенная модель. В настоящих лотереях все сложнее. Во-первых, в призовой фонд поступает от 50 до 70% от взносов участников, а остальное тратится на создание инфраструктуры для проведения и распространения лотереи, налоги, целевые отчисления на спорт и прочие расходы, без которых провести масштабный розыгрыш не получится. Во-вторых, величина выигрышей разнится в зависимости от призовой категории. Но суть остается той же. Чтобы игра была интересной, в ней не могут победить все; и чем ниже вероятность на успех, тем, как правило, больше возможный приз.

К примеру, шанс стать обладателем миллиарда в новогоднем тираже «Русского лото» составляет 1 на десятки миллионов. А в Powerball, где разыгрываются самые большие суммы в мире, вероятность стать обладателем джекпота еще ниже и составляет 1 : 292 201 338. Кажется, что поймать тот самый единственный шанс из более чем 292 млн – невозможно. Но так уж устроены лотереи, что и такое обязательно случается. Ведь даже если вероятность выиграть суперприз для каждого конкретного участника невелика, при достаточном количестве купленных билетов вероятность, что этот приз в принципе будет выигран, приближается к 100%.

Принципы проведения лотерей

Базовые принципы, лежащие в основе любой лотереи, довольно просты. Их можно свести к формуле: выигравших определяет только случай. В развернутом виде говорят, что в основе лотерей лежат принципы случайности и равновероятности. То есть выигрыши распределяются абсолютно случайным образом, а вероятность победы равна для каждого билета.

Каждый купленный билет – шанс, что повезет именно вам. И единственный реальный способ повысить вероятность выиграть – приобрести несколько на тираж. Но даже при покупке огромного количества нет гарантии, что «вложения» окупятся. В то же время – и купившему один билет, может улыбнуться необыкновенная удача.

Если же посмотреть на лотерею не с точки зрения отдельного участника, но отстраненно, то выигрыш не просто возможен, он неотвратим, что вытекает из устройства лотереи. Выигравшие участники есть всегда, ведь призовой фонд полностью распределяется между игроками. Оператор ни в каком случае не может оставить его, что, кстати, отличает лотереи от классических азартных игр, организаторы которых оставляют невыигранные деньги себе. Естественно, в каждом отдельном тираже выигравших по-крупному, как правило, не бывает много. Однако розыгрыши проводятся регулярно, поэтому если посмотреть на российские лотереи в целом, то тех, кому сильно повезло, хватает. В лотереях от «Столото» каждую неделю в среднем появляется около 20 участников, выигравших от 1 млн рублей, а за годы проведения гослотерей появилось уже свыше 8 000 лотерейных миллионеров.

Сколько можно выиграть?

Если выиграть возможно, то на какую сумму реально рассчитывать? Выигрывают как тысячи, так десятки и сотни тысяч рублей, миллионы и даже сотни миллионов. Самые громкие выигрыши в России происходят в «Русском лото», среди любителей которого уже двое получили по миллиарду, а еще пять – по 500 млн. Если же говорить, о призах поскромнее, но тоже заметных, то только с 2014 года в «Русском лото» больше 2 800 участников выиграли от 1 млн рублей.

По количеству привлекаемой аудитории и максимальным размерам выигрышей «Русское лото», очевидно, лидирует среди российских лотерей. Поэтому к ней всегда приковано повышенное внимание и именно ее пытаются «разоблачить» отдельные интернет-пользователи, утверждающие, что и победители ненастоящие, и результат задается заранее. Никаких аргументов, которые говорили бы в пользу нечестности, при этом не приводится. Из этого можно сделать вывод, что их просто нет. Тем более, что, как и другие российские лотереи, «Русское лото» организуется государством и проводится под его контролем.

Как проводится «Русское лото»

Благодаря одноименной настольной игре, правила «Русского лото» известны с детства практически каждому россиянину, что наверняка является одной из причин его колоссальной популярности. К тому же, эта лотерея – единственная с «человеческим» лицом: в то время как остальные проводятся с помощью лототронов и генераторов случайных чисел, эта полагается на ведущего, который вместе с гостями вслепую достает счастливые бочонки из мешка и озвучивает числа, а зрители зачеркивают их в своих игровых карточках, сидя в студии или перед экранами телевизоров. Это делает игру живее и интереснее. Но, с другой стороны, человеческий фактор может быть причиной для недоверия – где гарантии, что ведущий не вытягивает заранее определенные бочонки?

На самом деле ведущий физически не может знать номера бочонков, которые он вытягивает, ведь они изготавливаются идентичными по размеру, весу, материалу, не имеют тактильно отличительных признаков. Перед каждым розыгрышем в этом убеждаются члены тиражной комиссии: они пересчитывают бочонки и осматривают их, проверяя на отсутствие индивидуальных особенностей. Они также следят за ходом розыгрыша, а вместе с ними – и присутствующие в студии зрители. При этом все происходящее на съемочной площадке записывается на несколько телекамер.

Между розыгрышами бочонки хранятся в опечатанном сейфе, доступ к которому строго ограничен. Примечательно, что за время проведения «Русского лото» нарушений в розыгрышах этой лотереи не было.

Кто контролирует лотереи в России

Российские лотереи часто называют «государственными», и это совершенно справедливо. Таковыми они являются с 2014 года, когда правительство пересмотрело законы, регулирующие лотерейную деятельность, и запретило частным компаниям выступать организаторами розыгрышей. С тех пор только два ведомства могут быть организаторами лотерей – Министерство финансов и Министерство спорта. Сами лотереи они не проводят – для этого есть операторы и распространители, в роли которых выступают частные компании. Операторов, которые занимаются непосредственным проведением розыгрышей, организаторы выбирают на конкурсной основе, сегодня в нашей стране всего 3 таких компании.

Вся лотерейная деятельность находится под надзором Федеральной налоговой службы. Налоговики следят, чтобы операторы и распространители соблюдали установленные законом требования. Они контролируют продажу билетов, выплату выигрышей, перечисление целевых отчислений в федеральный бюджет, ведь часть средств от проведения лотерей обязательно направляется на развитие спорта. Дополнительный контроль обеспечивают организаторы, так как на их стороне установлены независимые системы контроля: все билеты регистрируются в момент продажи и вбросить «выигрышный» после проведения тиража не получится.

Некоторые операторы и распространители лотерей, например, «Столото», участвуют в системе налогового мониторинга ФНС, в онлайн-режиме предоставляя налоговикам доступ к своей витрине данных, что делает лотерейную деятельность еще прозрачнее.

Есть ли смысл пытаться разбогатеть с помощью лотереи?

Важно понимать, что, хотя выигрыш вполне возможен и реален, это не значит, что лотерея – верный способ разбогатеть. В отличие от многих сфер нашей деятельности, повлиять на исход розыгрыша мы никак не можем, здесь работает чистая удача или судьба. Даже при регулярном участии нет гарантий, что однажды посчастливится сорвать куш.

Поэтому если вы склонны смотреть на лотереи исключительно как на легкий способ решения проблем, лучше поискать иные способы изменить жизнь. Можно попробовать устроиться на новую работу, получить дополнительное образование, начать заниматься спортом и привести в порядок режим дня. Может быть, имеет смысл подумать о переезде в более подходящее место – туда, где лучше развита экономика и культура, где шире пространство для самореализации. Начать можно и с малого – больше читать, смотреть меньше бессмысленных телепередач, чаще бывать на природе и путешествовать, наладить общение с родственниками или решиться сделать новый шаг в отношениях.

При проблемах с финансами, имеет смысл не только искать новые источники дохода, но и изменить подход к тратам. Например, пересмотреть бюджет и подумать, нельзя ли использовать деньги более разумно. Если есть возможность – обязательно начните откладывать средства, чтобы сформировать финансовую подушку безопасности. Освойте азы инвестирования и прокачайте финансовую грамотность.

Для кого-то большим шагом вперед может стать активная помощь: участие в благотворительности, волонтерство. Вариантов множество. Что ни выбрать – будет лучше, чем просто сидеть и ждать, когда проблемы решатся сами собой, и счастье выглянет из-за гор. Но самое главное – все это не отменяет участия в лотереях, если есть желание просто испытать удачу.

Здоровое отношение к лотереям заключается в том, чтобы видеть в них развлечение, которое может обернуться гигантским выигрышем, но не рассматривать как способ улучшить финансовое положение. Это вполне рациональный взгляд: можно иногда давать себе небольшой, но реальный шанс на наступление исключительно благоприятного события, но не нужно тратить на это слишком много времени, сил, эмоций и денег. Строить жизнь, всерьез рассчитывая только на везение, недопустимо. Но оставлять в ней немного места для счастливого случая – совсем другое дело.