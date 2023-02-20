«Настоящие патриоты»: о чем лидер ЛДПР общался с рабочими завода «Авиастар»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 19 февраля посетил крупнейшее в России предприятие по выпуску авиационной техники - ульяновский «Авиастар», на котором трудятся порядка 10 тысяч человек. Завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил, в том числе Ил-76, главного тяжелого транспортного самолета российской армии. Кроме того, предприятие участвует в создании новейшего магистрального самолета МС-21. Во время общения с рабочими «Авиастара» Слуцкий назвал их настоящими патриотами и высказал мнение, что труженики тыла приближают победу России, выпуская необходимую стране продукцию.

«Труженики тыла делают все возможное и невозможное»

Филиал ПАО «Ил» - «Авиастар», расположенный в Ульяновске - одно из самых современных самолетостроительных предприятий, оснащенное высококачественным оборудованием, следует из заявления на сайте завода. Предприятие входит в структуру «Объединенной авиастроительной корпорации» и участвует в достижении ее глобальной цели - сохранение и укрепление позиций России в качестве одного из центров мирового авиастроения, что стало особенно актуальным на фоне специальной военной операции и введенных в связи с ней санкций со стороны Запада. В настоящее время завод перешел на круглосуточный режим работы.

Это крупнейшее предприятие в России по выпуску авиационной техники, которое специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А и сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Согласно новости на сайте предприятия, «Авиастар» «набирает обороты и расширяет производство», приглашая на работу квалифицированных руководителей и являясь одним из лидеров Ульяновска по размеру заработной платы.

Таким образом, визит лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на завод в ходе рабочей поездки в регион демонстрирует важность предприятия в частности и отрасли в целом для будущего страны, о чем и заявил политик в ходе обращения к рабочим. Необходимо отметить, что партийный лидер говорил не только о сотрудниках «Авиастара», но и о десятках тысяч других тружеников промышленности, работающих для достижения общей цели.

«Сегодня наши герои выполняют важнейшие задачи на передовой, на линии фронта, они защищают Родину. Но победа России невозможна без прямого участия всего народа. Нам долгие годы пытались навязать совершенно чуждые ценности. Когда успешным человеком считался тот, кто смог урвать денег и жить в роскоши. Сейчас наши бойцы отстаивают наше право жить в таком обществе, которое мы сами считаем справедливым. Обществе, где главными людьми являются те, кто своим трудом на фронте и в тылу приближают нашу победу. Сегодня на заводах по всей стране трудятся настоящие патриоты», — заявил лидер ЛДПР.

По его словам, Запад десятилетиями пытался уничтожить российскую промышленность и лишить страну авиации, однако отечественным инженерам и рабочим удалось доказать, что самолеты РФ – одни из лучших в мире.

«Сегодня трудовые коллективы всей России работают в три смены, в выходные дни. Труженики тыла делают все возможное и невозможное. Выпускают необходимую стране продукцию, приближая нашу победу. Доказывают, что Россия – сильная, мощная мировая держава. От событий ближайших месяцев зависит дальнейшая история нашего Отечества, жизнь наших детей», — полагает Леонид Слуцкий.

Политик уверен, что все, кто сейчас самоотверженно трудятся на производствах – главная общественная сила страны – партия победителей, а при этом возглавляемая им ЛДПР – это «партия русской победы».

«Знайте, мы стоим с вами плечом к плечу! Партия ЛДПР будет помогать, защищать и поддерживать вас. Вместе мы пройдем этот сложный, но необходимый для страны путь. Так победим!» — не сомневается Слуцкий.

«Мы не одни»

Не ограничившись только словами, председатель ЛДПР вручил пяти сотрудникам «Авиастара» награды за вклад в развитие отечественного авиастроения. Один из награжденных работников, сборщик – клепальщик 4 разряда цеха 275 Михаил Зиновьев поблагодарил за проявленное внимание. «В такие минуты чувствуем, что мы не одни, что наш труд видят, что действительно все вместе приближаем нашу победу», — сказал он.

Напомним, что государственная программа «Развитие авиационной промышленности», которую курирует вице-премьер Денис Мантуров, была утверждена постановлением правительства 15 апреля 2014 года. На начало 2022 года авиационная промышленность насчитывала 268 организаций и предприятий, а общая численность работающих составляла 415,4 тыс. человек.

Несмотря на пандемию и другие сложности, по итогам 2021 года предприятия авиационной промышленности получили выручку в размере 1,2 трлн рублей, поставив на внешний и внутренний рынки 86 самолетов (в том числе 32 гражданских) и 133 вертолета (в том числе 51 гражданский). Создавая порядка 240 тыс. высокопроизводительных рабочих мест (без учета смежных отраслей экономики), авиационная промышленность вносит вклад в валовый внутренний продукт страны в размере порядка 0,34 процента, следует из обновленного текста программы.

Отличительной чертой начала 2022 года стало беспрецедентное усиление санкционной политики со стороны недружественных стран. В этих условиях первостепенной задачей стало замещение иностранных самолетов (на начальном этапе за счет развертывания производства авиационной техники предыдущих поколений Ту-214, Ил-96), и одновременно форсирование программ максимального импортозамещения материалов, агрегатов и систем для обеспечения выпуска на последующих этапах современных российских самолетов (SSJ-NEW с двигателем ПД-8, МС-21 с двигателем ПД-14).

Партия ЛДПР за время своего существования множество раз выдвигала инициативы, способные, с точки зрения ее членов, помочь в развитии российской промышленности. Так, в ноябре 2022 года ЛДПР предложила создать Российский банк развития, который будет кредитовать промышленность под минимальную ставку.

«Вплоть до отрицательной, если потребуется для развития особо важных и чувствительных отраслей, инфраструктурно значимых для поддержания и развития национальной экономики на современном этапе», — заявил тогда Леонид Слуцкий.

Фракция ЛДПР в Госдуме также создала экспертную рабочую группу, которая разработала и ряд других предложений по минимизации последствий для экономики от введенных в отношении России санкций. В частности, речь шла о моратории на штрафы, налагаемые контрольно-надзорными органами на предприятия, и максимальном содействии российским производителям в судебных спорах с зарубежными компаниями, поставщиками и покупателями, которые в одностороннем порядке прекратили исполнять свои обязательства по действующим договорам.

«Мы все живем в непростое и ответственное время. Но не мы выбираем время. Наоборот, время выбирает нас. Сегодня все, кто за победу – это партия победителей. Вне зависимости от партбилета в кармане, все вместе – плечом к плечу идем со страной к победе!», - завершил встречу с сотрудниками «Авиастара» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Губернатор региона Алексей Русских поблагодарил партийного лидера за визит и также выразил уверенность, что сейчас важно работать плечом к плечу — быть консолидированными и сплоченными, чтобы общие цели и устремления как можно скорее стали реальностью.